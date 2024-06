In vacanza con la musica. Se i concerti diventano il motore per visitare nuove città

Con l'arrivo della stagione dei concerti e dei festival, sempre più italiani stanno considerando viaggi intercontinentali e transnazionali per assistere alle performance dei loro artisti preferiti. Un recente sondaggio condotto da eDreams ha rivelato che il 79% degli italiani ha già viaggiato o è disposto a farlo nel prossimo futuro per partecipare a un concerto. Questo dato supera la media internazionale del 71%, evidenziando una passione profonda e radicata per la musica dal vivo nel Bel Paese.

Secondo il sondaggio, il 43% degli italiani è pronto a viaggiare all'estero per assistere a un concerto, rispetto al 31% di media globale. Questo indica un forte interesse per esperienze musicali internazionali, con un occhio di riguardo per eventi di grande impatto come il Lollapalooza di Berlino, dove gruppi di fama mondiale come SEVENTEEN sono attesi per esibirsi, attirando fan da tutto il mondo.

Tra i grandi eventi di questa estate che catalizzeranno l'interesse degli appassionati di musica, spiccano il Glastonbury Festival nel Regno Unito, famoso per la sua eclettica selezione musicale e l'atmosfera vibrante che attira migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Una certezza da sempre è stato invece il Primavera Sound a Barcellona che continua a essere una tappa imprescindibile per gli amanti della musica indie e alternativa, offrendo una lineup sempre all'avanguardia che promette di soddisfare i gusti più esigenti.

Risulta sorprendente che il 51% degli italiani over 65 sia interessato a viaggiare per partecipare a concerti, dimostrando che la passione per la musica non conosce limiti di età. I giovani della Generazione Z (18-24 anni), d'altra parte, si distinguono per la loro apertura verso esperienze internazionali, con il 31% disposto a intraprendere viaggi intercontinentali per seguire i loro artisti preferiti.



Per quanto riguarda la compagnia durante questi viaggi, la maggioranza degli italiani (53%) preferisce condividere l'esperienza con gli amici, mentre il 37% opta per i propri familiari. Solo il 3% considera l'idea di partecipare da solo o con persone conosciute attraverso gruppi di fan, sottolineando l'importanza dell'esperienza condivisa nella fruizione della musica dal vivo.



Le donne italiane mostrano una maggiore propensione rispetto agli uomini a viaggiare per assistere a concerti (36% contro 31%). Tuttavia, il 47% degli uomini ha espresso l'intenzione di viaggiare in futuro per partecipare a un concerto, una percentuale leggermente superiore al 43% delle donne con le stesse intenzioni. Inoltre, i fan maschili sembrano essere più inclini a superare i confini nazionali per seguire i loro artisti preferiti (45% rispetto al 41% delle donne).



Più della metà degli italiani (58%) approfitta dei viaggi legati ai concerti per esplorare la destinazione in cui si trovano. Le donne si dimostrano particolarmente inclini a esplorare il luogo del concerto (63% contro 53% degli uomini), evidenziando un interesse combinato per musica e turismo culturale.



Per quanto riguarda l'alloggio, la maggioranza degli italiani (58%) preferisce soggiornare in hotel durante i viaggi per concerti. Tuttavia, una parte significativa opta per appartamenti (22%) e ostelli (12%), riflettendo una varietà di preferenze nel modo in cui gli italiani vivono l'esperienza del viaggio per un concerto.