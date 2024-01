Tutte le novità dell’XBox Developer_Direct 2024

Giovedì 18 gennaio alle 21 ora italiana, è andato in onda il primo evento dell’anno del mondo gaming, rivolto ad appassionati e giocatori, che annuncia le prossime uscite dell’universo Microsoft.



In meno di un’ora i giocatori di Xbox e PC hanno visto annunciati, con effettive date di pubblicazione, cinque nuovi giochi, più un annuncio conclusivo. L’evento è stata anche un’occasione per ricordare ai fan le case di sviluppo acquisite da Microsoft, come Bethesda e SQUARE ENIX.

“Avowed”: disponibile da autunno 2024, è un gioco di ruolo d’azione fantasy sviluppato da Obsidian. Una minaccia, la “piaga spirituale”, sarà il motivo che porterà il protagonista a combattere ed esplorare il mondo di gioco, combinando magie, armi da fuoco ed armi bianche in un combattimento in tempo reale contro avversari che promettono di rispondere attivamente, adattandosi e usando strategie particolari. Le decisioni del giocatore saranno centrali e saranno affrontati temi profondi durante le esplorazioni di aree che passano dal deserto, alle paludi, a diversi altri biomi.

“Senua’s Saga: Hellblade II” : uscirà il 21 maggio 2024, edito da Ninja Theory, è il secondo capitolo del titolo di successo “Hellblade”. Un sequel definito brutale e coinvolgente, forte di un nuovo sistema di combattimento e meccaniche rinnovate, oltre ad una collaborazione con l’Università di Cambridge ed altri esperti dello studio del fenomeno delle psicosi. La precisione della motion capture e la cura del reparto sonoro promettono di sfruttare al massimo la sospensione dell’incredulità del giocatore per un’avventura immersiva di circa otto ore.

“Ara: History Untold” : programmato per autunno 2024, sviluppato da Oxide Games, è un titolo strategico storico a turni. Diverse culture si sfideranno per raggiungere per prime il massimo prestigio, secondo diversi percorsi possibili. L’obiettivo, anche grazie alle opportunità di crafting, è proporre una profondità di gioco unica.

“Visions of Mana”: in uscita per l’estate 2024, è la sorpresa di Square Enix per l’evento. Le estetiche sono quelle a cui la casa nipponica ci ha abituato, in atmosfere fantasy che passano dai ghiacciai ai deserti. Grande attenzione è stata riservata ai Pikuls, i mostri presenti in gioco, che potranno essere combattuti e cavalcati.

“Indiana Jones e l’Antico Cerchio”: un team che vede combinate le professionalità di Bethesda (con il game director di “Starfield” ed “Elder Scrolls VI”), Machine Games (la casa di “Wolfestein”) e Troy Baker (la voce di Joel in “the Last of Us”), riunite per portare l’esperienza dei film dell’archeologo più famoso del mondo all’interno dell’universo videoludico. Un titolo principalmente in prima persona, votato a far vestire al giocatore i panni del dottor Jones, che combina sequenze ricche d’azione a rompicapi, indovinelli e labirinti, in cui occasionalmente la visione passera alla terza persona per permettere di affrontare questo diverso tipo di sfide. Il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma è previsto entro la fine del 2024.

Lo show si è concluso, deludendo chi sperava in un annuncio simile a quello del 2023 con “Hi-Fi Rush” disponibile da subito, con un rimando al World Reveal 2024 di Elder Scrolls online, evento realizzato a parte incentrato sul titolo online di Bethesda e sulle novità che accompagneranno gli avventurieri nei prossimi mesi.

L’evento ha raccolto risposte generalmente positive e impazienti di provare i diversi titoli, che arriveranno, nel corso dell’anno, su Xbox Serie X e Serie S, su PC e su tutti i supporti collegati al mondo Microsoft.