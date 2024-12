Capodanno 2025: dove andare, cosa fare e dove mangiare

Il Capodanno è il momento perfetto per scoprire angoli unici d’Italia, immergendosi in tradizioni, feste e atmosfere magiche.

Dal fascino senza tempo delle città d’arte alla magia delle località alpine, sono tante le mete in Italia dove festeggiare lanotte di San Silvestro: concerti in piazza, spettacoli pirotecnici, cene in baita, romantiche crociere e feste fino all’alba, ce n’è per tutti i gusti.

Ogni luogo offre un’esperienza speciale per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo. Che vogliate una serata elegante, un’avventura nella natura o un’esperienza culturale, l’Italia ha una destinazione perfetta per ogni desiderio. Che siate in cerca di un’avventura nella natura, di un’elegante serata o di un’esperienza culturale, ecco alcune delle migliori mete italiane per accogliere il nuovo anno.

Trentino-Alto Adige

Per festeggiare la notte più lunga dell’anno, non c’è niente di meglio che immergersi nella magia delle montagne del Trentino-Alto Adige. La Regione offre incantevoli rifugi sulle piste da sci, immersi nella natura, perfetti per brindare sotto le stelle a mezzanotte.

Il Capodanno qui diventa un’avventura già dall’inizio. Che si scelga di raggiungere il rifugio con il gatto delle nevi, la motoslitta o le ciaspole, il viaggio verso l’alta quota regala emozioni uniche. Una volta arrivati, troverete rifugi e baite pronte ad accogliervi con ambienti caldi e un’atmosfera incantata.

Sia che preferiate un rifugio elegante con una cucina sofisticata o una baita più rustica e autentica con piatti della tradizione trentina, avrete l’opportunità di scegliere tra cene intime o vere e proprie feste che durano fino all’alba.

Madonna di Campiglio è una delle località più famose del Trentino-Alto Adige, e qui troverete alcuni tra i rifugi più esclusivi: lo Chalet Fiat, il Rifugio Boch bar ristorante, il Rifugio Malga Ritorto, Rifugio Nambino, Rifugio Patascoss&Lavazza, Ristorante Malga Montagnoli, il Ristorante Rifugio Giorgio Graffer o ancora il Ristorante Rifugio Stoppani.

Chi invece cerca semplicemente una cena al chiaro di luna e i sapori della cucina trentina può prenotare una delle baite della Paganella, tra cui il Rifugio La Montanara, Casina Bruniol, il Rifugio Meriz, Dosson, La Rosa o Dosso Larici.

Tra le proposte della Val di Sole, spiccano lo Chalet Spolverino o alla Malga Alta.

Chi vuole unire una cena ad alta quota a una festa scatenata troverà ottime proposte nei rifugi della Val di Fiemme: Baita Segantini, Lo Chalet, Rifugio Monte Agnello, Baita Gardoné, Rifugio Latemar, Rifugio Capanna Cervino e tanti altri.

Infine, i rifugi della Val di Fassa offrono serate indimenticabili: tra questi il Rifugio Fuchiade a Moena, Dolomites Geyser a Pozza di Fassa o il Rifugio Fienile Monte a Canazei. Se volete concludere l’anno in grande stile, il Club Moritzino in Alta Badia è una garanzia. Tra feste glamour e un’ottima cucina, qui il Capodanno diventa un evento memorabile.

Venezia

Che sia la prima o l’ennesima volta che la visitate, Venezia farà sempre sognare ad occhi aperti. A Capodanno poi diventa un tripudio di luci, riflessi sull’acqua, fuochi d’artificio ed eventi esclusivi.

La magica Piazza San Marco è il centro delle celebrazioni veneziane. A mezzanotte, lo spettacolo dei fuochi d’artificio illumina il cielo e si riflette nelle acque della laguna, regalando uno scenario mozzafiato. Tra i momenti più attesi c’è Love 2025, una "festa con il bacio": allo scoccare della mezzanotte, tutte le coppie si baciano contemporaneamente, accompagnate da musiche tradizionali e un brindisi collettivo. Novità di quest’anno: Il Capodanno si festeggia in maschera, rendendo la serata ancora più suggestiva e in pieno stile veneziano.

