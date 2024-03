Pasqua 2024: le mete all'estero consigliate

Aprile si rivela spesso un mese dai molteplici volti per le vacanze. L'arrivo precoce dell'estate regala splendide giornate nei rapidi scappatelle verso le isole del sud Europa; gli amanti dello sci possono ancora cimentarsi sulle piste grazie allo sci primaverile nelle Alpi; mentre le città bagnate dal sole si aprono a piene mani, facilmente raggiungibili anche con viaggi sostenibili in treno. Ma c'è di più: aprile offre l'opportunità di esplorare alcune tra le meraviglie naturali più straordinarie al mondo, che si trovano in ogni angolo, dall'America del Sud all'Africa meridionale. Insomma, c'è una destinazione adatta a ogni preferenza di viaggio.

Con le vacanze di Pasqua che si avvicinano rapidamente, programmare un'avventura diventa un'opzione allettante per molti italiani. Il weekend del 30 marzo segna l'inizio delle festività, e le famiglie e gli amici si preparano a partire per una pausa rigenerante. Che tu sia alla ricerca di una fuga al caldo o di un tranquillo soggiorno durante le festività pasquali, prendere in considerazione le migliori destinazioni per aprile potrebbe essere il primo passo per pianificare una vacanza indimenticabile.

Abbiamo selezionato per voi alcune mete o esperienze che potrebbero rendere la vostra Pasqua davvero indimenticabile.





Cipro

(iStock)

Per un breve soggiorno all'insegna del sole in Europa nel mese di aprile, Cipro è una destinazione eccellente per una vacanza al mare o per fare escursioni. Quest'isola bellissima e interessante, situata nelle estreme propaggini meridionali del Mediterraneo, è meravigliosa durante la primavera. È tempo da spiaggia lungo la costa - abbastanza caldo per fare il bagno in mare, ma non ancora troppo caldo; mentre nell'entroterra montuoso, aprile è il mese più verde dell'anno e le colline sono piene di meravigliosa luce e colore: fiori selvatici e orchidee crescono lungo i sentieri e le erbe profumate profumano l'aria.

Consiglio per un viaggio sostenibile: Considera di spostare il tuo viaggio nell'entroterra, lontano dai resort costieri. Diversi operatori offrono vacanze in bicicletta e a piedi attraverso i villaggi tradizionali dell'isola e i paesaggi montani incontaminati, dove mangerai in piccole taverne che servono prodotti locali, farai una sosta per un bicchiere in una delle numerose cantine e soggiornare in B&B gestiti localmente.

Dove alloggiare : Anassa Hotel (Polis, Cipro). Situato sulla bellissima costa nord-occidentale dell'isola, l'Anassa Hotel è un'opulenta oasi di tranquillità e comfort. Circondato da giardini lussureggianti e con vista sul mare cristallino, questo hotel offre camere e suite elegantemente arredate, molte delle quali dotate di piscina privata o vasca idromassaggio. I servizi includono diversi ristoranti gourmet, spa di classe mondiale, piscine all'aperto e una vasta gamma di attività sportive e ricreative.





Marrakech

(iStock)

Marrakech, con le sue vibranti piazze, i labirintici souk e i lussureggianti giardini, è una destinazione incantevole per una vacanza primaverile. Durante questa stagione, la città si risveglia dalla sua letargia invernale, offrendo temperature piacevoli e giornate soleggiate ideali per esplorare le sue attrazioni. I colori e i profumi dei fiori in fiore si diffondono per le strade, creando un'atmosfera magica e rinvigorente. I visitatori possono passeggiare tra i giardini storici come il Giardino Majorelle, ammirare l'architettura moresca della Medina e del Palazzo Bahia, e assaporare i sapori autentici della cucina marocchina nei tradizionali ristoranti e nelle terrazze panoramiche. Marrakech in primavera è una festa per i sensi, un'esperienza indimenticabile che promette avventure e scoperte in ogni angolo della città.

Dove alloggiare : Dar Darma è un lussuoso Riad del XVIII secolo situato nel cuore della Medina, a pochi passi dal Museo di Marrakech e della Medersa Ben Youssef. Le lussuose suite (le due Patio suite, la suite degli Specchi e la Orange suite) e gli appartamenti (Blu e Rosso) sono arredati con maestria e ricercati nei decori, con letti a baldacchino, soffitti decorati, comodi divani in pelle e velluto, lampade in ottone e vasi creati da artigiani locali. Diversi ambienti del riad offrono il fascino di sedute accanto a camini. Le aree dining, le silenziose terrazze con i salotti ombreggiati, le zone sole e la piscina completano l'offerta della maison. Dar Darma accoglie gli ospiti in un’atmosfera elegante e di assoluta privacy, con un servizio personalizzato e al tempo stesso informale, facendo sentire gli ospiti come a casa. La Chef Maria propone piatti tipici della cucina marocchina e internazionale, realizzati con prodotti freschi di giornata.





