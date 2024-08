Instagram cambia look per privilegiare i Reels

Dalle foto ai video, dal formato quadrato a quello rettangolare, in taglio verticale. Così prosegue l'evoluzione di Instagram, pronta a cambiare look per ‘colpa' di TikTok. Come accade da anni, infatti, il ritmo di crescita dell'app di ByteDance non ha eguali e la crescente popolarità continua a essere la spina nel fianco per il più rilevante social media della galassia Zuckerberg (che annovera anche Facebook e WhatsApp). L'ultima scelta in questo senso è la variazione dell'anteprima degli scatti nella griglia dei contenuti, l'elenco cioè dei post che corrispondono alla bacheca di Facebook e sintetizzano il tempo che passa e i ricordi condivisi, permettendo di (ri)scoprire immagini da ricordare e luoghi rimasti nella mente.

Va precisato che la novità al momento è limitata a pochi utenti, come ha specificato subito Instagram. Che continua a privilegiare i reels, perché sono i video a trainare il traffico e richiamare l'interesse degli utenti. Il restyling sancisce la fine di un'era per Instagram, nato nel 2010 come app per le fotografie e diventata in breve tempo la culla prediletta dei filmati brevi, in principio basato sul formato quadrato, gradualmente abbandonato in favore della forma rettangolare e la disposizione verticale. A scoprire la novità su cui Instagram lavora da tempo sono stati una serie di leaker abituati a pescare le novità di app e software, come l'italiano Alessandro Paluzzi, già noto in passato per le anteprime su Twitter. Secondo lui e altri addetti ai lavori, per quanto la sperimentazione sia circoscritta, sembra che Instagram sia pronta a dire definitivamente addio al formato quadrato, con un rilascio globale che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.





La griglia verticale di Instagram (da @arlespinzon)





La storia insegna che non bisogna dare nulla per scontato, perché ci sono i precedenti a parlare. Nell'estate del 2022 il social media puntò su video e foto a tutto schermo, ovviamente per ricalcare quanto fatto da TikTok, considerata già allora l'unica app in grado di apportare cambiamenti significativi su larga scala in ambito social. Come evidenziato più volte, però, a rendere l'app cinese interessante agli occhi dei più giovani è soprattutto l'algoritmo con cui consiglia i video da guardare. Trasformare Instagram in un clone di TikTok provocò la rabbiosa reazione degli utenti e, fattore assai più pesante in termini di popolarità, pubblicità e denari, degli influencer. Da Kim Kardashian a Kylie Jenner, tanti furono i volti noti a spostare il motto “Make Instagram Instagram again”, che stava per “Rendi Instagram, di nuovo Instagram”, con un richiamo all'anima originaria del social e il ritorno alla visione degli scatti degli amici invece dei filmati più popolari ma non in linea con i gusti personali degli iscritti.

Per evitare critiche, stavolta Mosseri ha giocato d'anticipo, confermando la sperimentazione con una storia sul proprio profilo. Il passaggio alla griglia rettangolare, con taglio verticale, andrebbe a vanificare le anteprime dei vecchi contenuti create dagli utenti per essere visualizzate nel formato 1:1. Confrontando il vecchio e il nuovo formato le differenze sono evidenti, come anche la possibilità di compromettere il lavoro fatto da chi dedica tempo e cura per editare immagini e video per valorizzare il profilo personale. “La maggioranza dei contenuti caricati oggi su Instagram è verticale, in formato 4:3 per le foto e 9:16 per i filmati”, ha confidato Mosseri. Che ha lasciato il messaggio più importante a Christine Pau, portavoce di Instagram: “Stiamo testando la griglia verticale, è una prova limitata e prima di apportare cambiamenti ascolteremo il parere della community”. A conferma che il precedente passo falso ha convinto la compagnia ad agire con calma, senza tagliare fuori di nuovo i veri protagonisti di Instagram.