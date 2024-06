Vacanze in campeggio: L'opzione ideale per le famiglie

Con l’arrivo dell’estate e la fine delle scuole, è il momento perfetto per pianificare le vacanze. Tuttavia, chi viaggia in famiglia sa quanto sia complicato trovare una destinazione che soddisfi sia gli adulti che i bambini. Il campeggio emerge come una soluzione ideale, specialmente quando si scelgono strutture attrezzate per i più piccoli.

Secondo i dati di Pitchup.com, leader nelle vacanze outdoor, il 34% delle prenotazioni effettuate in Italia per il 2024 riguarda famiglie con bambini, registrando un aumento di oltre due punti percentuali rispetto al 2023. Questo trend conferma la crescente popolarità del campeggio come opzione di vacanza per le famiglie.

Solo in Italia, il campeggio continua a crescere in popolarità tra le famiglie, con un aumento del 10% delle prenotazioni in campeggio rispetto all'anno precedente. Attualmente, oltre 3 milioni di italiani scelgono il campeggio come opzione vacanziera principale, rappresentando circa il 15% del totale delle vacanze estive. Le regioni costiere come la Toscana, la Sardegna e la Liguria sono tra le mete più gettonate, offrendo infrastrutture moderne e una varietà di attività per tutte le età.

Ma campeggio significa anche esplorare nuovi paesi, e Pitchup.com ha individuato le cinque migliori destinazioni globali per famiglie, basandosi sulle recensioni degli utenti. I Paesi preferiti sono Svizzera, Australia, Paesi Bassi, Croazia e Slovenia. Ecco alcune proposte per campeggi in queste nazioni, perfetti per una vacanza indimenticabile con i bambini.



Camping Simplonblick (Raron - Svizzera)

Situato immerso nel verde, il Camping Simplonblick offre una splendida piscina e numerose attività per bambini come ping pong, bocce, tappeti elastici e un miniclub attivo durante le vacanze scolastiche. La struttura dispone di un parco giochi, un ristorante con bar su una terrazza panoramica e un chiosco con prodotti per picnic.

RCN Vakantiepark de Flaasbloem (Chaam - Paesi Bassi)

L’RNC Vakantiepark de Flaasbloem è un campeggio immerso nei boschi del Brabante, raggiungibile con un trenino privato. Offre numerose attività, tra cui nuoto nel lago, tennis, beach volley, ping pong, bocce e un miniclub con attività di artigianato, giochi e balli di gruppo.

Amadria Park Camping Trogir (Seget Vranjica - Croazia)

Questo camping lungo la costa della Dalmazia offre accesso diretto alla spiaggia e una vasta gamma di servizi per gli amanti dell’avventura, come tour ed escursioni tra le isole e visite ai parchi nazionali. Inoltre, dispone di due parchi giochi, un campo da tennis, una piscina e diversi ristoranti e bar.

Camping Terme 3000 (Moravske Toplice - Slovenia)

Situato nella regione termale del Prekmurje, il Camping Terme 3000 offre un parco acquatico con 11 piscine, vasche idromassaggio, una teleferica, un campo da golf a 18 buche e un maneggio. Dispone anche di sentieri naturalistici, percorsi ciclabili, un ristorante, un parco giochi e campi da tennis e beach volley.

Tween Waters Merimbula (Merimbula - Australia)

Situato sulla Penisola di Fishpen, il camping Tween Waters Merimbula offre attività come whale watching, kayak in laguna e pesca di ostriche a mani nude. La struttura dispone di tre piscine riscaldate a energia solare, un’area giochi acquatica, una sala giochi interna con cinema e un’area barbecue per pranzi all’aperto. È a pochi minuti dalla spiaggia e dal centro città di Merimbula.



Le vacanze in campeggio sono un'opzione perfetta per le famiglie che desiderano staccare dalla quotidianità e trascorrere del tempo insieme all'aria aperta. Su Pitchup.com è possibile trovare una vasta gamma di campeggi che soddisfano le esigenze di tutti, dai viaggiatori con bambini che non vogliono rinunciare alle comodità, agli amanti dell'avventura in cerca di luoghi selvaggi. Scegliendo una delle destinazioni proposte, si può godere di una vacanza memorabile, adatta a grandi e piccini.