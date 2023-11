Blitz a Milano di Ultima Generazione: imbrattato di rosa l'Arco della Pace | video

Ambientalismo, guerre. Ogni scusa sembra buona per Ultima Generazione per deturpare le bellezze artistiche del nostro Paese.

Questa volta è toccato a Milano, a uno dei simboli della città: l'Arco della Pace. Vernice rosa e una delle giovani in protesta incollata a terra.

“Ennesima dimostrazione di stupidità da parte dei giovani attivisti di ‘Ultima Generazione’ che pensano di occuparsi di ambiente e clima imbrattando e vandalizzando monumenti storici e opere d’arte. Questa volta è toccato all’Arco della Pace, qualche mese fa avevano preso di mira il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in Duomo”, afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza commentando il blitz di Ultima Generazione all’Arco della Pace.

“Questo è il risultato di una politica che non ha una visione del futuro e che spinge i ragazzi, spesso inconsapevolmente, a compiere atti insensati e dannosi in nome di un falso ambientalismo. Una questione seria e importante come l’inquinamento non può essere affrontata con dimostrazioni ad effetto”, conclude La Russa.