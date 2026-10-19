Kazuo Ishiguro, tre libri da leggere per capire cosa significa essere umani

Un’intelligenza artificiale può comprendere l’amore meglio di un essere umano? È una delle domande che attraversano Klara e il Sole, il romanzo pubblicato nel 2021 da Kazuo Ishiguro, tornato al centro dell’attenzione grazie all’adattamento cinematografico diretto da Taika Waititi, con Jenna Ortega e Amy Adams. La protagonista è Klara, un’Amica Artificiale progettata per tenere compagnia agli esseri umani, dotata di una straordinaria capacità di osservazione e di una sensibilità che sembra appartenere più alla sfera dei sentimenti che a quella della tecnologia.

Attraverso il suo sguardo innocente, Ishiguro costruisce una riflessione sulla solitudine, sull’amore e su ciò che rende irripetibile un individuo. Temi che attraversano tutta la sua produzione letteraria, ben oltre i confini della fantascienza.

Nato a Nagasaki nel 1954 e cresciuto in Inghilterra, Kazuo Ishiguro ha ricevuto il premio Nobel per la Letteratura nel 2017, affermandosi come una delle voci più originali della narrativa contemporanea. La sua scrittura, elegante e misurata, racconta spesso personaggi incapaci di riconoscere pienamente i propri sentimenti, prigionieri di ricordi imperfetti, occasioni perdute e verità che emergono soltanto quando è troppo tardi. I suoi romanzi appartengono a generi differenti, ma condividono una particolare capacità di interrogare la natura umana senza offrire risposte definitive. Tre libri permettono di scoprirne l’universo letterario.

Klara e il Sole, l’amore raccontato da un’intelligenza artificiale

Pubblicato nel 2021, Klara e il Sole immagina un futuro in cui gli Amici Artificiali vengono acquistati per alleviare la solitudine dei ragazzi. Klara, alimentata dall’energia solare, trascorre le giornate osservando il mondo dalla vetrina di un negozio, finché viene scelta da Josie, un’adolescente dalla salute fragile.

Il rapporto tra le due diventa il centro di una storia che affronta il progresso tecnologico da una prospettiva profondamente emotiva. Klara osserva gli esseri umani, cerca di comprenderne le contraddizioni e sviluppa una propria interpretazione dell’amore e del sacrificio. Ishiguro rovescia così la tradizionale narrativa sull’intelligenza artificiale: il vero mistero non è la coscienza delle macchine, ma la complessità dei sentimenti umani. Un romanzo delicato e inquietante, che acquista una particolare attualità nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa.

Non lasciarmi, il romanzo sull’amore e sulla fragilità dell’esistenza

Tre ragazzi, Kathy, Ruth e Tommy, crescono a Hailsham, un apparentemente idilliaco collegio inglese. La loro quotidianità è fatta di amicizie, rivalità, prime infatuazioni e piccoli rituali adolescenziali. Eppure, dietro quella normalità si nasconde una verità destinata a cambiare radicalmente il significato delle loro vite.

Pubblicato nel 2005, Non lasciarmi è probabilmente uno dei romanzi più struggenti di Ishiguro. Anche in questo caso l’autore utilizza una cornice distopica per raccontare questioni universali: la paura della perdita, il desiderio di essere amati, la difficoltà di accettare un destino già scritto. Il racconto procede attraverso i ricordi di Kathy, mostrando quanto la memoria possa custodire e al tempo stesso deformare il passato. La sua forza risiede soprattutto in ciò che rimane inesprimibile, in quella malinconia trattenuta che rende la storia ancora più dolorosa.

Quel che resta del giorno, il capolavoro delle occasioni perdute

Vincitore del Booker Prize nel 1989, Quel che resta del giorno è il romanzo che ha consacrato Ishiguro sulla scena letteraria internazionale. Il protagonista è Stevens, un maggiordomo inglese che ha dedicato la propria esistenza al servizio di un aristocratico, sacrificando progressivamente desideri personali, convinzioni e sentimenti in nome di un ideale assoluto di professionalità.

Durante un viaggio attraverso la campagna inglese, Stevens ripercorre gli anni trascorsi a Darlington Hall e il rapporto con Miss Kenton, la governante verso la quale ha provato un sentimento mai pienamente riconosciuto. Attraverso una narrazione costruita sulle omissioni e sulle esitazioni del protagonista, Ishiguro racconta il peso delle scelte e l’impossibilità di recuperare il tempo perduto.

Da questo romanzo è stato tratto anche il celebre film del 1993 con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Ma è soprattutto sulla pagina che emerge tutta la raffinatezza di Ishiguro, capace di trasformare una vita apparentemente ordinaria in una riflessione universale sul rimpianto.