Annalisa e Marco Mengoni: duetto veneziano in “Piazza San Marco”

Le ballad sono un genere musicale a parte che funziona in qualsiasi momento dell’anno a prescindere dalle tendenze del momento e dai trend nelle playlist in streaming. Annalisa e Marco Mengoni non avevano mai incrociato le loro voci finora: “Piazza San Marco” è dunque il brano che per la prima volta li mette insieme nella stessa canzone.
Composta da Annalisa con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, Piazza San Marco è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.
Nel videoclip del pezzo i due protagonisti camminano per la città attraversando i moli, i ponti, Palazzo Ducale e la scalinata del Bovolo, fino ad arrivare al centro del cuore del brano e della città, Piazza San Marco. Insieme a loro una luce simbolica, una sorta di guida, metafora del rapporto prezioso che li lega.
Il brano sarà presente nel nuovo album di Annalisa, “Ma io sono fuoco”, in uscita nell’autunno 2025. Il suo ultimo singolo, Maschio disco d’Oro) si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI.
Le date del tour di Annalisa
sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)
Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo
martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena
venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum
martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele
venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio
Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio
mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena
sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena
Le date del tour di Marco Mengoni
5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena // DATA ZERO, NUOVA DATA
8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia
9 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia
12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia
15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia
21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia
22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT
24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia
2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT
4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia
12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia
19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera
21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania
22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania
24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera
26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania
27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania
30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio
1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda
3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia
5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo
7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito
10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spa