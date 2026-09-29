Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca insieme su Paramount+: a dicembre arriva “Knockout – Botte da comici”

A dicembre su Paramount+ arriva “Knockout – Botte da comici”, nuovo comedy show condotto da Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca, per la prima volta insieme alla guida di un programma comico.

Il format porta la comicità direttamente sul ring, trasformandola in una competizione a squadre. Puntata dopo puntata, i concorrenti si sfideranno in prove diverse pensate per mettere alla prova creatività, improvvisazione e talento comico, tra ospiti a sorpresa, colpi di scena e special guest internazionali.

A guidare le due squadre saranno Daniele Tinti e Stefano Rapone, stand up comedian e conduttori di Tintoria. Sarà invece il pubblico presente in studio a decidere l’esito delle sfide, votando round dopo round fino alla proclamazione della squadra vincitrice e dei campioni del torneo.

Prodotto da Stand by Me, “Knockout – Botte da comici” è l’adattamento italiano per Paramount+ del format olandese “Knockout Champs”, nato come evoluzione televisiva del progetto digitale Accepteer de Punchline.