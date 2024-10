Halloween: vacanze brevi per chi ama festeggiare la notte più spaventosa dell'anno

Con Halloween alle porte, le atmosfere di questa festività si fanno sempre più palpabili, anche nel nostro paese. Tra zucche intagliate e fantasmi di carta, sempre più italiani si uniscono ai festeggiamenti di una tradizione che, sebbene di origine anglosassone, ha trovato il suo spazio nelle nostre usanze. Curiosità: Halloween affonda le radici in antiche celebrazioni celtiche, come il Samhain, un momento in cui si credeva che i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero, permettendo alle anime di tornare sulla Terra. È un periodo in cui i racconti di fantasmi e le leggende si intrecciano con la vita quotidiana, rendendo ogni angolo delle città un palcoscenico di storie oscure e suggestive.

Se stai cercando un'avventura di Halloween da brivido, ci sono città in Europa e oltre oceano pronte a offrirti esperienze indimenticabili. Ecco alcune delle mete più affascinanti:

Edimburgo, Scozia: Samhuinn Fire Festival

Edimburgo, con la sua aura misteriosa e la sua storia di fantasmi, è perfetta per chi cerca un Halloween ricco di tradizioni. La città si anima con il Samhuinn Fire Festival, che celebra l'antico Samhain attraverso danze rituali e spettacolari spettacoli di fuoco. Camminando per le strade di Edimburgo, i visitatori possono partecipare a tour spettrali nei sotterranei della città, come il famoso Mary King’s Close, dove le ombre dei secoli passati sembrano prendere vita. I ghost tour, che si snodano tra i vicoli medievali e il cimitero Greyfriars Kirkyard, rivelano storie di spiriti inquieti e leggende oscure, rendendo la capitale scozzese una meta ideale per chi cerca emozioni forti.

Come arrivare: voli da Milano a partire da 160€ su Omio.

Derry, Irlanda del Nord: Banks of the Foyle Halloween Carnival

In Irlanda del Nord, Derry si trasforma in un centro di festeggiamenti con il Banks of the Foyle Halloween Carnival. Ogni anno, la città ospita sfilate elaborate e spettacoli teatrali, avvolgendo i visitatori in una festosa atmosfera spettrale. Le strade diventano il palcoscenico di storie macabre e leggende locali, attirando migliaia di turisti desiderosi di vivere un Halloween autentico e coinvolgente. Tra fuochi d'artificio e performance artistiche, Derry offre un'esperienza che amalgama storia e cultura popolare.

Come arrivare: voli da Milano con scalo a Londra, a partire da 198€ su Omio.

Praga, Repubblica Ceca: Castello di Vyšehrad e Tour dei Fantasmi

Praga, con la sua architettura gotica e i vicoli acciottolati, è una delle città europee più affascinanti per Halloween. Durante questa stagione, il Castello di Vyšehrad si trasforma in un luogo di mistero e leggende, con tour dei fantasmi che raccontano storie di streghe e alchimisti. Mentre si passeggia tra i monumenti storici, l’atmosfera di Halloween si fa palpabile, con eventi speciali dedicati ai visitatori più coraggiosi. I vicoli stretti e le torri gotiche rendono Praga una meta irresistibile per chi cerca un’esperienza spettrale e inquietante.

Come arrivare: voli da Milano a partire da 30€ su Omio.

Siviglia, Spagna: Festival de las Ánimas

Siviglia offre un Halloween unico grazie al Festival de las Ánimas, un evento che trasforma la città in un luogo misterioso e affascinante. Tra spettacoli teatrali e racconti di fantasmi, i visitatori possono scoprire i segreti più oscuri della capitale andalusa. Le strade illuminate da candele e accompagnate da musica gotica creano un’atmosfera da brividi, perfetta per chi desidera vivere un Halloween diverso dal solito.

Come arrivare: voli da Milano a partire da 75€ su Omio.

Transilvania, Romania: Castello di Bran

Nella leggendaria Transilvania, il Castello di Bran, spesso identificato come la dimora di Dracula, è il luogo ideale per chi desidera vivere un Halloween carico di fascino e mistero. Durante questo periodo, il castello ospita tour speciali notturni e feste a tema, permettendo ai visitatori di esplorare i suoi corridoi oscuri e scoprire le storie sanguinose legate a Vlad l'Impalatore. Un viaggio in Transilvania è perfetto per chi vuole immergersi nelle leggende vampiresche e vivere un’esperienza spettrale unica.

