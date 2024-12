Addio furti con Trackting: il GPS made in Italy che rivoluziona la sicurezza dei veicoli

Quante volte ci è capitato di pensare che la nostra moto o la nostra auto parcheggiata in strada non fosse al sicuro? Con i furti di due ruote in costante aumento, decidere di non lasciare nulla al caso e investire in un sistema in grado di offrire tutta la tranquillità del caso è senz’altro un’ottima soluzione.

Una buona idea è Trackting, un dispositivo GPS progettato per garantire un controllo totale del veicolo, sempre e ovunque.

Rimane attivo 24 ore su 24, permettendo di monitorare costantemente la posizione del mezzo e di accedere alla sua localizzazione direttamente dal cellulare. In questo modo, ogni volta che vi è la necessità di verificare dove si trovi, lo si può fare in modo istantaneo, accedendo alla app.

In realtà, Trackting è molto di più di un sistema di localizzazione: si tratta, piuttosto, di una piattaforma completa per la sicurezza.

Tra le sue varie opzioni, c’è, per esempio, la chiamata automatica in caso di movimento del veicolo, grazie alla quale si potrà agire in modo tempestivo, contattando le forze dell’ordine e fornendo dettagli precisi sulla posizione.

Inoltre, Trackting è semplice da installare e discreto, poiché l’assenza di cablaggi permette di mantenerlo al riparo dagli occhi dei ladri e garantisce una copertura stabile anche in aree difficili, senza perdite di segnale. inoltre la durata della batteria arriva fino a 6 mesi.

Il tutto senza costi aggiuntivi né la necessità di sottoscrivere abbonamenti.

Per maggiori informazioni, visita il sito Trackting.com