Nuovo Chatbot di X. Si chiama Grok 3 ed è il più evoluto e “intelligente” al mondo

“La missione di Grok è capire la natura dell’universo. Vogliamo capire cosa sta succedendo e dove sono gli alieni, qual è il significato della vita e dove finisce l’universo”.

Con queste parole l’eccentrico proprietario di X, Elon Musk, ha esordito nel video con il quale ha annunciato al mondo intero la nascita del nuovo chatbot dell’ex Twitter, basato sull’intelligenza artificiale di ultima generazione.

Megalomane per natura, Musk ha anche dichiarato cheGrok 3 “sarà un’intelligenza artificiale che cerca la verità al massimo livello, anche se quella verità è in contrasto con ciò che è politicamente corretto”.

Da queste parole si comprende quali siano le aspettative che il capo di Tesla e SpaceX ripone nei confronti della sua nuova creatura artificiale. Aspettative molto elevate, così come lo sono da parte di coloro i quali fremono dalla voglia di poterla utilizzare per vari scopi.

Guardando alle precedenti versioni di Grok, di certo esse non hanno tradito le aspettative, forse minori rispetto a quelle della versione aggiornata, ma comunque impegnative. E la sicurezza con la quale Musk annuncia il netto cambiamento di Grok 3 rispetto alle precedenti versioni dimostra il lavoro alla base dell’ultimo Chatbot di X.

Ciò che contraddistingue Grok 3 rispetto a tutti gli altri sistemi di intelligenza artificiale è la capacità di effettuare una valutazione sugli errori commessi durante il suo processo, attraverso una ripetuta analisi dei dati ottenuti e finalizzata all’ottenimento di una coerenza logica del risultato finale. Del resto sbagliando s’impara e questo sembra essere proprio uno dei punti di forza del nuovo applicativo d’intelligenza artificiale.

Infatti, rispetto alla versione precedente, Grok 3 possiede una capacità di calcolo 10 volte superiore. Questo potenziamento è stato ottenuto grazie all’addestramento di questo nuovo Chatbot attraverso l’utilizzo di un enorme data center dotato dii circa 200.000 unità di elaborazione grafica (GPU).

Infatti Grok 3 è stato capace di superare i suoi diretti concorrenti in diversi parametri e prestazioni, tra le quali il test AIME 2025, un test di matematica di livello superiore che viene adoperato per sfidare i matematici che si contendono i posti per far parte della squadra che rappresenta gli Stati Uniti alle Olimpiadi Internazionali della Matematica. Insomma, non un problemino da terza media.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Grok è quello per cui esso si compone di tre diversi modelli, ciascuno dei quali è progettato per rispondere a bisogni diversi. Il primo modello si chiama Grok 3 mini, ed è la versione light della famiglia, progettato per offrire risposte più rapide ma meno precise. Gli altri due modelli sono Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning i quali, a differenza del primo, hanno una minor velocità di elaborazione delle risposte, garantendo tuttavia una maggiore accuratezza.

Il nuovo sistema d’intelligenza artificiale progettato da xIA avrà un costo negli Stati Uniti di circa 50 dollari al mese. In Europa, invece, la spesa per poterlo utilizzare è un pochino più contenuta, aggirandosi sui 22 euro al mese. Inoltre, per i più esigenti, sarà disponibile anche una versione con funzionalità maggiori, attraverso la sottoscrizione di un piano che sarà chiamato SuperGrok, per il quale tuttavia non sono ancora stati resi noti i dettagli relativi ai costi.

Alla battaglia tra Musk e OpenIA si aggiunge quest’ulteriore elemento, che di certo avverrà senza esclusione di colpi e produrrà una risposta sia di ChatGpt, ma anche di altri competitors nell’ambito dell’IA.