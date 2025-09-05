Annalisa e Marco Mengoni: duetto veneziano in “Piazza San Marco”

Le ballad sono un genere musicale a parte che funziona in qualsiasi momento dell’anno a prescindere dalle tendenze del momento e dai trend nelle playlist in streaming. Annalisa e Marco Mengoni non avevano mai incrociato le loro voci finora: “Piazza San Marco” è dunque il brano che per la prima volta li mette insieme nella stessa canzone.

Composta da Annalisa con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, Piazza San Marco è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.

Nel videoclip del pezzo i due protagonisti camminano per la città attraversando i moli, i ponti, Palazzo Ducale e la scalinata del Bovolo, fino ad arrivare al centro del cuore del brano e della città, Piazza San Marco. Insieme a loro una luce simbolica, una sorta di guida, metafora del rapporto prezioso che li lega.

Il brano sarà presente nel nuovo album di Annalisa, “Ma io sono fuoco”, in uscita nell’autunno 2025. Il suo ultimo singolo, Maschio disco d’Oro) si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI.

Le date del tour di Annalisa

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena

Le date del tour di Marco Mengoni

5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena // DATA ZERO, NUOVA DATA

8 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

9 ottobre 2025 – Torino, Inalpi Arena – Italia

12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT

13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia

21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia

22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT

24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia

28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia

2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT

4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia

8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT

9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spa