Emirati Arabi

L’Emirato di Ras Al Khaimah, a circa 45’ d’auto dall’aeroporto di Dubai, è la meta perfetta per iniziare a sognare l’estate approfittando delle vacanze di Pasqua o dei ponti di primavera per una fuga con tutta la famiglia. Tra le alte vette dei monti Hajar, le dune color terracotta del deserto, le spiagge di sabbia e la ricca storia dell’Emirato, le opzioni per soddisfare qualunque tipo di vacanza non mancano. Per scoprire le tradizioni di Ras Al Khaimah si può salire a bordo di un dhow, tipica imbarcazione di legno, per raggiungere la Suwaidi Pearls Farm, la sola farm in tutti gli EAU, dove conoscere le tecniche di immersione, gli strumenti utilizzati, le storie e le leggende dei pescatori di perle. Mentre per un’avventura nel deserto niente di meglio di un’escursione in jeep magari al tramonto quando la luce calda del sole regala un’atmosfera ancora più affascinante, per concludere poi un con una cena in un campo tendato sotto le stelle. Divertimento per tutta la famiglia anche a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati, dove sfrecciare a tutta velocità a bordo del Jais Sledder uno slittino su pista totalmente controllabile, o provare il brivido del Jais Flight la zipline più lunga al mondo, il tutto ammirando la maestosità delle vette. Per chi invece vuole semplicemente rilassarsi, i resort con spiagge di sabbia bianca e l’acqua placida del Mar d’Arabia sono un ottimo antidoto allo stress. Ras Al Khaimah si distingue infatti per la sua ampia offerta di hotel, adatti a ogni budget, con soluzioni ideali sia per le famiglie che per le coppie in cerca di un rifugio intimo: dai resort di lusso ai boutique hotel fino alle soluzioni all inclusive e con servizi dedicati ai più piccoli.





Oman

Tra marzo e maggio le montagne di Jebel Al Akhdar nel nord dell’Oman si trasformano in un paradiso di profumi e colori pastello grazie alla fioritura della rosa damascena, offrendo uno spettacolo senza paragoni per vista e olfatto. Le rose, che iniziano a fiorire a marzo, vengono raccolte ad aprile e sono utilizzate per la produzione di profumi, aromi e rimedi erboristici in Oman e in tutto il Medio Oriente. Questo luogo è ideale per un viaggio tra amiche amanti della natura, dei profumi, degli spazi aperti e delle vacanze eco-chic! Per i gruppi più avventurosi, il Jabal Al Akhdar è anche un vero paradiso: qui si possono infatti trovare sentieri di montagna e wadi da esplorare, c’è la possibilità di fare canyoning, viaggi in 4×4, trekking, arrampicata, mountain bike, speleologia e molto altro. Voglia di relax e comfort? La zona offre anche numerosi avamposti del lusso discreto, tra cui Alila Jabal Akhdar o Anantara Al Jabal Al Akhdar, che propongono attività di yoga, pilates, osservazione delle stelle e trattamenti SPA a base di rosa, ginepro e incenso, in location da sogno.





Giappone

A Tokyo la fioritura dei sakura è alle porte. Negli ultimi anni, gli inverni miti hanno fatto sì che i fiori di ciliegio sbocciassero prima del consueto in molte aree del paese e anche nel 2024 Tokyo vedrà una fioritura precoce, prevista intorno al 20 marzo. La piena fioritura sarà raggiunta nei 5-10 giorni successivi, il che significa che il periodo per lo hanami sarà leggermente anticipato. È un fatto assodato che l’osservazione dei ciliegi fioriti è una delle pratiche tradizionali che più affascinano i visitatori di tutto il mondo. La stagione migliore per la varietà classica, Someiyoshino, va da fine marzo a inizio aprile, ma in tutta l’area di Tokyo esistono numerose varietà di ciliegi che si sviluppano e sbocciano per un periodo relativamente lungo, da febbraio a fine aprile, offrendo a tutti la possibilità di ammirare questo incantevole fenomeno naturale. Uno dei luoghi più popolari per lo hanami è il fiume Meguro, sulle cui acque si riflettono le chiome rosate dei ciliegi. Per l’occasione, gli argini del fiume si gremiscono di flâneurs, che passeggiano lungo il tunnel dei rami fioriti, ammirando lo spettacolo che li sovrasta e ristorandosi presso bancarelle e carretti di street food e birra. Tuttavia, la capitale vanta una miriade di mete adatte all’osservazione dei ciliegi, dai parchi più noti del centro, alle gemme nascoste dei dintorni.

Lo storico Hotel Gajoen Tokyo a Meguro, dal 16 marzo al 7 aprile, nei suoi quattro ristoranti, offre menù speciali ispirati ai fiori di ciliegio, con ingredienti di stagione e sakura drink dal profumo di primavera, ma anche delicate scatole bento da asporto per assaporare i sapori autentici della cucina giapponese durante un pic-nic sotto i ciliegi in fiore. Inoltre, l’albergo propone ai suoi ospiti dei laboratori di calligrafia con vari colori e servizi fotografici di nozze in kimono sotto i ciliegi del fiume Meguro.





