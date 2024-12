A Firenze il Natale illumina il cuore e delizia il palato

Firenze, con la sua storia millenaria e il fascino che non conosce tempo, si trasforma in un incanto fiabesco durante le festività natalizie. Passeggiando tra le sue strade, ci si sente avvolti da un’atmosfera magica, in cui ogni angolo sprigiona meraviglia. Le luci scintillanti che adornano i monumenti storici creano uno scenario da sogno, mentre l’aria fresca d’inverno si carica dei profumi avvolgenti di dolci appena sfornati, cannella, cioccolato e zenzero. Percorrere il Ponte Vecchio, ammirando i giochi di luce e lasciandosi trasportare dalle melodie degli artisti di strada, è un’esperienza indimenticabile, così come contemplare l’imponente albero di Natale in Piazza della Signoria che illumina la statua del David, rendendo ogni momento puro incanto.

Entrare nella Basilica di Santa Croce durante un concerto natalizio è un’esperienza che tocca il cuore, un momento di pura bellezza che unisce persone provenienti da ogni parte del mondo in un abbraccio di armonia e gioia.

Per chi desidera una pausa di charme, il Four Seasons è una tappa imperdibile. Questo straordinario albergo, tra i più affascinanti al mondo, si trasforma in un luogo incantato durante le festività. Gli addobbi sontuosi e l’atmosfera elegante rendono ogni attimo indimenticabile. Situato a pochi passi dal cuore pulsante della città, l’hotel è un museo vivente, dove arte e design si intrecciano nelle 115 camere e suite, così come nelle splendide aree comuni. Il ristorante stellato Il Palagio, guidato dall’Executive Chef Paolo Lavezzini, offre un’invitante fusione di sapori toscani e mediterranei in un contesto esclusivo e raffinato mentre all’Atrium Bar, con il suo fascino coloniale, si possono assaporare cocktail creativi e uno dei migliori Negroni in città. Ogni pasto nei ristoranti dell’hotel è un capolavoro: piatti elaborati con ingredienti freschi e di alta qualità. Per la tradizionale cena della Vigilia di Natale nel Palazzo delle Gherardesca, gli ospiti possono gustare un menù di sette portate, tra cui gli Anolini ripieni di Parmigiano Reggiano, un omaggio dello chef Lavezzini all’autentica ricetta della nonna, accanto a prelibatezze come il Cappone ripieno di mele cotogne, cavolo nero e tartufo nero. Un vero viaggio culinario tra le tradizioni italiane. Per un Capodanno indimenticabile, il Palagio e l’Atrium Bar festeggiano l’arrivo del nuovo anno con una cena di gala di sette portate, dove si possono assaporare piatti come Polpo alla brace, sedano rapa e chimichurri di erbe invernali, Tortellini in brodo di gallina del Valdarno e Guancia di vitello brasata al Brunello. Gli ospiti potranno continuare a brindare nel Palazzo Del Nero, nel suggestivo Salone del Convetino, con bollicine pregiate, cocktail e DJ set per danzare fino a notte fonda.

Four Seasons Firenze

Se cercate un’esperienza di stile internazionale, l’Hotel Number Nine vi aspetta con le sue 40 camere e suite ricercate e chic, frutto della visione unica di Miss Moretti. Qui, l’eleganza e l’eclettismo si fondono in un’atmosfera vibrante, ideale per dare il benvenuto al 2025 nel più autentico stile Daisy’s. Gli ospiti potranno gustare una cena elegante seguita da intrattenimento musicale con le coinvolgenti sonorità rock di Mori & The Monkeys e un DJ set che farà vibrare il cuore di Firenze. Una proposta culinaria straordinaria, accompagnata da un intrattenimento iconico, in un contesto che promette di essere la cornice perfetta per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Al centro della filosofia del giovane chef Gioele Bozzi, piatti eleganti e innovativi si susseguono in un’esplosione di sapori. Il menù della serata, pensato per sorprendere, combina piatti di mare e di terra, come il baccalà impanato con riduzione di carciofo e stracciatella, fino al maialino e i ravioli di cervo con salsa ai lamponi. Un’esperienza culinaria che delizierà il palato degli ospiti, un vero viaggio di sapori inediti e sorprendenti.

Per chi cerca un’esperienza gastronomica unica, "La Leggenda dei Frati" è il ristorante perfetto. Immerso in una cornice storica, Filippo Saporito e Ombretta Giovannini presentano piatti raffinati che uniscono tradizione e innovazione, emozionando ad ogni morso. Situato all’interno della Villa Bardini, un gioiello architettonico del 1641, il ristorante offre una vista panoramica mozzafiato. La villa, passata alla famiglia Bardini alla fine dell’800, è un luogo d’arte e ancora oggi ospita opere di arte moderna e contemporanea grazie alla collaborazione con la celebre Galleria Continua di San Gimignano. Qui, la cena diventa un viaggio non solo culinario, ma anche estetico, con ingredienti freschi e ricette toscane reinterpretate in chiave moderna. Durante le festività, è tradizione assaporare i cotechini del suocero di Filippo, Mario, proveniente dall’Umbria, accompagnati da lenticchie con buccia d’arancia e vaniglia per un tocco esotico. Per il menù di Capodanno, ci sarà un trionfo di materie prime preziose come capesante, caviale e tartufo, per una serata all'insegna del gusto e dell'eleganza.

In questo incanto natalizio, ogni momento diventa un’opera d’arte da custodire nel cuore. Firenze non è solo una meta da esplorare, ma un viaggio di emozioni, dove la bellezza visiva si intreccia con sapori autentici, creando un mosaico di esperienze che arricchiscono l’anima.

Firenze ti regala ricordi scintillanti come le sue luci festose, lasciandoti con il cuore colmo di magia e il palato soddisfatto di delizie indimenticabili.