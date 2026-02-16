Bernini e Borromini, la mostra sulle origini del Barocco

Il rapporto tra l’artista e la committenza è centrale nella storia dell’arte ma quello tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano VIII, è sicuramente un unicum perché il sodalizio tra i due affonda le radici nella prima giovinezza dello scultore per poi consolidarsi nel tempo quando il pontefice lo mise al centro del suo progetto di magnificare il casato e dare alla città di Roma il primato artistico nel mondo.

Ad esplorare questo legame rappresentativo della cultura artistica del Seicento è la mostra “Bernini e i Barberini” che ha aperto il 12 febbraio a Palazzo Barberini a Roma dove sarà visibile sino al 14 giugno. E’ un progetto delle Gallerie Nazionali di Arte Antica realizzato con il supporto della Direzione Generale Musei – Ministero della Cultura, con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, e il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Curata da Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, l’esposizione (oltre 70 opere provenienti da tutto il mondo, in prestito da musei e collezioni private) propone per la prima volta una ricostruzione visiva e critica del rapporto personale e politico tra l’artista e quello che fu il suo committente praticamente in esclusiva. E rivela anche alcuni aspetti poco noti del genio che parlò sempre di sé come un enfant prodige laddove invece, come ha spiegato il curatore Bacchi illustrando la mostra, ebbe un lungo apprendistato nella bottega del padre, l’affermato scultore Pietro Bernini. Questo percorso è testimoniato dalla prima sezione della mostra con opere di Pietro Bernini ed altre realizzate in collaborazione tra padre e figlio, tra cui i prestiti eccezionali delle Quattro Stagioni e del Putto con drago (J. P. Getty Museum, Los Angeles), messi a confronto con capolavori autografi di Gian Lorenzo, come il San Lorenzo dove le fiamme “crepitano” in marmo sotto la graticola e il San Sebastiano Barberini.

Dopo Caravaggio 2025, la Roma del Seicento torna protagonista

La mostra fa seguito allo straordinario successo di Caravaggio 2025, e prosegue l’esplorazione della Roma del Seicento e della sua cultura figurativa alla quale i Barberini contribuirono in modo decisivo, arricchendola di palazzi, chiese, fontane e opere d’arte che ancora oggi ne segnano l’identità. Regista di questa operazione fu Urbano VIII, mecenate e scopritore di talenti straordinari tra cui proprio il genio universale di Gian Lorenzo Bernini. Scultore, architetto, pittore, urbanista, scenografo e costumista, Bernini divenne l’interprete privilegiato del programma ideologico della famiglia Barberini, traducendone le ambizioni in un linguaggio visivo innovativo e contribuendo al progetto di rendere Roma la capitale artistica della civiltà. Attraverso le sculture ma anche i dipinti e i disegni dell’artista, la mostra ricostruisce le tappe di questo sodalizio, mettendo in luce come la protezione di Urbano VIII abbia favorito l’ascesa di Bernini a protagonista della scena artistica romana e come la sua opera abbia contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’immagine pubblica e della memoria storica del Pontefice.

“Mentre Roma perde peso in Europa come potenza politica, disegna un modello artistico che farà scuola e che la colloca al centro del mondo come capacità di produrre arte” ha spiegato Bacchi.

Dal naturalismo giovanile al Baldacchino di San Pietro

Sin dalle prime opere, quelle realizzate giovanissimo, “si vede la fine della grande tradizione manierista e il nascere di quel naturalismo misto a carnalità che mira al coinvolgimento emotivo dello spettatore e che sarà – spiega il curatore – la caratteristica principale di Gian Lorenzo Bernini”. Un genio rivoluzionario ma con un committente capace di orientare scelte formali, iconografiche e politiche.

A dimostrarlo la seconda delle sei sezioni della mostra, “Non plus ultra”, dedicata al cantiere di San Pietro: alla conclusione della nuova basilica, avvenuta nel 1626, 400 anni fa, spetta infatti al pontefice e al suo artista prediletto il compito di reinventarne l’interno. Il fulcro della sezione è il Baldacchino di San Pietro, commissionato a un Bernini poco più che venticinquenne: un’opera senza precedenti, capace di fondere architettura, scultura e decorazione in un’unica macchina scenica. “Diventando papa – osserva Bacchi – Maffeo, che aveva capito subito le potenzialità dell’artista, trasformerà Gian Lorenzo nel Michelangelo del suo secolo proiettandolo in San Pietro”.

Ritratti, potere e libertà: le sfide di Bernini

Nella terza sezione c’è l’attività di Bernini come ritrattista pontificio, con quasi l’intera serie di ritratti dedicata a Urbano VIII mai presentati insieme, immagine assoluta del potere spirituale e temporale. Non poteva mancare una sezione dedicata a Palazzo Barberini, che è un capolavoro corale dove Bernini, Borromini e Pietro da Cortona collaborano e competono alla definizione di uno spazio che fonde la tipologia del palazzo urbano con quella della villa suburbana.

C’è anche uno spazio, l’ultimo, dedicato alla “libertà di Bernini” con il grande scultore (ma fu anche pittore per lo più di ritratti) che sfida il potere papale almeno in due occasioni: ritraendo dal vivo un nobiluomo inglese, Thomas Baker, che era venuto a Roma per portare il ritratto di Carlo I necessario a Bernini per scolpire il busto del sovrano. Gian Lorenzo ritrae Baker (che lo compensa generosamente) perché “voleva mostrare agli Inglesi il naturalismo di cui era capace lavorando dal vivo, piuttosto che da un ritratto dipinto”. Le cronache riferiscono che il Papa andò su tutte le furie e ordinò all’artista di interrompere il lavoro che invece Bernini portò a termine. Bacchi sottolinea che proprio “i capelli meravigliosi” e il colletto di pizzo finemente scolpito, indicano che nessuno sostituì Bernini nella conclusione dell’opera.

Esposto anche il busto di Costanza Piccolomini Bonarelli, una donna di cui l’artista si era innamorato, ritratta con grande realismo, con i capelli scompigliati e con la camicia stropicciata come appena alzata e che segna uno dei vertici della ritrattistica. Per la donna, lo scultore rischiò il carcere evitato solo per intercessione del Papa. Scoperto che lei lo tradiva con il fratello, la fece sfregiare e avrebbe finito i propri giorni in prigione se non fosse intervenuto il Pontefice. Per placare il suo carattere ribelle e difficilmente gestibile, Urbano VIII lo costrinse quasi a sposarsi alla veneranda età, per l’epoca, di circa quarant’anni.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Allemandi con saggi di autorevoli studiosi italiani e internazionali e schede analitiche di tutte le opere.