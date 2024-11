Il Colosseo riapre alle battaglie: un’esperienza unica a Roma

Per la prima volta in quasi duemila anni, il Colosseo riapre le sue porte per un’esperienza unica nel suo genere, riportando in vita le emozioni delle battaglie gladiatorie. L’evento esclusivo, che si terrà il 7 e 8 maggio 2025, offre ai partecipanti l'opportunità di vivere un'avventura straordinaria nel cuore di Roma. Sedici coraggiosi visitatori potranno immergersi nell'atmosfera dell'antica arena e rivivere le emozioni dei leggendari combattimenti che un tempo animavano il Colosseo. Non perdere questa occasione irripetibile: un’esperienza da non dimenticare, in uno dei monumenti più celebri al mondo.

L’Esperienza nel dettaglio

L’appuntamento è previsto dopo il tramonto, quando gli aspiranti gladiatori incontreranno il loro anfitrione davanti all’arena. Guidati attraverso le profondità del Colosseo, si prepareranno all'interno dell'ipogeo, dove un tempo i combattenti si addestravano prima della battaglia. Qui, i partecipanti potranno calarsi nei panni dei gladiatori, indossando le armature tipiche delle diverse figure storiche: mirmilloni, reziari, traci, provocatori e contrarete. La scelta della propria identità non sarà casuale, ma mirata a mettere in evidenza abilità e strategie che si riveleranno fondamentali per il confronto.

Durante questa serata spettacolare, i visitatori assisteranno a una dimostrazione da parte di gladiatori esperti che, con spade e scudi, daranno vita a un’emozionante coreografia di scontri. Un’opportunità unica per studiare tecniche, movimenti e strategie di lotta che ogni partecipante potrà mettere in pratica nella sfida che seguirà. Ad arricchire l’esperienza, un assaggio di cibi tipici del tempo come uva, melagrane, mandorle e noci, in omaggio alla tradizione, ma con l’avvertimento di non eccedere per mantenere mente e corpo agili in vista del combattimento.

Come partecipare

Gli interessati possono inoltrare la propria richiesta per questa straordinaria avventura gladiatoria a partire dal 27 novembre alle ore 15 su QUI, fino al 10 dicembre. La partecipazione è gratuita, ma ogni aspirante gladiatore dovrà organizzare autonomamente il proprio viaggio verso Roma.

Airbnb e la tutela del patrimonio culturale

L’evento si inserisce nel progetto di Airbnb volto a sostenere e preservare il patrimonio storico europeo, con un impegno di oltre dieci milioni di dollari. A Roma, l’iniziativa include il contributo alla mostra permanente “Il Colosseo si Racconta”, che mira a valorizzare l’esperienza e la conoscenza dell’anfiteatro romano, creando un ponte tra passato e presente.

Un invito che evoca epoche lontane, un’avventura che farà riecheggiare nuovamente i suoni di battaglie e di coraggio eterno tra le antiche pietre del Colosseo.