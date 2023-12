Lufthansa torna a comprare Boeing anche per corto e medio raggio

L’economia tedesca arranca ma il Gruppo Lufthansa, che in Europa rappresenta il maggiore sistema di vettori aerei, piazza un maxiordine con opzioni per cento Boeing 737 Max, firmando la prima commessa per velivoli a corridoio singolo per corto e medio raggio dopo quasi trent’anni. E lo fa, soprattutto, tradendo il costruttore europeo Airbus. L’ordine, infatti, reintroduce il B-737 nel Gruppo Lufthansa dopo che l’ultimo esemplare di questa serie, un B-737-300, era stato consegnato nel 1995, ma la storia ricorda che la compagnia contribuì al successo commerciale del bireattore americano perché tra i primi vettori a ordinarlo nel 1967, ovvero da quando prese in consegna il primo di 146 velivoli.

La compagnia aerea aveva dismesso l’ultimo B-737 nel 2016, quando ha avviato un programma di ammodernamento della flotta che però aveva privilegiato Airbus. La scelta pare contribuirà all’obiettivo del gruppo tedesco di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 mediante l'introduzione di nuovi aerei ad alta efficienza, con l’impegno che prevede l’acquisto definitivo di 40 velivoli 737-8, oltre a 60 opzionabili che saranno prodotti su conferma nei prossimi anni.

“È una scelta strategica per il Gruppo Lufthansa tornare a ordinare aeromobili Boeing 737”, ha dichiarato Carsten Spohr, Presidente e Ceo di Deutsche Lufthansa AG, che spiega: “Circa 60 anni fa Lufthansa fu co-sviluppatrice e cliente di lancio di questo velivolo dal successo globale. Con il nuovo 737-8, moderno, silenzioso, economico ed efficiente, stiamo facendo progressi sia nell'ammodernamento della nostra flotta a corto e medio raggio, sia nel raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”. Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, ha dichiarato: “Il nostro rapporto con il Gruppo Lufthansa ha portato a una serie di risultati che hanno cambiato il settore e siamo lieti di vedere il B-737 tornare nella flotta del primo cliente di lancio; Lufthansa ha fissato obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione delle sue attività e Il 737-8 aiuterà il gruppo a raggiungere questi obiettivi di sostenibilità con miglioramenti significativi nel consumo di carburante, nelle emissioni e nell’impatto acustico, il tutto riducendo i costi per la compagnia aerea”.

Il 737 Max, in particolare, riduce le emissioni di anidride carbonica del 20% e ha un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei di vecchia generazione. La differenziazione dei produttori è però una caratteristica di Lutfhansa, che a oggi ha effettuato una serie di ordini anche per aerei a lungo raggio per accelerare la sostituzione dei velivoli più vecchi. Da Boeing il suo attuale backlog include ordini per trentaquattro B-787 Dreamliner, sette aerei cargo B-777/8 Freighter e venti aeromobili B-777/9.