USA, New York

Non esiste periodo migliore della primavera per apprezzare e scoprire New York con temperature piacevoli. Per Pasqua e i ponti primaverili l'ente del turismo New York City Tourism + Conventions consiglia l’iconica Easter Parade and Bonnet Festival, la tradizionale parata che quest’anno si svolge domenica 31 marzo lungo la Fifth Avenue dove i partecipanti sfoggiano cappelli stravaganti e costumi d’epoca. Sempre a Manhattan, il distretto di Seaport, tra le aree più di tendenza di NYC, è perfetto per una giornata in famiglia, tra passeggiate lungo l’East River, workshop, giochi e sport presso il divertentissimo Lawn Club. Primavera significa anche lunghe camminate nei parchi cittadini: non solo Central Park ma anche per Bronx Botanical Garden e il gigantesco Flushing Meadows Corona Park nel Queens, vero polmone verde del distretto. Infine, per arricchire il viaggio con esperienze più inconsuete, provate i tour in barca guidati dagli esperti di AIANY - Center for Architecture, tra cui quello con focus sul cambiamento climatico; immergetevi nel ricchissimo panorama enogastronomico del Queens, con street food da tutto il mondo grazie a Culinary Backstreets oppure assistete ai canti gospel, ad esempio presso la Mama Foundation ad Harlem.





USA, Coachella, California

È il posto giusto per essere visti in aprile. E anche non siete appassionati di festival, musica, grandi parchi giochi con luci e musica tutto il giorno e tutta la notte, la programmazione rende il Coachella uno dei migliori festival del mondo. In uno stile tipicamente eclettico, The Weeknd, Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat e Megan Thee Stallion hanno suonato nel 2022. Bad Bunny, le Blackpink, Frank Ocean e Calvin Harris nel 2023. Quest'anno la lineup include Lana del Rey, Doja Cat e i No Doubt e gli ATEEZ, oltre a decine di artisti provenienti da tutto il mondo. Un'altra ragione per scegliere un weekend al Coachella, naturalmente, è quella di fare una piccola gita a Palm Springs, il parco giochi delle feste retrò. Fate un salto in piscina all'Ace Hotel and Swim Club (noto per le sue feste in piscina al Coachella), poi trovate l'Eden del design moderno di metà secolo nella storica tenuta di Sunnylands. Entrate nell'atmosfera con la nostra guida su cosa indossare al Coachella.







Whistler, Canada

(iStock)

La più grande stazione sciistica del Nord America, Whistler è una delle più frequentate in un continente in cui molte stazioni chiudono presto per mancanza di domanda. Ciò è dovuto in parte ai suoi ghiacciai, ma anche alla neve abbondante. La località è molto frequentata dagli esperti che vogliono fare le grandi discese in neve fresca per le quali la località è famosa. Molti vogliono anche provare l'heliski, ma per una frazione del prezzo si può provare il backcountry cat skiing, dove un veicolo cingolato vi riporta sulla montagna. In questo modo non solo si ha la possibilità di riposare tra una discesa e l'altra, ma non ci si trova di fronte alla frustrazione di un'eccessiva nuvolosità o neve che impedisce agli elicotteri di volare. Nel villaggio di Whistler c'è molto da fare anche al di fuori delle piste, dai negozi alle attrazioni culturali, e non si può non includere una visita alla città di Vancouver.





Geilo, Voss, Myrkdalen, Norvegia

(iStock)

Dall'aeroporto di Oslo, con un viaggio in treno di due o quattro ore, si possono raggiungere località come Kvitfell e Hemsedal. Il collegamento in tram dall'aeroporto di Bergen permette di visitare Geilo e Myrkdalen con relativa facilità. Le località norvegesi sono meno impegnative e più orientate alle giovani famiglie rispetto alla maggior parte delle Alpi. Ma per gli amanti del fine settimana senza bambini, Voss ha un'ottima gondola che sale direttamente dalla stazione ferroviaria per raggiungere una massa di piste ben variegate, così da poter sciare fino alle 14.30 ed essere sul volo di ritorno delle 19.00.





Tignes, Francia

(iStock)

Con una funicolare sotterranea che porta al ghiacciaio, Tignes è ben posizionata per lo sci primaverile, con qualsiasi tempo. È importante ricordare che in queste località di alta quota sono spesso i venti forti, piuttosto che la mancanza di neve, a limitare lo sci. Un must di Tignes è la salita all'Aiguille Percee, la vetta con il buco naturale che la attraversa. E, se le condizioni lo permettono, si può scendere tra gli alberi fino a Les Boisses. Lo skipass di Tignes dà accesso anche alla vicina e più costosa Val d'Isere, per cui si può fare un salto in Val d'Isere per esplorare la Vallee Perdue, fuori pista ma sicura per le valanghe, una gola molto apprezzata dai bambini sciatori esperti, o per festeggiare alla famosa Folie Douce, il locale per l'apres-ski sopra La Daille.