Parigi, boom di turisti in vista delle Olimpiadi

A poco più di un mese dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, l'interesse per questo grande evento sportivo sta influenzando significativamente i viaggi dell’estate. Parigi si prepara ad accogliere una marea di visitatori, con le prenotazioni che sono aumentate del 400% rispetto all'anno precedente. Le notti prenotate durante le Olimpiadi sono oltre cinque volte superiori a quelle registrate nella regione di Parigi nello stesso periodo un anno fa. La città più cercata su Airbnb durante le Olimpiadi è Parigi, che ha toccato il massimo storico di annunci attivi con un aumento di quasi il 40% rispetto all’anno precedente, mentre gli host si preparano ad accogliere i viaggiatori sia nazionali che internazionali. Tuttavia, l’interesse degli ospiti si estende anche ad altre zone della regione di Parigi e in generale del Paese.

Sono oltre 160 i Paesi e le regioni da cui arriveranno gli ospiti che hanno già prenotato un soggiorno durante le Olimpiadi. Gli Stati Uniti sono in testa, rappresentando oltre il 20% del totale dei soggiorni. Altri paesi con un elevato numero di prenotazioni includono Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. I francesi occupano attualmente il terzo posto per notti prenotate, ma è previsto un aumento delle prenotazioni in prossimità dell'evento. In termini di crescita, i Paesi asiatici dominano la classifica: Cina, India, Hong Kong e Giappone registrano il maggiore aumento di viaggiatori. Seguono Repubblica Ceca, Messico, Irlanda, Brasile, Lussemburgo e Colombia.

Anche gli italiani sono affascinati dalla Francia quest’estate. Oltre a Parigi, gli italiani hanno prenotato notti a Nizza, Montreuil, Lilla, Bordeaux, Villejuif e Clichy. Questi dati mostrano una preferenza non solo per la capitale ma anche per le aree limitrofe e altre città ospitanti le competizioni olimpiche.

Non è solo il centro di Parigi ad attirare visitatori quest'estate. Anche località come Saint-Denis, Châteauroux e Lilla hanno registrato un notevole aumento di interesse grazie alla decisione di ospitare le Olimpiadi in tutta la Francia. Alcune delle destinazioni più prenotate includono Colombes per l'hockey su prato, Châteauroux per gli sport di tiro, Lilla per il basket e la pallamano, Versailles per gli sport equestri e il pentathlon moderno, Saint-Denis che ospita tre delle grandi strutture dei Giochi, Saint-Etienne per il calcio, Saint-Ouen-sur-Seine per il Villaggio Olimpico, Lione, Nantes, Marsiglia, Bordeaux e Nizza per il calcio.

I dati di Airbnb rivelano le destinazioni più popolari fuori dal centro di Parigi in base alle diverse nazionalità. Gli olandesi e gli australiani prenotano principalmente nella zona di Colombes per l'hockey su prato. Gli spagnoli e i brasiliani preferiscono Bordeaux per seguire le partite di calcio. I cinesi prenotano a Vanves, vicino ai luoghi delle competizioni di ping-pong.

Si stima che i soggiorni su Airbnb durante i Giochi olimpici genereranno un valore di 2.000 euro per host nella regione di Parigi, con un impatto economico complessivo di quasi 1 miliardo di euro e il supporto a circa 7.300 posti di lavoro a tempo pieno. Molte famiglie locali hanno approfittato di questa opportunità, con un aumento del 40% degli annunci attivi nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Oltre il 50% degli utenti che viaggeranno per i Giochi è alla ricerca di strutture ricettive in grado di accogliere famiglie o gruppi composti da tre o più persone,8 che possano offrire un servizio migliore rispetto agli alloggi tradizionali. Tra le nazionalità che hanno evidenziato una più decisa preferenza per i viaggi di gruppo in queste settimane ci sono i viaggiatori provenienti da Paesi Bassi, Svizzera, Stati Uniti, Spagna e Regno Unito.