Ma prima dei festeggiamenti in piazza, la serata inizia con una cena in uno dei tanti locali che Venezia offre. Si può fare un tour dei bacari, tradizionali piccoli locali che propongono aperitivi e spuntini tipici veneziani, chiamati cicchetti, per festeggiare in strada. Se invece si preferisce una cena stellata si può scegliere tra il ristorante dello chef Matteo Tagliapietra che propone cucina creativa, così come Wistèria dello chef Simone Selva e Zanze XVI dello chef Stefano Vio.

Per chi vuole allontanarsi dalla folla, il ristorante Venissa Wine Restaurant sull’isola di Mazzorbo, adiacente a Burano. I più romantici possono prenotare una crociera in barca tra i canali di Venezia con cena e brindisi davanti piazza San Marco per assistere ai fuochi d’artificio dall’acqua.

Mentre per una serata all’insegna del lusso e dell’eleganza, l’Hotel Bauer propone un cenone di Capodanno al Settimo Cielo Rooftop Restaurant e al De Pisis Restaurant (entrambi i menù sono curati dallo chef Cristiano Tomei).

Per proseguire la serata Venezia è piena di palazzi storici dove si nascondono party esclusivi. Per esempio, il Palazzetto Pisani, un’autentica residenza d’epoca affacciata sul Canal Grande. Il palazzo risale al XVI secolo ed è arredato secondo lo stile veneziano originale, arricchito da tocchi di design contemporaneo. Appena varcate la porta d’ingresso sarete catapultati nell’atmosfera che si respirava durante la florida Repubblica Serenissima grazie a grandi specchiere dorate, arazzi, antichi caminetti, tappeti pregiati e lampadari in vetro di Murano. La sera di Capodanno qui comincia alle ore 20 con l'aperitivo e l'accompagnamento musicale che intratterrà gli ospiti fino a dopo il brindisi di mezzanotte. Alle 23 poi inizieranno a suonare i migliori dj della laguna. Attenzione al dress code: è richiesto l’abito da sera.

Se invece cercate un luogo insolito per festeggiare il vostro Capodanno a Venezia, la Chiesa dell’Abbazia della Misericordia, è un’antica chiesa sconsacrata che propone un ricco cenone e una festa con musica ed esibizioni. A chi non interessa ballare la serata è all'insegna di opere d’arte dei musei aperti o al teatro La Fenice.

Milano

Milano, la capitale della moda, della cultura e del design, è la città perfetta per chi desidera un Capodanno ricco di opportunità, tra eventi eleganti, ristoranti gourmet e una vita notturna vibrante. Ogni angolo della città si trasforma per accogliere il nuovo anno, facendo brillare Milano di una luce speciale.

Il Duomo, simbolo di Milano, rappresenta il punto di riferimento per le celebrazioni di Capodanno. Con migliaia di luci che lo illuminano, la piazza antistante diventa il luogo ideale per brindare sotto il cielo stellato. Il grande Concerto di Capodanno in Piazza del Duomo è un evento gratuito che attira migliaia di persone, con un palco che ospita artisti italiani e internazionali. Questo spettacolo musicale è perfetto per chi ama la musica dal vivo e l'atmosfera di festa che pervade la città.

Per l'occasione, i ristoranti preparano cenoni gastronomici eccezionali che delizieranno il vostro palato. Che siate amanti della cucina tradizionale italiana o alla ricerca di sapori internazionali, Milano ha tutto. Per esempio, il cuore di Brera si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con tre esperienze gastronomiche uniche e coinvolgenti. I ristoranti Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta Fiori Chiari presentano esclusivi menu di Capodanno, tra tradizione e innovazione, con un tocco di festa che continuerà fino a tarda notte grazie a speciali DJ set.

Casa Fiori Chiari porta un Capodanno all’insegna del gusto autentico della cucina italiana, con un menu che propone piatti raffinati come Montanara fritta, Sautè di vongole e Capesante gratinate per iniziare; Risotto ai frutti di mare e una golosa Lasagnetta con carciofi e ragù di salsiccia. Per secondo, Baccalà con olive, capperi e pomodorini. A chiudere la serata: il classico Panettone con crema al mascarpone e Cotechino con lenticchie.

