Vacanze estive 2024: dove vanno gli italiani e gli stranieri ad agosto

Le vacanze estive rappresentano per molti italiani e turisti stranieri il momento più atteso dell'anno, con agosto che si conferma il mese di punta per i viaggi. Quest'anno, le tendenze di prenotazione offrono uno sguardo interessante sulle preferenze di viaggio. Secondo una ricerca condotta da eDreams, una delle principali agenzie di viaggi online in Europa, le mete più ambite e le città in crescita evidenziano cambiamenti significativi rispetto al passato.

Barcellona la prima scelta, Pantelleria in crescita

Gli italiani mostrano un rinnovato interesse per le vacanze estive, con un incremento delle prenotazioni del 4% rispetto all'estate 2023. La Spagna si conferma la destinazione più popolare, attirando il 21% dei viaggiatori italiani, seguita dall'Italia stessa con il 18%. Al terzo posto si trova la Grecia, scelta dal 13% degli italiani. La classifica delle destinazioni più popolari prosegue con l'Albania e la Francia, entrambe al 5%.

Barcellona emerge come la destinazione preferita in assoluto per le ferie di agosto, seguita da Tirana e Olbia. Pantelleria, in particolare, ha registrato un'impressionante crescita del 230% rispetto all'anno precedente.

Anche Ibiza, Catania, Parigi, Palma di Maiorca, Mykonos, Amsterdam e Londra rientrano tra le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze estive di quest'anno, confermando il fascino delle mete internazionali e delle città italiane più tradizionali.

Gli stranieri in Italia: Roma, Milano e Napoli sul podio, Palermo in crescita

Per quanto riguarda i viaggiatori stranieri, le città d'arte italiane continuano a essere le mete più ambite. Provenienti principalmente da Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera, i turisti internazionali scelgono in particolare Roma, Milano e Napoli per le loro vacanze di agosto. Tuttavia, Palermo ha registrato una notevole crescita nelle prenotazioni, con un aumento del 23%, seguita da Firenze e Genova, che hanno visto crescite rispettivamente del 16% e del 15%.

Venezia, Catania, Firenze, Olbia, Cagliari e Bari sono altre città italiane che attraggono un numero significativo di turisti stranieri, dimostrando la continua attrattiva delle destinazioni italiane sia per vacanze culturali che per soggiorni più rilassanti.

Durata delle vacanze

Sia gli italiani che gli stranieri tendono a preferire soggiorni di durata compresa tra 7 e 13 giorni, con il 39% degli italiani e il 37% degli stranieri che scelgono questa opzione. Anche i viaggi più brevi sono popolari: il 20% degli italiani opta per vacanze di 5-6 giorni e il 22% per soggiorni di 3-4 giorni. Tra gli stranieri, il 27% preferisce vacanze di 3-4 giorni, mentre il 19% opta per periodi superiori ai 4 giorni ma inferiori a una settimana.