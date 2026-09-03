Il Giappone oltre Tokyo, tre itinerari nei luoghi che hanno riscritto la moda

Il Giappone occupa un posto unico nell’immaginario della moda. È la terra che ha dato forma alla visione radicale di Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, ma anche un laboratorio nel quale tecniche artigianali secolari convivono con lo streetwear, la cultura manga e le estetiche del J-Pop. Per comprenderne davvero lo stile, tuttavia, non basta fermarsi alle boutique di Tokyo. Bisogna attraversare il Paese, osservare come cambiano i materiali, le silhouette e il rapporto con la tradizione.

Omio propone tre itinerari che seguono questa geografia creativa, collegando le grandi città ai centri meno conosciuti della manifattura giapponese. Treni, autobus e voli interni possono essere cercati e prenotati attraverso un’unica piattaforma, costruendo un viaggio nel quale ogni tappa racconta un diverso modo di intendere la moda.

Dallo streetwear alla seta

Il primo percorso mette in dialogo Tokyo, Kanazawa, Kyoto e Osaka. Si parte dall’energia della capitale e da quartieri come Harajuku e Shimokitazawa, dove negozi indipendenti, archivi vintage e sperimentazioni urbane continuano a influenzare lo street style internazionale.

In circa due ore e mezza di treno si raggiunge Kanazawa, città nota per la lavorazione della foglia d’oro e per il Kaga Yuzen, la tradizionale tecnica di tintura dei kimono caratterizzata da colori raffinati e motivi ispirati alla natura. Proseguendo verso sud si arriva a Kyoto, dove il quartiere di Nishijin custodisce una cultura della seta sviluppata nel corso dei secoli. L’ultima tappa è Osaka, distante appena mezz’ora, con le boutique indipendenti di Amerikamura e l’atmosfera creativa di Nakazakicho.

La manifattura nascosta dietro l’alta moda

Il secondo itinerario esplora l’eredità produttiva della costa settentrionale. Dopo Tokyo e Kanazawa, il viaggio prosegue verso Fukui, raggiungibile in circa 45 minuti di treno. La prefettura è uno dei più importanti centri mondiali per la produzione di montature da vista di alta gamma, realizzate attraverso lavorazioni di estrema precisione. Il territorio conserva inoltre una lunga tradizione legata alla carta washi, materiale che continua a ispirare designer, artisti e progettisti contemporanei.

Combinando autobus e treno si arriva poi a Kinosaki Onsen. Qui l’abbigliamento diventa parte dell’esperienza del luogo: gli ospiti si spostano tra le terme indossando lo yukata e i tradizionali sandali di legno geta. Il percorso si conclude a Osaka, riportando il viaggio dalla quiete rituale delle località termali alla vitalità della cultura urbana.

La creatività indipendente del Kyushu

Per allontanarsi dalle rotte più frequentate bisogna dirigersi verso sud. Un volo di circa due ore collega Tokyo a Fukuoka, città dalla scena creativa giovane e indipendente. Nel quartiere di Daimyo, piccoli concept store e boutique emergenti raccontano una moda più rilassata e sperimentale rispetto a quella della capitale.

Da Fukuoka si raggiunge Beppu, conosciuta soprattutto per le sorgenti termali, ma caratterizzata anche da un’estetica rétro e da una vivace presenza di installazioni e progetti di arte contemporanea. L’ultima tappa è Nagasaki, città portuale segnata da secoli di scambi culturali. La sua identità cosmopolita emerge nell’architettura, nei mercati e nelle boutique vintage, chiudendo il percorso con una visione del Giappone lontana dagli stereotipi.