La Trattoria del Ciumbia è un mix perfetto di tradizione e celebrazione per un Capodanno autentico e raffinato. Il menu degustazione include Insalata russa invernale del Ciumbia, Vitello tonnato, Flan di zucca con taleggio e castagne glassate e Mondeghilo “alla antica” avvolto nella verza; Il classico Risotto alla milanese e Agnolottini di cappone nel suo brodo ridotto; Una speciale Costoletta di vitello con caviale e Baccalà con purea di patate allo zafferano e carciofo. Gran finale con il tradizionale Panettone con zabaione caldo e Cotechino con lenticchie. La serata continua con DJ set fino alle 4:00 del mattino nel suggestivo Disco Club, dove l’atmosfera festosa accompagnerà gli ospiti fino all’alba.

Vesta Fiori Chiari propone un evento esclusivo in una cornice sofisticata, dove il gusto incontra la festa. Il menu parte con un Welcome aperitif con delizie come Tartina di scampi con foie gras e agrumi, Mini lobster sandwich, Stick di gambero con maionese al jalapeno e Bun al vapore, tartare di tonno, salsa spicy; Portate da condividere come Carpaccio di dentice con emulsione di limoni e caviale, Insalata di baccalà e verdure in agrodolce e Insalata tiepida di mare con verdure croccanti e agrumi; si passa poi al Risotto all’astice blu con basilico e limone e Spigola arrosto in crosta di patate con spuma di burrata e caviale affumicato. La cena si conclude con con Sorbetto yuzu e bergamotto, Cotechino con lenticchie di Lucedio e il tradizionale Panettone artigianale con crema al mascarpone. La serata sarà animata da un DJ set fino a tarda notte nella sala Sottomarino, regalando agli ospiti un mix perfetto di eleganza e divertimento.

Anche l’Hilton Milan promette un cenone speciale per brindare al nuovo anno: con il menù di Capodanno all'Hilton Milan si avrà l'opportunità di vivere un'esperienza gastronomica completa e indimenticabile. Lo chef ha preparato un New Year's Eve Menu che promette di stupire e deliziare anche i gusti più raffinati.

Milano è famosa per la sua vivace vita notturna e per i suoi eventi esclusivi che attirano persone da tutto il mondo. La zona dei Navigli è il cuore pulsante della vita notturna milanese, con ristoranti, bar e locali che si animano per festeggiare. Ma non solo, tutte le discoteche più conosciute organizzano eventi e party a tema: dal Fabrique con RADIO 105 in the City, al Just Cavalli Milano con l'evento “The Great Gatsby 2025” per trasportare gli ospiti negli anni ruggenti. E ancora, l'Hollywood che propone un elegante aperitivo e una festa esclusiva a tema “Midnight in Paris”, e i Magazzini Generali con un evento tematico ispirato al Moulin Rouge.

Courmayeur

Meta per eccellenza del Capodanno in montagna e storica località sciistica, Courmayeur è il luogo ideale per festeggiare il Capodanno in montagna, combinando la passione per lo sport, il benessere e una vivace vita mondana. Immersa in un paesaggio da favola ai piedi del Monte Bianco, la cittadina offre una varietà di esperienze che spaziano dall’adrenalina sulle piste da sci al relax nelle terme, fino alle eleganti cene nei ristoranti gourmet.

Con oltre 100 chilometri di piste da sci, Courmayeur è la meta perfetta per gli amanti dello sport invernale. Il comprensorio sciistico attira appassionati da tutto il mondo, offrendo un mix perfetto tra panorami mozzafiato e discese impegnative. Ma il vero gioiello di questa località è la traversata del Monte Bianco: grazie alla funivia, in pochi minuti si raggiungono i 2.000 metri di quota, offrendo una vista spettacolare sui ghiacciai e le vette delle Alpi. A Capodanno, gli sciatori possono cominciare la giornata sciando e poi rifocillarsi con un pranzo gourmet nelle baite sulle piste.

Per la notte di Capodanno, i ristoranti e gli chalet di Courmayeur propongono menù gourmet che mescolano la tradizione valdostana con piatti raffinati, il tutto accompagnato da ottimi vini locali. L’atmosfera è resa ancora più magica dai fuochi d’artificio che illuminano il cielo sopra le montagne a mezzanotte, offrendo uno spettacolo imperdibile. Il Jardin de l’Ange, la piazza principale del paese, diventa il cuore della festa, dove i visitatori si radunano per brindare insieme al nuovo anno, circondati dalla bellezza delle montagne innevate.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continua nei locali più frequentati, come il Club Haus 80’s e lo Shatush Mont Blanc, dove la musica e i balli tengono vivo il divertimento fino a tarda notte.

