Oggetti a prova di mare, che non temono l’acqua e accendono il divertimento tra le onde o in piscina. Strumenti evoluti per mantenersi in forma, per concedersi qualche eccesso calorico. Cervelloni portatili con cui rimanere connessi dappertutto, prolungando il soggiorno lontano da casa. E poi gli alleati geniali che liberano tempo, così da dedicarlo al meritato riposo o alle proprie passioni. Il meglio della tecnologia formato vacanza.

Sbs. Bere tanto in estate è fondamentale. Le borracce termiche Wewater sono un incentivo: tengono bassa la temperatura dell’acqua per 24 ore e hanno un filtro che le dà un buon sapore.