Bilbao, una splendida città che unisce tradizione e modernità. Cosa vedere

Bilbao, situata nel cuore dei Paesi Baschi, è una città che incanta e sorprende ad ogni angolo. Con la sua perfetta fusione di tradizione e innovazione, offre un'esperienza unica che lascia un segno indelebile nel cuore dei visitatori. Passeggiare per le strade di Bilbao è come intraprendere un viaggio nel tempo. La città, con il suo mix di antico e contemporaneo, racconta storie di un passato industriale robusto e di una rinascita culturale che l'ha trasformata in un centro vibrante e cosmopolita.

Bilbao è vivace e accogliente. Il fiume Nervión attraversa placidamente la città, creando scorci pittoreschi e riflettendo le luci scintillanti degli edifici circostanti. I suoi abitanti, i bilbaini, sono noti per la loro ospitalità e il loro orgoglio per la cultura basca. Le strade sono animate da mercati colorati, caffè accoglienti e ristoranti rinomati, mentre i suoni di musica e conversazioni gioiose riempiono l'aria.

Cosa visitare

Uno dei simboli più iconici di Bilbao è il Museo Guggenheim, progettato dall'architetto Frank Gehry. Questo capolavoro architettonico, con le sue forme sinuose e i materiali scintillanti, ospita una collezione di arte contemporanea di fama mondiale. Visitare il Guggenheim è un'esperienza imperdibile, sia per l'arte che per l'architettura.

Un altro luogo da non perdere è il Casco Viejo, il centro storico di Bilbao. Le strette stradine di ciottoli, le piazze vivaci e le chiese antiche creano un'atmosfera affascinante. Qui si trova la Cattedrale di Santiago, un bellissimo esempio di architettura gotica.

Il Mercado de la Ribera è un paradiso per i gourmet. Situato sulle rive del fiume, questo mercato coperto è uno dei più grandi d'Europa e offre una vasta gamma di prodotti freschi, dai frutti di mare ai formaggi locali. È il luogo ideale per assaporare la cucina basca tradizionale.

Tra i tanti ristoranti di Bilbao, il Café Iruña si distingue per la sua offerta culinaria e il suo fascino storico. Fondato nel 1903, questo caffè-ristorante è una tappa obbligata per chi desidera assaporare la vera essenza della cucina basca. È situato vicino ai giardini di Albia, in una posizione comoda e centrale. L'interno del locale è straordinario, con decorazioni in stile moresco che evocano l'atmosfera di un'antica caffetteria spagnola. Gli splendidi mosaici, i soffitti decorati e le pareti riccamente ornate creano un ambiente caldo e accogliente. Tra le specialità della casa spiccano le albóndigas (polpette di carne), preparate secondo una ricetta segreta che si tramanda da generazioni, e il bacalao a la vizcaína (baccalà alla vizcaína), un piatto tipico della regione.