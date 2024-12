Veneto patrimonio dell'Unesco

Viaggio nei siti di una regione unica al mondo

Una ricchezza da raccontare

Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto

Il patrimonio materiale e immateriale riconosciuto dall’Unesco nel territorio del Veneto comprende nel suo insieme una realtà quanto mai varia e diversificata. Se si volesse trovare un denominatore comune, andrebbe ricercato proprio nella diversità e nella specificità di ciascun bene, rispetto alla classificazione, alla tipologia, e soprattutto ai valori rappresentati, con aspetti storico-artistici e culturali, naturalistici, geologici, scientifici, ambientali, antropici e via dicendo.

La diversità del patrimonio è senza dubbio un elemento intrinseco alla sua ricchezza, che rispecchia un fattore centrale, anche e soprattutto sul piano identitario, per la nostra regione. L’ampiezza della casistica e la varietà delle situazioni riscontrabili nel complesso di questo patrimonio comportano di necessità una particolare cura nel governo, e richiedono, oltre a un’azione comune di sostegno, anche attenzioni specifiche, strategie particolari e mirate.

La Regione, come Ente sovraordinato, è chiamata a intervenire con sempre maggiore energia nelle complesse e articolate tematiche di tutela e conservazione, di gestione, di fruizione e promozione, che tutti gli attori locali, in primo luogo i soggetti istituzionali, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, hanno il compito di affrontare con particolare cura riguardo ai beni posti sotto la tutela dell’Unesco.

Questi temi trovano corrispondenza in una pluralità di competenze e di funzioni istituzionali che la Regione esercita, e che devono essere trattate e approfondite in riferimento specifico al patrimonio Unesco. Se, infatti, risulta ormai evidente che di per sé la nomina a una lista Unesco non è sufficiente a stimolare o attuare processi radicali di trasformazione, sono piuttosto le Amministrazioni e gli Enti del territorio che vengono chiamati a «capitalizzare» il riconoscimento internazionale, per pianificare e investire in maniera accurata nella conservazione dei beni e nella valorizzazione dei contesti locali, per ottenere effetti positivi e benefici sull’intero territorio.

Il patrimonio riconosciuto dall’Unesco nel Veneto coincide con un aspetto di importanza strategica e di elevato potenziale per la crescita e lo sviluppo del territorio, ponendosi come un insieme di altissima visibilità in ambito internazionale e, anche per la sua la natura ampiamente differenziata, individua senza dubbio un livello di particolare attenzione sul versante della governance locale.

La Regione del Veneto si è perciò nel tempo impegnata a intervenire con sempre maggiore incisività nelle complesse e articolate tematiche di supporto alla tutela e conservazione, nonché di promozione e fruizione, anche mediante una politica di gestione condivisa delle istanze provenienti dagli attori interessati, indicando misure sempre più efficaci di coinvolgimento della cittadinanza e di tutti gli stakeholders del territorio.

Tracce di una cultura viva

Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione del Veneto

Il Veneto, una Regione ricca di storia, cultura e paesaggi straordinari, custodisce un patrimonio che è stato riconosciuto e valorizzato a livello internazionale grazie all’inclusione di numerosi siti nel prestigioso elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Questi luoghi non sono solo simboli di un passato glorioso, ma rappresentano anche la testimonianza viva di una cultura che ha influenzato e continua a influenzare la storia dell’arte, dell’architettura e del pensiero europeo e mondiale.

La bellezza e la ricchezza culturale del Veneto sono un tesoro da ammirare, ma soprattutto un’eredità da custodire con cura e rispetto. In questo viaggio tra le meraviglie della Regione, ogni passo ci avvicina alla comprensione di quanto sia straordinario il connubio tra uomo, storia e natura, che rende il Veneto uno dei luoghi più affascinanti e preziosi del mondo.

Questa raccolta ci invita a riflettere sul valore storico e artistico del territorio, ma anche sulla responsabilità che tutti noi abbiamo nel preservare e trasmettere questo immenso patrimonio alle future generazioni. Ogni sito, con la sua unicità, rappresenta un frammento della nostra identità collettiva e della nostra storia condivisa.

Il Veneto e i suoi Siti Patrimonio Unesco non solo attraggono milioni di turisti ogni anno, ma sono pure il cuore pulsante di una comunità che vive e preserva il suo patrimonio con orgoglio. Il Veneto, quindi, non è solo una Regione da visitare, ma un luogo da vivere e conoscere. Un invito a scoprire e a rispettare la bellezza che ci circonda.