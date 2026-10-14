Alexa Tablet, una nuova generazione di dispositivi maturi e con AI integrata

Gli Alexa Tablet segnano il passaggio di Amazon dai modelli economici a una gamma di fascia alta con Android completo e Alexa+. Tre formati, uno schermo antiriflesso e la funzione Kindle integrata per chi ama leggere.

Sono passati quattro anni dai Fire HD e, nel frattempo, Amazon sembra aver ripensato da zero i suoi tablet. Gli Alexa Tablet, in arrivo in Italia il 19 ottobre, non inseguono più chi vuole spendere il meno possibile, puntano invece a chi cerca un apparecchio rifinito, veloce e ben costruito. I prezzi partono da 229,99 euro e si arriva a 559,99 per la versione più sofisticata, segno inequivocabile di un cambio di direzione rispetto al passato.

La svolta si nota già impugnandoli, con la scocca d’alluminio ricavata da un blocco unico, e si nota ancora di più accendendoli. Sotto c’è Android, quello vero, con il Google Play Store completo: le stesse app dello smartphone, da YouTube a Gmail, convivono con Prime Video, Kindle, Audible e Luna.

Tre formati per tre abitudini

Il 12 Pro è l’Alexa Tablet il più ambizioso. Dodici pollici in formato 3:2, appena 6,5 millimetri di spessore, un chip a 4 nanometri e fino a 16 GB di RAM. Chi lavora vicino a una finestra o all’aperto apprezzerà la variante Nanomatte, con un vetro trattato insieme a Corning per spegnere i riflessi e restituire alla penna una resistenza che ricorda la carta. Il prezzo di partenza è 499,99 euro (559,99 per il Nanomatte), e con penna e tastiera agganciabile in modo magnetico il pacchetto sale a 649 euro.

Più domestico l’Alexa Tablet 11, da 329,99 euro: schermo 2.5K a 90 Hz, 8 GB di RAM, pensato per serie, giochi e navigazione. L’Alexa Tablet 8, da 229,99 euro, è invece il formato tascabile, 329 grammi e una dimensione da lettore di ebook. A chi legge è dedicata una modalità Kindle che disattiva le notifiche, assume i colori dei fogli di carta e promette fino a venti ore lontano dalla presa, con libri e audiolibri affiancati nello stesso spazio.

Un’assistente che sa cosa stai guardando

Il vero asso, però, è Alexa+. Si chiama a voce e si adatta a ciò che si ha davanti: con la funzione Intelligenza su schermo basta mostrarle, per dire, una pagina di sentieri di montagna e chiederle «cos’è questo?» perché legga, riassuma e proponga come organizzarsi.

Nessuno spionaggio: il controllo resta spento finché non lo si accende, e una spia blu avverte quando Alexa può vedere. Presto arriveranno anche le conversazioni continue, senza premere nulla. Va ricordato un limite, che conta nel valutare l’acquisto: l’assistente è gratis soltanto per gli abbonati ad Amazon Prime.

Il capitolo bambini

Spazio anche ai bambini, con i tablet Amazon Kids da 8,7 e 11 pollici per chi ha dai tre anni in su, offerti con una custodia antiurto e dodici mesi di Kids+, il catalogo di giochi, cartoni, libri e audiolibri che sbarca in Italia in contemporanea, senza pubblicità e senza acquisti nascosti dentro le app. Tra i nomi spiccano Peppa Pig, Pokémon, LEGO e Disney.

Proprio i contenuti esclusivi e il ricco catalogo, accessibili anche dai dispositivi Fire TV, sono un motivo distintivo per l’acquisto, soprattutto nei confronti dei pochi prodotti concorrenti. Finito l’anno omaggio si paga da 6,99 euro al mese con Prime, 7,99 senza, mentre ai genitori resta una app per decidere quanto tempo davanti allo schermo concedere e vedere cosa interessa ai figli.