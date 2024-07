Un nuovo gioiello sul Lago di Garda: la storia del Re Riviera Restaurant

La famiglia Rana, già rinomata per la loro eccellenza gastronomica, ha intrapreso un nuovo ambizioso progetto sulle rive incantevoli del Lago di Garda. Questo luogo magico, Punta San Vigilio, è ora la casa del Re Riviera Restaurant, una destinazione culinaria che celebra la tradizione mediterranea con un tocco di innovazione.

Antonella e Giovanni Rana hanno sempre avuto una passione per la cucina e l'ospitalità. Dopo il successo del Ristorante Famiglia Rana a Vallese di Oppeano, Verona, hanno deciso di espandere la loro visione. Punta San Vigilio, con il suo paesaggio mozzafiato e la sua storia affascinante, è sembrato il luogo perfetto per creare qualcosa di speciale.

Per realizzare questa visione, la famiglia Rana ha scelto Francesco Sodano, un talento emergente della cucina italiana. Sodano, già noto per le sue creazioni innovative al Ristorante Famiglia Rana, ha portato la sua maestria culinaria al Re Riviera Restaurant. Qui, ha sviluppato un menu che omaggia la tradizione mediterranea con piatti creativi e ingredienti di alta qualità.

Tra le sue creazioni, il "Pacchero con coccio e peperoncino verde" e "Devozione, pasta al pomodoro corbarino" evocano i sapori delle vacanze estive in Campania. Non mancano influenze internazionali, come il "Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo", e piatti che valorizzano le materie prime locali, come la "Trota, panna acida, frutto della passione e clorofilla d’aneto".

Il Re Riviera Restaurant non è solo un ristorante, ma un'esperienza sensoriale completa. L'edificio storico che lo ospita, una casa lunga e stretta che un tempo alloggiava le servitù, è stato restaurato con cura per preservare il suo fascino antico. Gli interni, curati da Antonella Rana, combinano elementi gastronomici, botanici e artistici per creare un ambiente accogliente e unico.

Le due sale del ristorante, la serra e il giardino ospitano opere d'arte che spaziano dalla scultura antica alla fotografia contemporanea. Ogni dettaglio, dai tavoli in marmo azzurro e blu alle pareti dipinte di color latte, è pensato per offrire agli ospiti un'esperienza di bellezza e tranquillità.

Il progetto Riviera della famiglia Rana comprende tre aree distinte: il Ristorante fine-dining, la Terrazza panoramica e il Beach Club. La Terrazza, immersa in un uliveto secolare, offre un'esperienza di aperitivo fine-dining con tapas creative, come la "Trota affumicata al legno di faggio con burro all’aneto e pane di segale" e le "Crocchette di baccalà con emulsione al limone".

Il Beach Club, con i suoi 500 confortevoli lettini e 6 cabane, è il luogo ideale per rilassarsi al sole. I toni del verde e del turchese riflettono le sfumature del lago e della vegetazione circostante, creando un ambiente raffinato e sereno.

Il Re Riviera Restaurant rappresenta il culmine della passione e della dedizione della famiglia Rana. Questo nuovo gioiello sul Lago di Garda offre non solo una cucina eccezionale, ma anche un'esperienza indimenticabile che celebra la bellezza e la storia del luogo. Con la sua combinazione di tradizione e innovazione, il Re Riviera Restaurant è destinato a diventare una delle mete gastronomiche più ambite della regione.