Thomas Raggi: debutto da solista con le icone del rock per il chitarrista dei Maneskin

“Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom Morello si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa” racconta il chitarrista dei Maneskin. “Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi “Sei sulla strada giusta”.

Esce il 5 dicembre Masquearde, un album di otto canzoni, prodotto e in parte suonato da Tom Morello (Rage Against the Machine, Bruce Springsteen), ricco di special guest: Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl.

A prpopsito della collaborazione con Raggi, Tom Morello ha dichiarato: “Thomas ed io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso, così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme. Per me, è un’altra occasione per sostenere il rock and roll e dimostrare che è ancora importante. Vedo questo progetto come parte del mantenimento di questa tradizione”.

La tracklist di Masquerade

1. Getcha! – with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello

2. Keep The Pack – with Matt Sorum & Tom Morello

3. Lucy – with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith

4. Cat Got Your Tongue – with Sergio Pizzorno

5. For Nothing – with Matt Sorum

6. You Spin Me Round (Like A Record) – with Alex Kapranos

7. The Ritz – with Luke Spiller

8. Fallaway – with Maxim