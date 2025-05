Finale Amici 2024: Maria De Filippi conduce l’ultima sfida in diretta su Canale 5

Domenica 18 maggio va in onda la finale di Amici 2024: tra i favoriti Trigno e Antonia, televoto decisivo per la vittoria. In studio ospiti e premi speciali

Si accendono i riflettori sull’ultima, attesissima puntata della 24ª edizione di Amici. A condurre in diretta sarà come sempre Maria De Filippi, anima e guida di un programma che da oltre due decenni lancia nuove generazioni di artisti e conquista il pubblico con ascolti record. Dopo otto puntate che hanno tenuto incollati milioni di spettatori – con uno share medio del 26.7% – tutto è pronto per la serata che decreterà il vincitore assoluto di questa stagione.

Sul palco, cinque finalisti, cinque storie diverse ma unite dallo stesso obiettivo: trasformare la passione in professione. A contendersi la vittoria ci sono Francesco, Alessia, Daniele, Trigno e Antonia, tra canto e ballo, tecnica e cuore, emozione e disciplina. Il verdetto, come da tradizione, sarà nelle mani del pubblico da casa, chiamato a votare tramite SMS ai numeri 477.000.0 e 477.000.1.

La serata si aprirà con un passaggio di testimone importante: Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione, tornerà in studio per consegnare la coppa a chi prenderà il suo posto sul gradino più alto del podio. In palio, 150.000 euro in gettoni d’oro per il vincitore o la vincitrice assoluto/a, 50.000 euro per chi si aggiudicherà la propria categoria, e diversi altri premi che celebrano unicità, impegno e visione artistica.

Il Premio della Critica, offerto da Enel e anch’esso del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, sarà assegnato in diretta da una giuria composta dalle più autorevoli testate giornalistiche italiane. Il Premio Radio sarà decretato dai principali network nazionali, tra cui RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Monte Carlo.

Spazio anche ai riconoscimenti speciali, come il Premio Unicità offerto da Oreo (30.000 euro in gettoni d’oro) e il Premio Keep Dreaming di Marlù, che assegnerà 7.000 euro in gettoni d’oro a ciascun finalista, a supporto del loro percorso artistico futuro.

A commentare e valutare le performance ci saranno i tre giudici di questa edizione: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, affiancati dai professori che hanno seguito i ragazzi nella crescita, tra studio e palcoscenico: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Grande attesa anche per i momenti musicali e gli ospiti della serata. Sul palco di Amici, si esibiranno Carl Brave e Sarah Toscano con il nuovo singolo Perfect, pubblicato da Warner Music Italy. Ospite d’onore, la campionessa di sci Federica Brignone, simbolo di impegno, forza e talento, proprio come i ragazzi in gara.

A firmare la direzione artistica per il quinto anno consecutivo è Stéphane Jarny, coreografo internazionale che ha saputo dare forma e respiro alle esibizioni con una visione moderna e spettacolare.

I finalisti di Amici24

TRIGNO, cantautore di 23 anni, originario di Asti e oggi di base a Milano, ha conquistato il pubblico con testi intensi e sonorità attuali. Seguito da Anna Pettinelli, ha pubblicato inediti come A un passo da me, Maledetta Milano, 100 sigarette e D’amore non si muore. Il suo primo EP, A un passo da me, uscirà il 23 maggio con Warner Music Italy.

ANTONIA, 19 anni, napoletana, è tra le voci più originali dell’edizione. Seguita da Rudy Zerbi, ha vinto in semifinale il Premio Spotify Singles. Tra i suoi brani: Giganti, Dove ti trovi tu, Romantica e Relax. Il suo primo EP Relax sarà disponibile dal 23 maggio con Eclectic Records/Warner Music Italy.

FRANCESCO, 24 anni, ballerino neoclassico di Carovigno (Brindisi), ha lavorato sotto la guida di Emanuel Lo. Durante il programma ha ottenuto una borsa di studio per l’Alvin Ailey Summer Intensive a New York, una delle più prestigiose accademie di danza al mondo.

ALESSIA, 23 anni, ballerina di latino-americano originaria di Fondi e seguita da Alessandra Celentano, ha ottenuto risultati straordinari anche fuori dal programma: è campionessa mondiale WDSF nella categoria solo Latin Female Adulte e campionessa italiana. Anche per lei, una borsa di studio per l’Alvin Ailey Summer Intensive.

DANIELE, il più giovane finalista a soli 18 anni, è un ballerino modern di Aversa che oggi vive a Roma. Anche lui ha lavorato con Alessandra Celentano, mostrando un’evoluzione artistica sorprendente e una maturità fuori dal comune.

Chi trionferà? La categoria canto è favorita per la vittoria con Trigno

Dopo il colpo di scena dell’eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, la serata di domenica 18 maggio sarà decisiva per scoprire se, come pronosticano gli esperti di Sisal, sarà Trigno ad alzare la coppa della 24ª edizione di Amici. Il cantante della squadra Pettinelli-Lettieri è infatti il grande favorito per la vittoria, superando anche Antonia Nocca. L’allieva di Rudy Zerbi continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di emozionare, grazie a brani dalle atmosfere romantiche, e non è quindi da escludere un colpo di scena che la porti al trionfo.

Quel che sembra sempre più probabile, secondo i dati Sisal, è che anche quest’anno a dominare sarà la categoria canto.

Ma attenzione alla danza: Alessia Pecchia, pupilla della maestra Celentano, è determinata a portare la vittoria al ballo. Secondo nelle quotazioni Daniele Doria, altro talento del team Celentano. Più distante nei pronostici Francesco Fasano: nonostante sia stato il primo a ottenere la maglia d’oro in semifinale.

Con un mix di talento, emozione e passione, Amici si prepara a chiudere questa edizione con una serata memorabile. Chi alzerà la coppa?