Il lusso e la tradizione di Taormina con uno sguardo speciale sul Mar Ionio

Quando si mette piede nel Grand Hotel San Pietro di Taormina, il lusso degli spazi si trasforma in un lusso familiare, dove ogni dettaglio funziona perfettamente e l'ospite diventa parte integrante della struttura alberghiera. Affacciato su uno dei mari più belli del mondo, questo splendido hotel a cinque stelle, parte del gruppo Lindbergh Hotels, si erge maestoso su una scogliera a picco sul Mar Ionio, offrendo una vista mozzafiato sull'Isola Bella e l'imponente Etna.

Ogni ora del giorno, la luce che avvolge l'hotel cambia colore, regalando un'esperienza visiva sempre nuova. Al mattino, i primi raggi del sole tingono il cielo di rosa e arancio, mentre le acque del mare risplendono come cristalli. A mezzogiorno, il blu profondo del mare si fonde con l'azzurro del cielo, creando un panorama che toglie il fiato. Al tramonto, il cielo si infiamma di rosso e oro, offrendo uno spettacolo che sembra uscito da un dipinto. La notte, il cielo stellato e il riflesso della luna sulle onde creano un'atmosfera magica, ideale per rilassarsi e sognare.

Nel cuore di questa bellezza naturale, la "Rotonda sul Mare" rappresenta il culmine del romanticismo. Questo balcone a strapiombo sul mare, con una vista spettacolare sull'Isola Bella, è un luogo unico dove gli ospiti possono lasciarsi cullare dalle note di una dolce musica diffusa, godendo di un'esperienza che permette di vedere il mondo da un altro punto di vista. Qui, il silenzio è un ristoro per il corpo e la mente, offrendo un rifugio tranquillo lontano dal trambusto della vita quotidiana.





(Stefano Pinci)





Varcando la soglia di questa storica villa del '900, si viene subito accolti dai colori vivaci e dai profumi inebrianti della Sicilia. L'architetto Roberto Antobenedetto ha guidato con maestria il progetto di restyling, creando un ambiente che rispecchia l'anima dell'isola. Le camere, ognuna unica nel suo genere, sono state decorate con ceramiche di Santo Stefano di Camastra, mentre le pareti sono adornate con carte da parati che evocano lo stile coloniale. I balconi, rinnovati con maioliche bianche e azzurre, ricordano le sfumature del mare che si estende all'orizzonte.

Ogni camera è un omaggio alla Sicilia, con colori che vanno dal giallo al blu, passando per il rosso, che richiamano i vivaci paesaggi di Taormina. Gli arredi mescolano tradizione e modernità, offrendo comfort e lusso in un ambiente che celebra l'arte e la cultura locale. L'Isola Bella Penthouse Suite, con i suoi 88 metri quadri, rappresenta il massimo dell'eleganza e del comfort, con due camere da letto, due bagni, un salotto e una terrazza con una vista impareggiabile.

Il Grand Hotel San Pietro non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'oasi di relax e convivialità. La hall, rinnovata con una nuova concierge lounge, offre un servizio personalizzato che cura ogni aspetto del soggiorno. Il nuovo Belvedere Cafè, un caffè alla francese che si sviluppa tra interno ed esterno, invita gli ospiti a rilassarsi e a godere della vista sul mare. La terrazza, arredata con materiali naturali come il rattan, è il luogo ideale per sorseggiare un drink al tramonto.

La proposta gastronomica dell'hotel è un vero inno alla convivialità. Dalla colazione al dopocena, gli ospiti possono vivere un viaggio culinario che abbraccia la filosofia dell'hotel. Il Giardino degli Ulivi offre una varietà di piatti tipici siciliani, mentre il ristorante gourmet Bàtu, guidato dallo chef Luca Miuccio, propone un'esperienza sensoriale unica. I piatti, ispirati ai ricordi d'infanzia dello chef e rivisitati in chiave contemporanea, sono un omaggio alla cucina siciliana. La zona piscina, con il Rizza pool bar, propone una cucina leggera, drink rinfrescanti e granite tutto il giorno, offrendo un angolo di paradiso dove rilassarsi al sole. La chicca del Grand Hotel San Pietro, come abbiamo già anticipato, è la “Rotonda sul mare”, un romantico balcone a strapiombo sul mare con vista sull'Isola Bella. Qui, un unico tavolo può essere riservato per un'occasione speciale, offrendo un servizio altamente personalizzato con fino a due camerieri dedicati. Gli ospiti possono scegliere tra dodici diversi menu a cena e sei menu per l'aperitivo, godendo di una serata indimenticabile sotto le stelle.

"Con questo importante progetto di ristrutturazione abbiamo cercato di portare la Sicilia e Taormina dentro l’hotel," afferma Roberto Antobenedetto. "Volevamo creare un luogo che fin da subito parlasse di Sicilia, di colori, di profumi e di accoglienza. Nelle camere, l’ospite ritrova tutti quei colori tipici delle strade di Taormina, dal giallo al blu; le zone comuni, invece, sono un invito a fermarsi e rilassarsi ammirando la bellezza del San Pietro e del panorama circostante".

"Con il completamento dei lavori di ristrutturazione e il continuo investimento nel restyling dell'hotel, il Grand Hotel San Pietro di Taormina è pronto ad offrire un'esperienza di soggiorno ancora più esclusiva e di alta qualità ai suoi ospiti," afferma Nardo Filippetti, Presidente di Lindbergh Hotels. "La posizione panoramica e l'atmosfera di charme della villa del '900 sono state ulteriormente valorizzate, confermando l'hotel come una scelta di prim'ordine per coloro che cercano un soggiorno indimenticabile nella splendida Taormina".

Un vero e proprio angolo di paradiso, dove il mare e il cielo si incontrano, il Grand Hotel San Pietro offre un'esperienza che nutre l'anima, immergendo gli ospiti in un mondo di lusso, tranquillità e bellezza senza tempo.