Per chi invece preferisce un Capodanno all'insegna del relax, le terme di Pré Saint Didier offrono un’esperienza rigenerante. Il 31 dicembre, le terme rimangono aperte fino alle 21, permettendo di trascorrere una serata rilassante tra saune, piscine termali e panorami incantevoli delle montagne.

Lecce

Città di architetti, scalpellini e artisti, Lecce è soprattutto la città del barocco e dei ricami in pietra. Capoluogo dell’omonima provincia e centro culturale del Salento, Lecce è una delle più affascinanti città del Sud Italia. Soprannominata “la Firenze del sud”, Lecce stupisce sempre con le sue bellezze artistiche e architettoniche. Inoltre, Lecce è una città molto vivace, quindi una meta ideale per chi desidera trascorrere il Capodanno in un'atmosfera unica, tra bellezze artistiche e divertimento in Puglia. La notte di Capodanno a Lecce è un'esperienza coinvolgente, con concerti e DJ set che animano le piazze principali, creando un’atmosfera di festa che coinvolge tutta la città. Piazza Sant'Oronzo, cuore pulsante di Lecce, diventa il centro dei festeggiamenti, dove la musica dal vivo accompagna la folla fino alla mezzanotte, quando i fuochi d’artificio esplodono nel cielo, illuminando l’antico centro storico.

Per chi cerca un Capodanno più esclusivo e gourmet, Lecce offre una vasta scelta di masserie, ville e tenute che organizzano serate eleganti e raffinate. Location come Masseria Appidé a Corigliano d’Otranto, la Tenuta Santicuti ad Acaya, e Villa Zaira a Maglie offrono menù tradizionali arricchiti con piatti sofisticati. Inoltre, la Torre del Parco, una storica fortezza medievale, ospita un evento speciale con musica dal vivo, DJ set e prelibatezze, creando un’atmosfera incantevole per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Napoli

Napoli è una delle destinazioni più emozionanti per celebrare il Capodanno, grazie alla sua energia vibrante, alla tradizione culinaria e alle meraviglie naturali che rendono l'esperienza davvero unica. La serata non può non iniziare con una cena a base di piatti tipici partenopei: spaghetti alle vongole, capitone e struffoli, serviti negli storici ristoranti del centro.

A mezzanotte, il lungomare di Via Caracciolo diventa il cuore dei festeggiamenti, con fuochi d’artificio che illuminano il Golfo di Napoli. Per chi ama la musica, Piazza del Plebiscito quest’anno ospita un concerto dedicato a Pino Daniele (il 4 gennaio ricorrono i 10 anni dalla scomparsa): protagonisti della serata saranno Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani.

Ma i concerti iniziano già il 29 dicembre al PalaVesuvio con il gruppo E’ Zezi e il 30 dicembre in piazza del Plebiscito dove si esibiranno Andy Killa, Lele Blade, Ernia e Frezza. Nella giuria ci saranno Geolier e Luché. La musica poi ricomincia il primo gennaio 2025 nei pressi del lungomare di via Caracciolo, con una jam session dalle 16 a mezzanotte.

La notte del 31, dopo i brindisi di mezzanotte, la movida si sposta nei locali dei Quartieri Spagnoli o lungo Chiaia, dove si balla fino all’alba.

Per un’esperienza più suggestiva, è possibile prenotare una crociera con cena nel Golfo di Napoli per scambiarsi gli auguri davanti allo spettacolo del Vesuvio e dello skyline illuminato della città di notte.

Roma

Roma è senza dubbio una delle città più affascinanti per festeggiare il Capodanno, grazie alla sua combinazione di storia, cultura e divertimento: dalle vibrazioni festaiole nelle piazze, ai concerti di musica dal vivo per strada fino alle feste private nei locali più alla moda... Che si tratti di una serata tra amici, in famiglia o in coppia, la capitale italiana offre un'incredibile varietà di eventi che renderanno la notte di San Silvestro memorabile.

