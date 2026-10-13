Greta Van Fleet, liberi dentro l’hard rock

Il dibattito sui Greta Van Fleet riparte spesso dalle loro influenze. Palace for the People offre un criterio d’ascolto più interessante: la misura in cui il gruppo riesce a trasformare una tradizione riconoscibile in uno spazio espressivo proprio. Qui riff, teatralità e falsetto restano il centro del suono; intorno a essi, però, si muovono con maggiore agio atmosfere acustiche, aperture orchestrali e passaggi più raccolti.

Il risultato è un disco a fuoco. La varietà non sembra una successione di tentativi, ma il lavoro di una band che conosce bene la propria forma e può permettersi di piegarla. Il contrasto fra l’energia frontale di “Tear It Down” e la vulnerabilità di “Saw You Stand” basta a mostrarne la gamma: due registri lontani, ricondotti a una stessa identità sonora. L’hard rock acquista spazio per la sfumatura senza perdere peso.

La durata estesa e la tendenza a spingere ogni passaggio verso il climax espongono l’album a qualche rischio. In alcuni momenti la voce di Josh Kiszka occupa tutto il campo; certe soluzioni rendono la richiesta di maggiore sintesi. Sono i limiti di un disco che punta sulla pienezza del suono. Non ne cancellano, però, la direzione: le tredici tracce conservano un filo comune e le aperture espressive non disperdono l’ascolto.

La libertà di Palace for the People sta nel modo in cui amplia dall’interno le possibilità dell’hard rock. La band mantiene la forza del riff e la vocazione alla grande scena, ma lascia più posto al contrasto, al respiro e a una sensibilità meno declamatoria. È una maturazione leggibile nella forma stessa del disco: i Greta Van Fleet restano riconoscibili, mentre il loro linguaggio si fa più mobile.