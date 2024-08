Nella “brat summer” Airbnb ci riporta nel magico mondo delle Polly Pocket

Direttamente dagli anni Novanta, Polly PocketTM, la celebre mini bambola di casa Mattel, conosciuta per i suoi universi tascabili, celebra il suo 35° compleanno con un'iniziativa speciale. Quest'estate, la sua iconica casa a conchiglia rosa sarà ricostruita a grandezza naturale e prenotabile su Airbnb.

Per festeggiare questo anniversario, Polly Pocket diventa host e apre le porte del suo cofanetto vintage Pigiama Party, offrendo ai nostalgici l'opportunità di immergersi in un mondo in miniatura senza limiti all'immaginazione.

"Non vedo l'ora di accogliervi per festeggiare il mio compleanno nel mio cofanetto più epico di sempre", ha dichiarato Polly. "Ci divertiremo con un pigiama party speciale nella mia città natale, Littleton, in Massachusetts, dove renderemo straordinario l'ordinario. Vi aspettano avventure incredibili, dall’esplorazione del mio armadio pieno di moda vintage, alle sorprese nascoste in ogni angolo della casa. Sarà bellissimo."

La casa, situata nella cittadina di Littleton, in Massachusetts, è alta quasi 13 metri e dispone di due piani, stravolgendo il concetto di "tiny but mighty". Al suo interno, gli ospiti potranno esplorare ogni angolo del cofanetto e scoprire le sorprese nascoste da Polly, partecipare a sessioni di hair and make-up al vanity di Polly, preparare un picnic con merendine celebri degli anni '90, accedere all’armadio di Polly pieno di abiti dai colori vivaci e tessuti lucidi, rilassarsi in salotto con popcorn e film, dormire sul divano letto di Polly o nella tenda "Action Park" a grandezza persona situata a pochi metri dalla casa, e creare braccialetti con ciondoli personalizzati.

Chi sogna di vivere per un giorno nei panni di Polly può inviare una richiesta di prenotazione per uno dei tre esclusivi soggiorni di una notte nella casa di Polly Pocket a partire dal 21 agosto alle ore 15:00 CET fino al 29 agosto alle 08:59 CET su airbnb.com/pollypocket. I soggiorni si terranno dal 12 al 14 settembre, per un massimo di quattro persone ciascuno, a 89 dollari a persona, cifra simbolica che omaggia l’anno del debutto di Polly, il 1989.

Per tutti i fan delle bambole e degli anni '90 che non riusciranno a prenotare il soggiorno, c'è un'altra opportunità: dal 16 settembre al 6 ottobre, Polly aprirà la sua casa per 21 esperienze che permetteranno a un massimo di 12 ospiti di vivere un'avventura diurna a misura pocket. Gli interessati possono richiedere di prenotare questa esperienza a partire dal 21 agosto alle ore 15:00 CET fino al 29 agosto alle 08:59 CET su airbnb.com/pollypocketplaydate.