Roma è famosa per le sue celebrazioni di Capodanno in piazza, e il concerto di Capodanno è uno degli appuntamenti imperdibili. Questo grande evento gratuito, che vede esibirsi alcuni dei migliori artisti italiani, si svolge solitamente in luoghi iconici come Circo Massimo o nei pressi dei Fori Imperiali, facilmente raggiungibili con la metro. Nonostante alcune assenze di artisti, come Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei, la musica dal vivo e l'energia di questo evento sono comunque in grado di scaldare l'atmosfera della capitale.

Se siete appassionati di musica classica, il concerto di Capodanno presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura è un'esperienza che unisce l'emozione della musica alla spiritualità di uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Ogni anno, il 1° gennaio, questo evento richiama appassionati di musica e curiosi desiderosi di iniziare il nuovo anno in modo elegante e riflessivo. Il programma del concerto di solito include brani di grandi compositori classici, eseguiti da orchestre sinfoniche e cori di fama internazionale, regalando momenti di pura emozione.

Per chi cerca una serata più avventurosa e divertente, Cinecittà World, il parco di divertimenti della capitale, è la scelta perfetta. La festa di Capodanno qui dura 12 ore, con un mix di attrazioni, montagne russe e spettacoli dal vivo. Tra le proposte gastronomiche ci sono cene a tema, come quella per bambini ispirata a Hotel Transilvania, il sofisticato Gran Galà di Capodanno al Ristorante Charleston e la suggestiva cena-spettacolo Christmas On Ice. In più, potrete immergervi nell’atmosfera di Oriental World, un festival di luminarie cinesi con oltre 200 installazioni spettacolari, spettacoli di danza e pattinaggio sul ghiaccio, oltre a uno show emozionante come lo Stunt Show Scuola di Polizia.

Un modo romantico e originale per attendere l’arrivo dell’anno nuovo potrebbe essere quello di fare una bella crociera lungo il Tevere: molte compagnie fluviali, infatti, propongono soluzioni (comprensive di cena, utilizzo del wine bar e musica dal vivo), disponibili anche per la notte di Capodanno.

Mentre se si vuole andare al ristorante, bene o male tutti propongono dei menù esclusivi: da Alto Restaurant, che organizza la cena di fine anno a menù fisso con afterdinner After Dinner Dj Set by Miss Val Stefani; Casa 900 che propone un cenone di 4 portate con opzione vegetariana e senza glutine; La Villa dei Principi in cui il tema di quest'anno sarà "Capodanno in Rosa”; Casale 4.5 che quest'anno organizza un cenone con intrattenimento di musica live e dj set dopo la mezzanotte.

Orvieto

Se siete amanti del jazz, Orvieto è senza dubbio la meta ideale per festeggiare il Capodanno in un'atmosfera unica. Dal 28 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025, la città umbra ospita l'Umbria Jazz Winter, uno dei festival più prestigiosi e attesi in Italia per gli appassionati di musica dal vivo.

Lo storico festival umbro, che ha ospitato miti della storia della musica, torna anche quest’anno con decine di eventi che animano il centro storico: con più di 30 band e oltre 150 artisti internazionali, Orvieto risuonerà di musica non-stop da mezzogiorno a tarda notte, tra jam session e concerti in cui il jazz incontra l’enogastronomia umbra. Da non perdere anche il concerto gospel dopo la messa di Capodanno, il pomeriggio in Duomo, e il gran cenone di fine anno con concerti prima e dopo mezzanotte.

Ferrara

In Emilia-Romagna l’evento imperdibile è il Capodanno a Ferrara. Il 31 dicembre ogni anno l’antico Castello Estense torna ad illuminarsi per una grande festa con musica, spettacoli pirotecnici, cascate di luci e colori allo scoccare della mezzanotte.

La serata inizia con un sontuoso cenone dedicato agli Estensi, che rivisita piatti della cucina tradizionale ferrarese. Musica rinascimentale fa da sottofondo alla cena, mentre nobili e nobildonne si aggirano tra i tavoli. Intorno alle 23 ci si sposta nella piazza per ammirare l’atteso incendio del castello: allo scoccare della mezzanotte i fuochi d'artificio illumineranno il monumento-simbolo di Ferrara, regalando uno spettacolo sensazionale di musica e giochi di luce. Prima e dopo la mezzanotte, performance, dj set e spettacoli dal vivo creano un’atmosfera magica.