Un'estate a St Mortiz

Nel cantone dei Grigioni, in Svizzera, c'è una valle dalle mille sfumature: l'Engadina, che può essere vissuta in ogni stagione. Tra boschi raggiungibili con splendidi sentieri e rive dalle acque cristalline, c'è il lago di St.Moritz, dove si affacciano alcune strutture alberghiere a circa 1800 metri di altezza.

Spicca, per vista paradisiaca, il 5 stelle Superior La Margna della catena Grace che, a differenza degli altri, è aperto tutto l'anno.

Il brand Grace rappresenta stile e servizi esclusivi e il boutique hotel La Margna ne sottolinea l'eleganza, la grazia, la raffinatezza e un approccio innovativo da molti punti di vista: un'atmosfera calda e intima che avvolge gli ospiti, un luogo di ospitalità presente ma mai invadente.

È composto dall'edificio storico in stile liberty e da una nuova recente ala con suite che oltre alla spa comprende anche l'esclusiva Grace Penthouse, con terrazza privata e vasca idromassaggio all'ultimo piano. L'obiettivo dell'architetto nel progetto di restyling, è stato quello di giocare con i contrasti: tradizione e innovazione, classicità e modernità. Tutti gli interni (made in Italy by Molteni&C, l'iconico brand di mobilio), danno un'idea di spazio che si ingloba naturalmente nel paesaggio circostante.

Il dolce risveglio al mattino è caratterizzato da una colazione internazionale ricca di profumi e sapori ma la scelta eco-friendly della struttura è di privilegiare un ampio menu à la carte anziché avere un buffet troppo "carico" di cibo, in modo da evitare gli sprechi alimentari.

Così come è fortemente suggerito ai clienti che prenotano di pensare all'opzione mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la regione; il treno panoramico che arriva fin lì attraversando vigneti, pascoli e spettacolari scenari alpini, ferma a una stazione ferroviaria a pochi metri dalla location. Un'alternativa nobile, consapevole e sostenibile per salvaguardare l'ambiente.

Al pomeriggio, quando si rientra da un pic-nic o da una passeggiata in bici o a piedi, un angolo di pace è la zona giorno, una lobby lounge perfetta per prendersi una pausa di riposo o di lettura, dove incontrarsi e rilassarsi di fronte al fuoco scoppiettante del camino.

Ma ogni senso va stimolato, e grazie al ristorante The View con vista sul lago, si può intraprendere un percorso di gusto. Lo chef Andrea Bonini sceglie i migliori ingredienti di stagione per liberare la sua creatività: una cucina leggera e gustosa con attenzione alle intolleranze alimentari.

Innumerevoli le esperienze outdoor in piena sintonia con la natura; possono essere consultate nel programma realizzato ad hoc "Grace Weekly", che informa sui momenti salienti della settimana per esplorare il mondo de La Margna, di St.Moritz e dell'Engadina; uno spazio fisso è riservato al Kids Club, dove bimbi ospiti ed esterni potranno trascorrere giornate a costruire ricordi.

Non poteva mancare il fiore all'occhiello, vero cuore della location: si tratta di N/5 The Bar premiato ai Swiss Location Awards, che conta un team giovane e dotato guidato dal Bar Manager e Master Mixologist Mirco Giumelli, più un menu di cocktail esclusivi, una selezione di drink artigianali unici, realizzati con i migliori ingredienti proprio dai barmen. L'idea in più? Le antiche carte dei tarocchi sono state rivisitate dallo staff del bar: scegliendone una dal mazzo, avrete uno sguardo divertente e spensierato sulla serata e sul futuro grazie all'interpretazione originale dei master mixologist. Se data l'ampia proposta non avete idee precise su cosa bere, lasciate fare al destino o a chi vi serve, in fondo i bartenders sono degli alchimisti, anche se solo del buon bere.

Non preoccupatevi per la forma fisica: la palestra è aperta 24 ore su 24. E mentre la mente si rilassa tra le nuvole dell'alta montagna, il corpo si rigenera nella spa di circa 700mq in stile contemporaneo avvolta da un silenzio potente, luogo perfetto per ritrovare il contatto con le priorità della vita. Oltre a due saune, un bagno turco, esclusive sale per trattamenti, una Spa Suite privata e una Spa Lounge, la piscina di 20 metri permette di "nuotare all'infinito" grazie ad un sistema controcorrente.

Per chi invece vuole stimolare il collagene preparando l'abbronzatura, c'è un solarium sofisticato abbinato ad un lettino a pendolo: un vero e proprio sonno di bellezza che grazie alla distanza e alla libertà spaziale, dà la sensazione di prendere il sole come all'aria aperta.

Alla fine, vi renderete conto che non sarete voi ad aver scelto questo posto speciale, ma che è stato lui a scegliere voi.