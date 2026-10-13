JA Manafaru, l’anima autentica delle Maldive

In un arcipelago spesso associato a un lusso standardizzato, JA Manafaru propone una visione diversa, incentrata su un soggiorno all’insegna dell’autenticità. Lo fa con un resort calato in mezzo alla natura più autentica, fedele alla sua filosofia incentrata sul portare al cliente le “vere Maldive”.

Non a caso il resort sorge su un’isola privata totalmente naturale di circa 14 ettari nell’atollo di Haa Alifu, all’estremo nord dell’arcipelago, a circa 60 minuti di idrovolante da Malé.

L’hotel combina spiagge incontaminate, lagune turchesi, e una vegetazione tropicale con un’ospitalità cinque stelle. Lontano dalle rotte più affollate, è un rifugio dove paesaggio e servizi diventano parte della stessa esperienza.

Ville e residenze

La collezione conta 84 ville e residenze sulla spiaggia e sull’acqua. Andiamo dalle 24 Sunrise Water Villas alle 23 Sunset Water Villas, entrambe di ben 135 m² con piscina privata a sfioro e vista sul mare.

Per chi volesse ancor più spazio, le 22 Beach Villas di 200 m² rappresentano un’alternativa di lusso, che si completa con le 12 Deluxe Beach Villas di 400 m², ideali per famiglie. Materiali naturali, tonalità neutre e comfort contemporanei si fondono con richiami al design maldiviano.

Per gruppi e famiglie, tre residenze private: la Two Bedroom Grand Ocean Residence di 377 m², la Two Bedroom Manafaru Beach Residence di 1.400 m² e la Three Bedroom Royal Beach Residence di 5.800 m², la più grande delle Maldive nel suo genere, con spiaggia privata, piscine, Spa Pavilion, bar sulla spiaggia e servizio Thakuru.

Sei ristoranti, un viaggio gastronomico

L’offerta culinaria si articola in sei outlet. Kakuni è l’all-day dining affacciato sull’oceano; ‘Andiamo’ propone cucina mediterranea e italiana attorno alla piscina; Ocean Grill celebra pesce e griglia a due passi dalla spiaggia.

White Orchid offre giapponese contemporaneo e teppanyaki; Veli Bar è il luogo per cocktail e light snack. Kuri, tra le chiome di un antico banyan, propone un menù degustazione di cinque portate con ceramiche realizzate nel laboratorio del resort.

The Cellar, invece, è la prima e più profonda cantina sotterranea delle Maldive, unisce alta cucina e abbinamenti di vini.

Avventura sopra e sotto l’acqua

Non sarebbero le Maldive senza immersioni e snorkeling, e infatti presso il Ja Manafaru è presente un centro immersioni certificato PADI, che dà accesso a 33 siti nell’atollo di Haa Alifu, mentre snorkeling e kayak sono praticabili direttamente dalla spiaggia o dalle ville. Le escursioni stagionali permettono di avvistare mante, delfini e tartarughe.

Le esperienze offerte sono uniche, proprio come la location di JA Manafaru. Immancabili naturalmente gli sport acquatici, con il centro sport che offre la possibilità di fare jet ski, vela, windsurf e stand-up paddle.

La Manafaru Experience offre snorkeling, pranzo su isola deserta e avvistamento delfini; abbiamo poi la Ihavandhoo Experience per scoprire la cultura locale con lo chef Moosa Nazeeh; infine il relitto della MV Kaptan Pantelis, affondato nel 1963 al largo di Filladhoo, oggi ecosistema marino.

Benessere, famiglia e creatività

Se sole e mare non dovessero bastare, ninete paura, il Calm Spa Sanctuary è un’oasi con 10 ville spa, trattamenti ayurvedici e pratiche maldiviane e asiatiche, oltre allo spazio Ananda all’ombra di un grande banyan. Tra 2026 e 2027 ospiterà retreat con esperti internazionali.

Per i bambini, CoolZone offre parete di arrampicata, parco giochi e piscina; per gli adolescenti c’è la Teens Arcade. Tennis, badminton, calcio a cinque, beach volley, cinema e Fitness Pavilion completano l’offerta. Il laboratorio di ceramica permette di creare ricordi personalizzati.

Calm SPA Sanctuary

Sostenibilità e riconoscimenti

In un’epoca di “sostenibilità” inflazionata, il JA Manafaru fa davvero del suo meglio per limitare al minimo l’interferenza dell’uomo in ambienti naturali e fragili come quello delle Maldive.

L’hotel è plastic-free, parzialmente alimentato a energia solare e servito da un sistema di filtraggio dell’acqua a otto fasi.

La presenza di alberi di banyan secolari, di tradizionali case in corallo e di una comunità locale sull’isola rafforza una filosofia semplice e potente: un turismo che non si isola dal territorio, ma lo abita con rispetto.

Questo approccio ha conquistato riconoscimenti internazionali. JA Manafaru è Recommended dalla Forbes Travel Guide, è presente nella Guida Michelin ed è stato insignito del titolo di Best Culinary Resort ai Travel Trade Maldives Awards.

Riconoscimenti che raccontano non solo l’eccellenza dell’ospitalità, ma anche la capacità di offrire un’esperienza autentica, radicata nell’isola e nella sua cultura.

Un rifugio autentico

JA Manafaru è davvero un modo diverso di vivere le Maldive. Qui la privacy è assoluta, il contatto con la natura è costante e la cultura locale non è uno sfondo, ma una presenza viva.

Dalle ville sull’acqua alle residenze private, ogni spazio invita a rallentare, ad ascoltare il ritmo dell’isola e a scoprire qualcosa di nuovo.