Come arrivare: voli da Milano per Cluj-Napoca a partire da 18€, con facili collegamenti per il castello.

Belgio, Waagnatie Antwerp: Coco Loco Festival

Per un Halloween vivace e surreale, il Coco Loco Festival a Waagnatie Antwerp è un appuntamento imperdibile. Questo festival è famoso per la sua atmosfera festosa, con artisti internazionali che si esibiscono in concerti di musica elettronica, il tutto in scenari decorati con temi spettrali. I partecipanti sono incoraggiati a indossare costumi stravaganti, creando un ambiente di celebrazione e creatività che rende l'evento unico nel suo genere.

Come arrivare: voli da Milano per Bruxelles a partire da 76€, con treni per Anversa a partire da 11€ su Omio.

New York, USA: Village Halloween Parade e Sleepy Hollow

Oltreoceano, New York si distingue per la sua iconica Village Halloween Parade, una sfilata in maschera che attraversa le strade del Greenwich Village con costumi elaborati e una folla festosa. A pochi chilometri dalla città, Sleepy Hollow, celebre per la leggenda del Cavaliere Senza Testa, si anima durante Halloween con eventi spettrali, tour notturni nel cimitero e rappresentazioni della famosa storia. New York e i suoi dintorni offrono un mix perfetto di tradizione e modernità per un Halloween indimenticabile.

Come arrivare: voli da Milano per New York a partire da 570€ su Omio.





Cibi e Bevande Tipiche di Halloween

Per completare la tua esperienza di Halloween, non puoi trascurare i piatti tipici che rendono questa festività ancora più speciale. Ecco alcune idee di cibi e bevande fatte in casa che aggiungeranno un tocco di magia e divertimento alla tua celebrazione.

1. Zucche Intagliate: Simbolo per eccellenza di Halloween, intagliare una zucca è un'attività che coinvolge tutta la famiglia. Puoi creare volti spaventosi o divertenti, e utilizzare la polpa per preparare una deliziosa zuppa di zucca. Basta cuocere la polpa con cipolla, brodo vegetale e spezie, frullare il tutto e servire con un filo di panna.

2. Biscotti a Forma di Fantasma: Questi dolci non solo sono deliziosi, ma anche facili da preparare. Basta preparare un impasto di biscotti al burro, ritagliarli in forme di fantasmi e decorarli con glassa bianca e occhi di cioccolato. I bambini adoreranno aiutarvi nella decorazione!

3. Pasta di Zucca: Questa ricetta autunnale è perfetta per un dolce di Halloween. Utilizzando purea di zucca, zucchero, farina e spezie come cannella e noce moscata, puoi creare delle tortine morbide e profumate, che evocano i sapori della stagione.

4. Cider di Mele Caldo: Perfetto per riscaldare le serate fredde di ottobre, il cider di mele si prepara semplicemente scaldando del succo di mela con spezie come cannella e chiodi di garofano. Servito caldo in tazze decorate, è una bevanda avvolgente e profumata.

5. Caramelle Gommose a Forma di Vermi: Un classico delle feste, queste caramelle sono semplici da preparare in casa. Sciogliendo gelatina e acqua, puoi creare vermi gommose da servire in un piatto che sembra una tomba, per un tocco spettrale.

6. Punch di Halloween: Un cocktail da preparare in un grande recipiente, unendo succhi di frutta come arancia e limone, acqua frizzante e qualche goccia di colorante alimentare verde o nero per un effetto "mostruoso". Aggiungere fette di frutta e foglie di menta per guarnire.

7. Tortino di Mele Spettrale: Un dolce che combina la tradizione con un tocco di Halloween. Prepara una pasta frolla e farciscila con mele caramellate e spezie. Servilo caldo, magari con una pallina di gelato alla vaniglia, per un dessert da brivido.

Con queste mete e prelibatezze, Halloween non sarà solo una festa, ma un’avventura da vivere e gustare in modo indimenticabile