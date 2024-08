Apple: I nuovi iPhone arrivano il 9 settembre

It's Glowtime! Tutti si aspettavano un evento Apple per il 10 settembre, ma l'azienda di Cupertino ha sorpreso tutti anticipandolo al 9 settembre. La decisione sembra essere stata presa per evitare sovrapposizioni con il dibattito delle elezioni presidenziali americane. Così, la presentazione dei nuovi iPhone 16 avverrà un giorno prima del previsto. L'invito ufficiale ai media è stato inviato pochi minuti fa, confermando un keynote che si terrà eccezionalmente di lunedì, rompendo la tradizione di Apple di organizzare questi eventi di martedì.

Cosa possiamo aspettarci dall'evento di lancio del 9 settembre? A meno di sorprese, Tim Cook e il suo team sveleranno i nuovi iPhone 16, ma non saranno gli unici protagonisti della giornata. Ci si aspetta anche la presentazione dei nuovi Apple Watch e della prossima generazione di AirPods 4. Il nome dell'evento, "It's Glowtime", fa presagire l'introduzione di nuove colorazioni vivaci per gli iPhone, almeno per i modelli standard.

La nuova serie iPhone 16 sarà equipaggiata con i potenti chip A18, progettati per lavorare in perfetta sinergia con Apple Intelligence, l'ecosistema AI dell'azienda. Una delle novità più attese riguarda le dimensioni dello schermo: i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max potrebbero infatti essere dotati di display leggermente più grandi rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, come già anticipato, anche i modelli standard di iPhone 16 potrebbero adottare per la prima volta l'Action Button, una funzionalità introdotta per la prima volta sui modelli Pro. I modelli Pro, d'altra parte, riceveranno un ulteriore upgrade con una fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel e un nuovo Capture Button dedicato, progettato per facilitare la cattura di foto e video. Questo pulsante potrebbe debuttare sui modelli Pro e successivamente essere integrato anche nei modelli non Pro.

Oltre agli iPhone, Apple presenterà anche la nuova generazione di Apple Watch. L'Apple Watch Series 10 avrà un design più sottile e display più ampi, ma non sarà l'unico modello a essere aggiornato. Vedremo infatti anche una nuova versione dell’Apple Watch SE, destinata a chi cerca un modello più accessibile, e un aggiornamento dell’Apple Watch Ultra, che potrebbe offrire nuove funzionalità orientate agli utenti più esigenti. Apple sembra intenzionata a combinare estetica e prestazioni per rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato degli smartwatch.

Un'altra novità importante potrebbe arrivare dagli AirPods. Apple sarebbe pronta a lanciare due nuovi modelli di AirPods 4: uno simile agli attuali AirPods e un modello più avanzato con cancellazione attiva del rumore (ANC). Questa strategia mira a soddisfare sia gli utenti che cercano una soluzione di base sia quelli che desiderano un’esperienza audio più sofisticata.

Il keynote di presentazione si terrà presso il campus Apple Park di Cupertino, in California. L’evento è previsto per le 10 locali (le 19 in Italia).