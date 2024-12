Luoghi idilliaci di eleganza, charme e buona cucina

Eleganza, charme e ottima cucina non sono solo concetti, ma valori da cercare e vivere. Sono ciò che rende una cena, una vacanza o persino un pomeriggio speciale e memorabile. Non serve aspettare un'occasione particolare per concedersi queste esperienze: sono un regalo che possiamo fare a noi stessi, per celebrare il piacere del vivere bene.

Luoghi straordinari dove la bellezza si intreccia con il gusto e l'arte di un'accoglienza raffinata, dando vita a ricordi indelebili, come un sogno che prende forma davanti agli occhi.

Una di queste destinazioni iconiche è l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole, un’icona di lusso e romanticismo, incastonato tra il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del mare, nella bellezza del Monte Argentario. Un rifugio che incanta e seduce con l’eleganza senza tempo.

Nato negli anni Sessanta dal sogno di un’affascinante coppia anglo-americana, Patricia e Michael Graham, l’Hotel Il Pellicano ha mantenuto intatta la sua aura di esclusività e intimità. È facile capire perché questo luogo abbia attirato artisti, scrittori e jet-setter da tutto il mondo: la combinazione unica di architettura raffinata, paesaggi mozzafiato e servizi impeccabili crea un’esperienza davvero indimenticabile.

Camere e suite dal design elegante, molte delle quali offrono viste spettacolari sul mare, accolgono gli ospiti con una sobria raffinatezza. A completare l’esperienza, la magia di una cucina stellata (1 Stella nella Guida MICHELIN Italia 2025) è il luogo in cui la tradizione toscana prende forma divina, grazie al talento visionario dello chef Michelino Gioia. Con piatti di terra e di mare: piccione, aragosta, gamberi e molto altro: il menù è innovativo, in continua evoluzione e impeccabilmente delizioso, mettendo in mostra il meglio dei prodotti e degli ingredienti italiani.

Per un momento speciale, gli ospiti possono godersi una cena a lume di candela sulla terrazza, con la brezza marina che accarezza il viso e le luci delle stelle a fare da cornice.

È il tipo di serata che rimane impressa nel cuore, un ricordo che si porterà per sempre con sé.

L’Hotel Il Pellicano non è solamente un luogo speciale ma è uno stile di vita come dimostra ISSIMO, l’estensione digitale della Pellicano Hotels creata e curata da Marie-Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo del gruppo.

Una selezione di proposte esclusive e dall’inconfondibile stile italiano divise in varie categorie come ChicISSIMO – Fashion & Accessori, FichISSIMO Hotel Souvenirs, BellISSIMO – Home Decor & Artigianato e BuonISSIMO – Food & Libri di Cucina, , In quest’ultima ci sono leFood Box da quelle salate come le tre Ragù, Amatriciana e Pomodoro e Basilico che contengono i sughi e la pasta ISSIMO, l’Olio EVO ISSIMO e una tote bag de Il Pellicano per la spesa a quella solo pasta ISSIMO. Ma ci sono anche le versioni dolci con la ISSIMO Box Biscotti con i biscotti della tradizione italiana dai cantucci di Prato ai krumiri, i baci di dama e le ciambelline al vino, oppure la ISSIMO Box Dolci delle Feste con ricciarelli, panforte Nannini e torroni Sorelle Nurzia.

L’Hotel Il Pellicano è molto più di una destinazione di lusso: è uno stato d’animo, un luogo senza tempo, è l’arte di saper vivere bene. E quando lascerete questo paradiso, lo farete con il cuore più leggero e i ricordi più belli.

(Palazzo Tiglio)

Altro luogo speciale è Palazzo Tiglio, situato nel borgo di San Pancrazio, vicino Bucine, un esempio splendido di restauro storico che combina autenticità e modernità.

Questa antica residenza, ricca di fascino e storia, ha ritrovato una nuova vita grazie a John Werich, fotografo di fama mondiale e scrittore di talento, svedese di nascita ma toscano d'adozione. La sua passione per l'arte, il paesaggio e le tradizioni locali ha trasformato questa proprietà in un luogo unico, dove il passato si mescola con la creatività contemporanea.

L’edificio, risalente al XVII secolo, non è solo una testimonianza di architettura e storia, ma anche un luogo dove la cucina raggiunge le vette dell'eccellenza, grazie al talento dello chef Mattia Parlanti e alla professionalità dal caposala e sommelier Danilo Salvi. Le sue fondamenta medievali raccontano un passato ricco di intrecci con le famiglie nobili della zona, tra cui la famiglia Scodellini. Durante i lavori di recupero delle cantine, sono stati riportati alla luce un antico pozzo e depositi di grano risalenti all’epoca romana, simboli di una continuità storica unica.

Palazzo Tiglio non è una semplice costruzione: è un'icona del passato, restaurata con amore per preservarne l'autenticità. Le sue mura trasudano secoli di storia, accogliendo i visitatori con la stessa nobiltà che caratterizzava le dimore signorili di un tempo. L’edificio è incorniciato da un panorama mozzafiato: vigneti e uliveti che sembrano dipinti da un maestro rinascimentale.

Passeggiando tra le sale, si respira un’atmosfera d’altri tempi, fatta di dettagli raffinati come soffitti affrescati, pavimenti in cotto antico e arredi che raccontano la maestria artigiana della regione.

Il cuore pulsante di Palazzo Tiglio è la sua cucina. Qui, la tradizione toscana viene elevata a una forma d’arte, grazie alla passione e alla creatività dello chef. Ogni piatto è un’esperienza sensoriale, una celebrazione dei sapori genuini e dei prodotti locali.

La proposta culinaria spazia tra piatti che rendono omaggio alla tradizione e creazioni moderne che osano innovare senza mai tradire l’essenza toscana. Un soggiorno o anche solo una cena a Palazzo Tiglio non è semplicemente un’esperienza, ma un atto d’amore verso se stessi, un regalo che celebra il piacere del vivere bene. E, una volta varcate le sue porte, sarà impossibile non lasciarci il cuore.

Se cercate un rifugio dove la bellezza e la ricercatezza incontra la passione per la cucina, Palazzo Tiglio a Bucine è la vostra prossima meta. Venite a scoprire l’arte dell’accoglienza e lasciatevi conquistare dai sapori autentici della Toscana.

Queste sono destinazioni che non si limitano a essere vissute, ma che ci trasformano, lasciandoci dentro un'impronta indelebile. Qui, la bellezza non è solo ciò che si vede, ma ciò che si sente: nel calore dell'accoglienza, nel sapore di un piatto perfetto, nel silenzio di un panorama mozzafiato. Sono esperienze che ci insegnano a meravigliarci di nuovo, a vivere ogni momento e a portare con noi, ovunque andremo, la magia di un ricordo eterno.