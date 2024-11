Destinazioni 2025: Parigi in testa, Roma e Tokyo al top per eventi culturali e sportivi

Parigi si conferma regina delle prenotazioni tra gli italiani per il 2025, mentre Giza, con le sue iconiche piramidi, segna l’incremento più rilevante dell’anno. È quanto emerge dal report "A Year in Travel by eDreams ODIGEO 2024", che analizza i trend di viaggio basati su prenotazioni e ricerche per il 2024 e il 2025. Tra classici europei e mete lontane, i viaggiatori italiani mostrano un interesse crescente per nuove esperienze culturali e grandi eventi, spinti anche dai Giochi Olimpici e dal prossimo Giubileo.

Secondo il report, Parigi, Londra e Amsterdam restano le destinazioni più prenotate, a cui si aggiungono New York e Tokyo, destinazioni da sogno per molti italiani. Parigi consolida la sua attrattiva grazie all’eredità delle Olimpiadi del 2024, che hanno stimolato una crescita delle prenotazioni del 62% rispetto all'anno precedente. Per il 2025, invece, Tokyo, sede dei Mondiali di atletica leggera, sta già registrando un incremento delle ricerche del 135%. Roma, sostenuta dall’imminente Giubileo, guadagna il quarto posto nelle prenotazioni internazionali dopo Parigi, Londra e Bangkok, e si attesta stabilmente tra le mete più ambite.

Nel 2024, Giza si è distinta come la destinazione in più rapida crescita con un aumento del 257% delle prenotazioni rispetto al 2023, evidenziando un rinnovato interesse per l’Egitto e i suoi simboli storici. Alghero e Roma completano il podio, con molti viaggiatori italiani che hanno scelto mete archeologiche e isole. Questo mix di mare, storia e cultura ha caratterizzato le scelte di chi ha viaggiato nell'anno in corso, puntando su destinazioni che offrono esperienze immersive e rilassanti al tempo stesso.

L’analisi di eDreams ODIGEO mostra che il 64% degli italiani ha optato per mete a breve o medio raggio nel 2024, mentre solo il 13% ha scelto voli intercontinentali. La propensione a pianificare con anticipo è aumentata: il 40% ha prenotato tra 16 giorni e due mesi prima della partenza, mentre solo il 35% ha atteso le due settimane precedenti. L'interesse per viaggi personalizzati è cresciuto, con un sondaggio che rivela che l'84% dei viaggiatori preferisce confrontare diverse opzioni di compagnie aeree e alloggi, privilegiando flessibilità e valore.

I social media sono sempre più influenti nella scelta delle destinazioni. Piattaforme come TikTok, Instagram e Pinterest sono tra le fonti principali per trovare ispirazione e consigli su dove andare. Anche l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento fondamentale: più del 70% dei viaggiatori afferma di voler sfruttare l’AI per pianificare i viaggi, rendendo più agevole il confronto tra prezzi, la prenotazione e la personalizzazione degli itinerari.

Dana Dunne, CEO di eDreams ODIGEO, ha sottolineato come la domanda per itinerari su misura sia aumentata: "Grazie ai progressi della tecnologia, i viaggiatori sono sempre più orientati a personalizzare le loro esperienze. Questo trend dimostra un allontanamento dai pacchetti standardizzati verso una maggiore flessibilità e scelta." Inoltre, si registra una crescita del turismo musicale, con artisti come Taylor Swift che hanno incentivato i viaggi verso le città dei loro concerti. La reunion degli Oasis, prevista per il 2025, ha già causato un picco del 700% nelle ricerche verso Manchester, suggerendo che il fenomeno si manterrà anche l'anno prossimo.

Guardando avanti, il 2025 si prospetta come un anno in cui eventi culturali, sportivi e musicali continueranno a influenzare le scelte dei viaggiatori, con destinazioni come Bangkok, Londra e Parigi che guidano le prenotazioni e un ventaglio di nuove mete in espansione in America, Asia e Australia. eDreams ODIGEO continuerà a innovare per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e alla ricerca di esperienze su misura.