Da una casa vicino allo Stade de France a un accogliente appartamento nel centro di Parigi, o nella regione dell’Alta Francia, l’offerta di alloggi è varia e può soddisfare diverse esigenze. Per tutte le persone che stanno cercando un soggiorno durante i Giochi o anche in un altro periodo dell’anno, Airbnb ha raccolto alcuni dei più richiesti nella regione di Parigi:





Casa Nina, L'Île-Saint-Denis, Francia

Godetevi un momento di relax e benessere in questo luogo d’eccezione. Approfittate in particolare di una vasca idromassaggio, di un cinema, di una doccia di taglia XXL e di un letto king size con biancheria da letto in raso di cotone. Arrivo autonomo e discreto. Colazione offerta. A 5 minuti a piedi dalla stazione RER di Saint-Denis.





Chalet con vasca idromassaggio e terrazzo sopra l’acqua, Montreuil-sur-Epte, Francia

Chalet ai margini di un laghetto di 1,8 ettari con vasca idromassaggio e terrazza di 60 m2 con vista sull'acqua. Accesso diretto al viale verde Parigi - Londra (tratto Chaussy - Gisors) e all'Epte (fiume di prima categoria) per le vostre passeggiate a piedi, in bicicletta e in Kayak. Proprietà di 18 ettari senza vicini e senza alcun rumore. Nella Val d'Oise a 10 minuti da Magny en Vexin (autostrada A15), a 10 minuti dal Golf di Villarceaux e a 20 minuti dal Museo degli Impressionisti (Fondazione Claude Monet - Giverny).





Splendido appartamento con jacuzzi vicino a Parigi, Châtillon, Francia

Ideale per una parentesi incantata con le sue strutture moderne (jacuzzi / hamam / sauna / terrazza di 20m2 con tenda da sole in caso di pioggia), vicino a Parigi e strutture che ospitano i Giochi Olimpici. Questo appartamento è situato al secondo piano di una casa, arredato con gusto, grande vetrata che si affaccia su una terrazza di 20 m2 con vasca idromassaggio, lettini prendisole e poltrona sospesa, cucina attrezzata, una camera da letto con letto matrimoniale e un grande divano panoramico convertibile per 2 persone, sdb con cabina doccia hammam/sauna. Ideale per un momento romantico e fuga a Parigi.





Soleil Spa, Montreuil, Francia

Scoprite questa affascinante casetta Airbnb situata nel cuore della città di Montreuil, proprio di fronte al parco Montreau e al Museo di Storia Vivente. Nascosta dietro una grande casa, questa piccola casa offre un'oasi di pace in un ampio giardino, lontano dai rumori e dal traffico. Il maisonette è completamente a vostra disposizione. L'accesso è molto facile ed è stato progettato per farvi sentire a casa al vostro arrivo. La casa è disposta su due piani. Al piano terra troverete un accogliente soggiorno, una cucina completamente attrezzata con macchina da caffè Nespresso, una zona pranzo per due persone e un bagno moderno. La veranda, oasi di tranquillità, ospita una vasca idromassaggio privata che si affaccia su un ampio giardino di 300m², che offre un tranquillo rifugio dal mondo esterno.





Appartamento con vista panoramica, Parigi, Francia

Appartamento indipendente molto tranquillo con vista panoramica su Parigi. Ideale per chi vuole viversi i giochi olimpici e la città in piena libertà e relax. La vista è uno dei pregi di questo appartamento che lascia senza fiato i visitatori. Al calare del sole godetevi il tramonto dalle vetrate di casa e cenate sul vostro balconcino privato guardando il cielo imbrunirsi sopra i tetti di Parigi.





L'Eden, Le Perreux-sur-Marne, Francia

Ideale per chi vuole viversi i giochi olimpici con gli amici. Questa abitazione può ospitare fino a 12 persone. Il divano, immenso e immerso in un open space luminosissimo è il luogo ideale per passare giornate in tranquillità tra chiacchiere cibo e buon vino. Questo alloggio è l'ideal per chi, oltre che a Parigi, vuole concedersi una fuga di divertimento nei Parchi Disneyland.