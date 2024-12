Con l'arrivo delle festività natalizie, il turismo italiano continua a consolidarsi dopo due anni di crescita significativa. Le città d'arte e le località montane mantengono un ruolo di primo piano nelle preferenze dei viaggiatori, mentre il settore affronta sfide e scenari in evoluzione. Secondo un’indagine di Pitchup.com, piattaforma leader nel turismo all’aria aperta, cresce la tendenza degli italiani e dei turisti stranieri a trascorrere le vacanze natalizie a contatto con la natura.

Natale 2024: numeri e previsioni

I dati diffusi dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti prevedono circa 16,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane durante le festività natalizie. Sebbene significativo, il dato registra una lieve contrazione rispetto allo scorso anno (-1,5%), con una flessione sia del turismo interno (-1,9%) che di quello internazionale (-1%).

Questa dinamica riflette un contesto globale caratterizzato da incertezza economica e pressione inflazionistica, elementi che influenzano le scelte dei viaggiatori. Tuttavia, il fenomeno delle prenotazioni last minute potrebbe riservare sorprese positive, incentivando un incremento dell'occupazione delle strutture.

I dati del turismo interno e internazionale

La composizione dei flussi turistici per le festività natalizie vede un equilibrio tra visitatori italiani (57%) e stranieri (43%).

Durante le festività natalizie, il turismo italiano si divide equamente tra viaggiatori nazionali (57%) e internazionali (43%). Tra i mercati esteri in crescita spiccano Stati Uniti, Polonia, Corea del Sud e Paesi Scandinavi, mentre si registra un leggero calo da Austria e Germania. Anche i flussi da mercati extraeuropei, come Giappone e Cina, mostrano una leggera flessione.

Le mete più ambite: turismo di montagna in crescita

Le mete montane si confermano tra le preferite, grazie a condizioni climatiche favorevoli e a un’offerta diversificata che unisce sport invernali e relax. Secondo le stime, le presenze aumenteranno dello 0,3%, con una domanda internazionale che cresce dello 0,4% e rappresenta il 47,4% del totale. Turisti provenienti da Germania, Svizzera, Scandinavia, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi continuano a scegliere l’Italia come destinazione privilegiata per le vacanze invernali.

Un trend in linea con i dati di Pitchup.com, che confermano l’Italia tra le mete outdoor più popolari per i turisti britannici, che rappresentano il 20% del totale delle prenotazioni, seguiti da tedeschi (18%), italiani (15%) e francesi (13%). La varietà e la bellezza del paesaggio italiano, dalle montagne alle coste, dai borghi storici alle colline, si confermano attrattive indiscusse per chi cerca esperienze outdoor.

Le città d'arte rimangono una meta privilegiata, in particolare per i turisti stranieri, che rappresentano il 52% delle presenze. Tuttavia, rispetto al vivace Natale 2023, si registra una flessione dello 0,9%, attribuibile principalmente al confronto con una stagione precedente straordinariamente positiva. Tra le principali provenienze estere si segnalano Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Brasile e Canada.

Il fascino dell’outdoor anche d’inverno

Cresce sempre più il desiderio di lasciare il caos cittadino per abbracciare ritmi più lenti e rilassati. Questo, unito alla ricerca di soluzioni economiche, spiega il successo delle vacanze in campeggio e glamping anche nella stagione invernale. Con glamping (“glamour” e “camping”) si intende un nuovo trend di vacanza in campeggio di lusso in cui al piacere del contatto con la natura si aggiungono i servizi tipici degli alberghi di alto livello, come piscine, jacuzzi, percorsi benessere, ristoranti e animazione per bambini.

A conferma di ciò, secondo Pitchup.com, le prenotazioni in Italia per il periodo 21 dicembre - 20 marzo sono aumentate del 132% rispetto allo scorso anno, con un incremento del 71% da parte di viaggiatori italiani. A livello globale, il numero di pernottamenti registrati per il giorno di Natale ha superato il 2023, passando da 10.922 a 12.424.

I dati confermano inoltre una crescente internazionalizzazione del mercato, con performance rilevanti in Portogallo (+251,18%), Ungheria (+228,85%) e Montenegro (+216,58%), seguiti da Belgio, Austria, Nuova Zelanda, Svizzera e Germania.

Gli italiani in viaggio

Secondo Coldiretti, circa 11,5 milioni di italiani si metteranno in viaggio durante le festività natalizie. Le mete preferite includono città, montagna e campagna, con una predilezione per destinazioni vicine, spesso all’interno della propria regione.

La spesa media prevista è di 674 euro a persona, registrando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. La durata media del soggiorno è di sei giorni, sebbene vi siano differenze significative: un quarto dei vacanzieri opterà per soggiorni brevi (fino a tre giorni), mentre la metà sceglierà vacanze tra quattro e sette giorni. Solo il 7% si concederà vacanze più lunghe, superiori alle due settimane.

Tra le soluzioni di alloggio più richieste spiccano hotel, B&B e agriturismi, mentre le seconde case continuano a rappresentare una scelta importante per il 44% dei viaggiatori.

Cibo e tradizioni: il motore dell'offerta turistica

Il settore enogastronomico si conferma un pilastro del turismo natalizio italiano. Strutture come agriturismi e aziende specializzate offrono esperienze uniche che spaziano dalle degustazioni ai corsi di cucina natalizia, valorizzando prodotti locali e tradizioni. Secondo Coldiretti, il cibo rappresenta oltre un terzo della spesa totale dei vacanzieri, diventando una componente essenziale dell’esperienza turistica e un motore economico per i territori.

