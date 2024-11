Dalle grandi tenute alle piccole cantine la magia del vino toscano

Il mondo del vino è vasto e variegato, popolato sia da grandi tenute rinomate a livello internazionale sia da piccole aziende vinicole a conduzione familiare che coltivano con amore ogni singola vite. Sebbene questi due mondi possano sembrare distanti, ciò che li accomuna è un elemento essenziale: la dedizione alla qualità e la passione che si ritrova in ogni bottiglia. Che sia una grande azienda con ettari di vigneti o una piccola cantina che produce vini in quantità limitata, ciò che realmente conta è l'impegno costante e l'amore per la terra.

Le grandi tenute, con le loro tecnologie avanzate e risorse abbondanti, possono permettersi sperimentazioni innovative e controlli rigorosi. Grazie alla ricerca e alle infrastrutture, queste aziende riescono a produrre vini che rappresentano l'eccellenza del terroir, valorizzando ogni nota e sfumatura del vitigno. Ma il loro successo non si misura solo in quantità: le grandi aziende che puntano sulla qualità trattano il processo produttivo con cura artigianale, dedicando tempo e risorse per garantire un prodotto che parli della terra e delle persone che lo hanno creato.

Dall'altra parte, le piccole aziende vinicole a conduzione familiare rappresentano l'essenza stessa della tradizione. In queste cantine, spesso tramandate di generazione in generazione, ogni grappolo è selezionato a mano, e il vino prodotto ha un'anima che racconta storie familiari, legami antichi con la terra e la dedizione autentica di chi vede il vino non solo come prodotto, ma come una parte di sé. La qualità, per queste piccole realtà, è una scelta inevitabile: non si tratta di grandi volumi, ma di autenticità e cura, di una lavorazione artigianale che punta all'eccellenza e che offre un vino dal carattere unico.

Sia nelle grandi tenute sia nelle piccole aziende, il segreto di un buon vino risiede nella passione.

È la passione a dare vita ai vini più memorabili, quelli che riescono a catturare l'essenza di una stagione, il profumo di un vitigno e la storia di un territorio. Italian Wine Brands è il più grande gruppo vinicolo privato italiano ed è anche il primo del settore a essere quotato in borsa a Milano.

Barbanera, è uno dei marchi di punta con la cantina alle pendici del Monte Cetona, tra le suggestive colline della Toscana, al confine della Val d’Orcia e della Valdichiana. È una storica realtà toscana che rappresenta un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo italiano. Fondata nel 1938, Barbanera è situata una delle zone più rinomate per la produzione di vini di alta qualità.

Italian Wine Brands ha consolidato negli anni una posizione di prestigio internazionale crescendo fino a diventare un leader nel settore vinicolo con un fatturato che supera i 400 milioni di euro. Con un patrimonio enologico che include oltre 50 marchi di proprietà e ben 170 milioni di bottiglie vendute, il gruppo ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e globale, consolidando la sua reputazione di eccellenza e di innovazione.

L’intuito innovativo di Italian Wine Brands e Barbanera si manifesta nel lancio di Rirò, una proposta che risponde alle nuove esigenze di consumo, spingendosi oltre i confini del tradizionale vino rosso, con un focus particolare sull’aperitivo e la mixology. Rirò è una nuova esperienza: interpreta in modo innovativo il territorio toscano, mescolando la tradizione con la freschezza e la modernità per creare una scelta accattivante e versatile studiata appositamente per l’aperitivo italiano. Con Rirò, Italian Wine Brands si prepara a rivoluzionare il mondo del vino, offrendo una proposta che si adatta ai gusti più contemporanei e alle nuove tendenze del settore.

Rirò è il frutto del desiderio di rinnovare il concetto di vino rosso in un’esperienza insolita e sorprendente, che porta la firma della famiglia Barbanera ambasciatrice del gusto territoriale dal lontano 1938. Con Rirò, la nuova generazione della famiglia Barbanera propone infatti un vino che intreccia i valori identificativi del miglior made in Tuscany alla freschezza della gioventù e alla voglia di stupire, per un nuovo modo di bere. Rirò nasce con le promesse di diventare l’aperitivo Rosso Italiano, che vuole intercettare una domanda sempre più importante nel settore aperitivi gettare le basi per esempio per un buon Spritzrirò, un Bitter Rirò e tanti altri cocktail.

Rirò non è solo un vino, ma un’esperienza che invita a riscoprire il nuovo rosso aperitivo in ogni sorso, con uno spirito giovane e innovativo che guarda al futuro del vino italiano.

Una piccola realtà di eccellenza, nata nel 1272 grazie alla tenacia dei monaci cistercensi, si trova a Chiusdino (Siena), tra le colline intrise di storia ed i vigneti dorati dal sole: l’azienda Vinicola Nenni rappresenta oggi l’anima più autentica della Toscana. A due passi dall’antica Abbazia di San Galgano, la famiglia Nenni coltiva il proprio sogno enologico, creando vini che racchiudono la bellezza, la tradizione e il calore di questa terra straordinaria.

Ogni bottiglia è un piccolo capolavoro che intreccia tradizione e innovazione, con rossi intensi e profondi, capaci di svelare l’essenza di un terroir unico e l’eleganza del sangiovese in purezza, che si lascia scoprire lentamente ad ogni sorso in un crescendo di emozioni. Il vino di punta è il pluripremiato Sangalgano, poche migliaia di bottiglie numerate a mano, amate dal Santo Padre, capi di Stato e semplici appassionati, cui segue Spada Platinum, Spada Nature (il primo low intervention wine dell’azienda) e Pink Spada, rosé minerale e vivace con una leggera sapidità nel finale, ispirato allo storico legame tra la Toscana e la Francia. Coltivati a mano con cura nel rispetto per i cicli naturali e la sostenibilità, i vini Nenni invitano a immergersi in un viaggio sensoriale nella storia del territorio, che si respira in ogni sorso, rivelando un equilibrio perfetto tra passato e presente.

L’azienda Nenni non è solo una cantina, ma un luogo di incontro, accoglienza e passione, dove ogni vendemmia è una celebrazione dell’amore per la terra. Dietro ad ogni bottiglia si incontrano persone di tutto il mondo, nascono amicizie, qui ogni cliente ha un nome ed un cognome ma soprattutto condivide la vita. Un calice di vino Nenni è una finestra sulla Toscana più sincera, è poesia liquida che invita a brindare alla magia di una regione che non smette mai di affascinare.

Che sia una grande azienda o una piccola realtà a conduzione familiare, ciò che davvero conta è la qualità dei vini e dei progetti, quelli che nascono dalla passione autentica e dal profondo rispetto per la terra, trasformando ogni bottiglia in un omaggio alla bellezza e alla storia di questa terra magica.