Torna in volo il Boeing 777X

Buone notizie da Boeing. Dopo un periodo difficile il colosso statunitense dell'aerospazio riprende le prove di volo sul terzo esemplare del B777-9, necessarie per proseguire il programma di certificazione dell'aeroplano, fermato per cinque mesi dopo che, nell'agosto scorso, i tecnici avevano riscontrato un problema strutturale ai perni di collegamenti dei motori (qui l'articolo Boeing 777X messi a terra, facciamo chiarezza su problemi e collaudi - Panorama).

Tali componenti sono stati sostituiti su tutti e quattro i prototipi realizzati della serie B-777X, con tempi tuttavia molto lenti perché afflitti dalle conseguenze dello sciopero dei lavoratori, durato sette settimane, avvenuto alla fine del 2024, scioperi che hanno già costretto Boeing a posticipare le consegne iniziali dell'aeroplano al 2026. Il terzo velivolo di prova, con nominativo WH003, non vola dall'otto settembre 2024, quando è stato riportato a Seattle da Kona, Hawaii, dove stava conducendo le prove di volo durante le quali è stato rilevato per la prima volta il guasto. Ma queste riguardavano principalmente i carichi di bordo e le prestazioni dell'unità di potenza ausiliaria (Apu), nonché l'avionica e soltanto marginalmente i motori. Ma in un clima di caccia alle streghe scatenato dopo l'incidente al volo Alaska Airlines del 5 gennaio 2024, quando a un B737-9 si staccò in volo un portello, tale difetto parve scoperto per caso e non grazie alle attente verifiche che vengono compiute sui velivoli prototipi che precedono la produzione di serie. Dai siti di tracciamento risulta che il primo prototipo di B777-9, nominativo WH001, che ha volò la prima volta nel gennaio 2020, abbia volato l'ultima volta il 12 agosto 2024 ma che secondo i piani di Boeing dovrebbe rientrare nel programma di certificazione entro poche settimane. Prima dello stop era servito per l'analisi delle qualità di volo, eseguendo le prove di stabilità e controllo, nonché per le valutazioni della sua aerodinamica alle alte e basse velocità, per la valutazione delle prestazioni dell'avionica, dei sistemi di controllo del volo e per le prove di frenata. Il secondo aereo, WH002, era entrato a far parte della flotta dei prototipi nell'aprile 2020 e aveva volato l'ultima volta il 9 agosto 2024. Fino a quel momento era servito principalmente per le verifiche del sistema di atterraggio automatico e per le prove a terra. Un quarto aereo, WH004, che ha volato l'ultima volta nel novembre 2021, è invece dotato di una configurazione di cabina rappresentativa della produzione di serie e sarà utilizzato per le navigazioni a lungo raggio e per le analisi sull'affidabilità, sottoponendolo a cicli di utilizzo simili a quelli delle compagnie aeree, ovvero restare in volo anche 18-20 ore al giorno per più giorni e tra i cicli di controllo previsti per la manutenzione ordinaria. Il programma B777X è fondamentale sia per le finanze della divisione Aeromobili commerciali di Boeing, sia per il recupero della reputazione e il risanamento dell'azienda che il nuovo capo Kelly Ortberg sta attuando, anche mediante tagli al personale ritenuto non essenziale per la parte industriale. Ad aver ordinato il B777-9, che sarà in grado di trasportare fino a 441 passeggeri, sono una ventina di operatori per un totale di circa 400 esemplari; l'aeroplano è particolarmente atteso dai vettori che coprono tratte di lungo e lunghissimo raggio e promette costi di gestione e un impatto sull'ambiente decisamente ridotti rispetto ai modelli precedenti.