Pianificare le vacanze con le Wishlist

Per chi invece non ha ancora scelto dove trascorrere le festività, niente paura: Pitchup.com offre una nuova funzione Wishlist, ideale per pianificare viaggi in modo personalizzato. Gli utenti possono creare più liste tematiche, annotare dettagli sulle destinazioni preferite, visualizzare opzioni su una mappa e condividerle con amici e familiari per un’organizzazione collettiva, anche a distanza.

La top 10 delle mete preferite

Secondo i dati di BWH Hotels Italia & Malta, le destinazioni più prenotate durante il periodo natalizio in Italia sono un perfetto connubio tra città d'arte, località montane e destinazioni meno convenzionali, a testimonianza di un crescente interesse per le mete invernali. Ecco le dieci città e paesi italiani che incantano i visitatori durante le festività.

Roma

La capitale italiana si trasforma in un incanto natalizio grazie alle luci che adornano le strade del centro storico. Passeggiando lungo Via del Corso fino a Piazza Venezia, si è accolti dalla magia delle decorazioni festive. A Piazza Navona, il celebre Mercatino di Natale celebra l’Epifania con le sue tradizioni secolari. Quest’anno, inoltre, il 24 dicembre segna l’inizio del Giubileo, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, un evento imperdibile.

Arezzo

Durante il Natale, Arezzo rivive il fascino di un’epoca passata. Le botteghe antiquarie sono il luogo ideale per scoprire tesori d’altri tempi, mentre la città si arricchisce di eventi legati alla tradizione del presepe. I borghi circostanti, come Le Ville di Monterchi, ospitano suggestivi presepi viventi che coinvolgono centinaia di figuranti, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Sanremo

Anche durante l'inverno, la città dei fiori conserva il suo fascino con le passeggiate sul lungomare e una parata di luci che illumina il centro storico. Il cuore antico di Sanremo, la "Pigna", è il luogo ideale per immergersi nella storia della città, tra viuzze e antiche fortificazioni. Non perdere il Mercatino dell’Antiquariato “Piccolo Brocante”, che ospita oggetti unici e artigianato proveniente anche dalla vicina Francia.

San Martino di Castrozza

Immersa nelle splendide Dolomiti, questa località è un paradiso per gli amanti degli sport invernali. Le sue piste da sci e sentieri per ciaspolate offrono esperienze indimenticabili. Il vicino borgo di Primiero ospita il Mercatino di Natale di Siror, il più antico del Trentino, famoso per l’artigianato locale e le decorazioni in legno, in un'atmosfera di incanto.

Venezia

Con l'arrivo dell'inverno, Venezia acquista un fascino tutto particolare, avvolta dalla nebbia che accarezza i canali. Il Mercatino natalizio di Campo Santo Stefano è un'esperienza suggestiva, con le sue casette di legno che ricreano l’atmosfera dei tradizionali villaggi natalizi. Imperdibile anche il Concerto di Natale nella Basilica di San Marco, che regala emozioni indimenticabili.

Verona

La città di Romeo e Giulietta si trasforma in un luogo incantato durante il Natale. Il Mercatino di Piazza dei Signori, in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga, e le luci che illuminano il centro storico creano un'atmosfera fiabesca. La rassegna "Presepi dal mondo", giunta alla sua quarantesima edizione, è un omaggio alla tradizione del presepe con opere provenienti da ogni angolo del mondo.

Napoli

La città partenopea esplode di colori e tradizioni nel periodo natalizio. La celebre via dei presepi, San Gregorio Armeno, è il cuore pulsante della festività, con le botteghe degli artigiani che espongono statuine originali e uniche. Una passeggiata sul Lungomare Caracciolo offre panorami mozzafiato, mentre i quartieri storici come il Rione Sanità e i Quartieri Spagnoli regalano un’atmosfera autentica e suggestiva.

Trento

Considerata la Città del Natale, Trento incanta con le sue luminose decorazioni natalizie e il famoso Mercatino di Natale, tra i più antichi d’Italia. La città offre anche la possibilità di visitare il Castello del Buonconsiglio, esplorare le cantine vinicole e vivere la magia delle Dolomiti con escursioni sulla neve.

Torino

Durante le festività natalizie, Torino si trasforma in un museo a cielo aperto, grazie alle spettacolari installazioni di luci che decorano le vie del centro. Piazza San Giovanni ospita il Calendario dell'Avvento, mentre Piazza Solferino accoglie il Villaggio di Natale con una pista di pattinaggio e un tradizionale mercatino. Da non perdere una visita serale alla Reggia di Venaria, dove l’atmosfera regale e gli eventi natalizi offrono un affascinante viaggio nel passato.

Sestola

Conosciuta come la “Perla dell'Appennino”, Sestola è la destinazione ideale per gli amanti della montagna. Situata nei pressi del Monte Cimone, la principale stazione sciistica dell’Emilia-Romagna, la località offre numerose attività invernali, tra cui sci e escursioni con le ciaspole. Durante il Natale, il borgo si trasforma in un villaggio invernale dal fascino accogliente, immerso nella bellezza della natura innevata.