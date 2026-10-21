Videogiochi e Gen Z: perché i giovani si rifugiano nella nostalgia di Nintendo

Tra novità e grandi ritorni del Nintendo Direct, i videogame del secolo scorso e dei primi anni del nuovo millennio diventano la nuova zona di comfort per la Gen Z

La pioggia autunnale porta con sé un freddo pungente, umido, fastidioso. Un freddo che impigrisce, che fa passare (molto spesso) la voglia di uscire. E così, già a ottobre, sorge il desiderio di restare a casa, protetti dal calore domestico.

In questo quadretto stagionale che vede autore il cittadino comune e specialmente i giovani, le atmosfere dei videogiochi di fine anni Novanta e dei primi anni Duemila si trasformano nella nuova «bolla rassicurante» per la Generazione Z. Non si tratta solo di una semplice evasione. Quei giochi rappresentano un rifugio sicuro per un pubblico alla ricerca di un riparo non solo dal freddo, ma anche dalle complessità del presente.

Dal ricordo d’infanzia ai trend sui social

I giochi di movimento, in particolare, hanno vissuto una trasformazione profonda. Da semplice memoria della prima infanzia, queste esperienze digitali sono diventate infatti il cuore pulsante di serate a tema e tendenze virali sulle piattaforme di condivisione. Il fenomeno ha il potere straordinario di unire generazioni diverse, ma cattura con forza ancora maggiore i più giovani. Lo stile del passato non viene affatto fruito con passività, quanto piuttosto ripensato e condiviso con gli usi e i costumi del momento.

I videogiochi Nintendo: dalle novità ai grandi ritorni al passato

L’ultimo appuntamento aziendale Nintendo Direct ha mostrato una strategia molto chiara. La casa giapponese ha acceso i riflettori su titoli già noti, versioni aggiornate e importanti novità destinate a Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La presentazione ha visto, per esempio, il ritorno di «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», il mitico videogioco nato per Nintendo 64 e ricreato per la nuova console. Spazio anche all’azione di «KINGDOM HEARTS IV», celebre saga creata da Disney e Square Enix, al nuovo capitolo «Xenoblade Genesis» e al divertimento solare di «Nintendo Switch Sports Resort».

L’offerta include inoltre aggiornamenti e contenuti scaricabili per «Pokémon Pokopia», la continuazione dell’avventura «DELTARUNE» e la prova di rete chiusa per «The Duskbloods» di FromSoftware. Questo legame tra passato e presente dimostra come la cultura videoludica sappia rigenerarsi, senza tuttavia perdere la propria identità. Rendendo l’intrattenimento un punto di contatto fra dolci, vecchi ricordi e nuove abitudini sociali.