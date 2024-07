Aruba: dieci ristoranti per tutti i palati

Aruba Experience Cafe - Patisserie

John G. Emanstraat 37, Oranjestad, Aruba

www.arubaexperience.com

Siamo in una tradizionale casa cunucu. Risale alla metà del XIX secolo ed è un incrocio tra una tenuta di campagna e una fattoria. È gestita principalmente da studenti. In cucina lo chef è attento all’equilibrio dei menu e i nomi dei piatti sono tutti mantra che stimolano un atteggiamento positivo verso il mondo. Oltre ad una vasta scelta di salse a base vegetale e di cibi non fritti ma cotti al vapore, al forno o alla griglia, vi consigliamo questo indirizzo per le Arepas (perfette per chi è intollerante al glutine). Una sorta di focaccina di mais, che si è soliti trovare in Venezuela in ogni dove. Qui vi arriverà al tavolo un piatto con tre tipologie di impasto, agli spinaci, barbabietola e yuca, che potrete riempire con formaggio Cheddar (britannico a pasta dura), salmone e avocado, manzo tritato, pollo o tonno. Scordatevi di trovare bacon o patatine fritte.