Whatsapp: arriva anche in Italia la possibilità di utilizzare due account su un unico dispositivo

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, ha annunciato una nuova funzionalità che renderà la vita più semplice per gli utenti italiani: la possibilità di utilizzare due account WhatsApp con numeri diversi su un unico telefono. Questa innovazione è stata presentata da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, e promette di semplificare la gestione di account personali e professionali, evitando la necessità di cambiare dispositivo o disconnettersi continuamente.

L'annuncio arriva dopo l'introduzione della possibilità di inviare file in alta definizione (HD), che ha migliorato notevolmente l'esperienza degli utenti nella condivisione di media di alta qualità. Ora, con la possibilità di utilizzare due account su uno stesso dispositivo, WhatsApp continua a dimostrare il suo impegno per offrire funzionalità sempre più convenienti e flessibili.

Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per coloro che necessitano di mantenere separati gli aspetti personali e professionali della loro vita digitale. Ad esempio, chiunque lavori in un contesto aziendale potrà facilmente passare dall'account di lavoro a quello personale senza la necessità di disconnettersi costantemente, portare con sé due telefoni o preoccuparsi di inviare messaggi dall'account sbagliato. Questa novità sarà presto disponibile per gli utenti Android nelle prossime settimane.

Per attivare questa funzione, gli utenti dovranno recarsi nelle impostazioni dell'app WhatsApp e selezionare l'opzione "Aggiungi account" dopo aver fatto clic sulla freccia accanto al nome dell'account attivo. Ogni account avrà le proprie impostazioni di privacy e notifica, consentendo agli utenti di personalizzare l'esperienza di utilizzo in base alle proprie preferenze. Ad esempio, sarà possibile ricevere notifiche solo da uno dei due account, utile per chi desidera disconnettersi dal lavoro durante le vacanze o in momenti di relax.

Va notato che questa funzionalità segue un aggiornamento precedente che ha permesso agli utenti di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi, tra cui smartphone, tablet e computer, con un limite di cinque accessi totali. Meta ha sottolineato l'importanza di utilizzare solo la versione ufficiale di WhatsApp per garantire la sicurezza e la privacy dei messaggi scambiati.

Inoltre, alcune aziende di dispositivi mobili, come Samsung, già consentono di impostare due account separati per alcune app e social, tra cui WhatsApp. La funzione "Doppio Account" di Samsung è attualmente disponibile per WhatsApp, Facebook, Skype e Messenger.