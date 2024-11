Prosegue lentamente la sperimentazione di quello che si annuncia essere il progetto di aeroplano civile supersonico più promettente tra quelli finora cominciati e, nella maggioranza dei casi, abbandonati per mancanza di strategia e finanziamenti. Il jet XB-1 di Boom Supersonic ha infatti stabilito un nuovo record di velocità durante il settimo volo di prova che la società del Colorado ha svolto nell’ambito del programma di prove previsto dal programma. Questo settimo volo, effettuato il 5 novembre scorso, è stato anche l’ultimo dei dieci previsti in modalità subsonica e pianificati per confermare le prestazioni e le qualità di volo riguardanti la manovrabilità dell’aeroplano prima di tentare di raggiungere velocità supersoniche. Nel volo, durato 55 minuti, l'XB-1 ha raggiunto un'altitudine di 23.015 piedi (7.015 metri), e una velocità massima di 1.012 km/h. Ciò significa che l'aereo ha raggiunto la velocità di Mach 0.82, segnando un traguardo importante nel suo progresso verso il superamento della soglia di Mach 1, ciò che viene definito, seppure impropriamente, il superamento della barriera del suono.

“Siamo soddisfatti dello XB-1 perché continua a progredire verso le velocità previste senza mostrare difetti”, hanno affermato i funzionari di Boom Supersonic in una dichiarazione, spiegando: “Il settimo volo si è concentrato sulle verifiche di sicurezza riguardanti eventuali risonanze distruttive della struttura (tecnicamente definite con il termine flutter, che si eseguono a velocità di Mach 0.7 e 0.8), e su verifiche della pressione nella cabina di pilotaggio all’aumentare della quota raggiunta. I test di flutter aiutano a garantire che non vi siano interazioni indesiderate tra il flusso d'aria attorno al velivolo e la struttura dell'aereo, nel momento in cui le velocità aumentano”.

Dopo aver raggiunto la sua massima altitudine, la squadra dei test sperimentali ha eseguito una prova finale di pressurizzazione della cabina di pilotaggio alla massima differenza di pressione, dimostrando che l'aereo è pronto a salire fino a 30.000 piedi (9.144 m), ovvero l'altitudine alla quale volerà quando raggiungerà velocità supersoniche. Le caratteristiche e le prestazioni dello XB-1 stanno quindi fornendo le basi tecniche per la progettazione e lo sviluppo del progetto che rappresenta il vero traguardo dell'azienda, chiamato Overture. Si tratterà di un aeroplano commerciale supersonico che punta e rendere i viaggi molto più rapidi ed efficienti, ma che al tempo stesso non presenta i problemi dei velivoli supersonici delle generazioni precedenti, come il Concorde, in termini di emissioni e rumorosità. Secondo le intenzioni di Boom Supersonic, grazie al motore “Symphony”, l’aeroplano Overture ridurrà il tempo dei voli transatlantici a circa tre ore e mezza, trasportando da 65 a 88 passeggeri ogni volta. Per riuscirci sarà indispensabile lo sviluppo del propulsore, che fino a 2022 vedeva coinvolta Rolls-Royce, mentre ora conta sulla collaborazione della Florida Turbine Technologies (FTT), di General Electric Additive per la costruzione e di Standard Aero per la manutenzione. Florida Turbine Technologies è un ramo aziendale di Kratos Defence & Security Solutions, le cui principali competenze sono la progettazione di motori supersonici. L’azienda per questo progetto ha attratto alcuni degli ingegneri che ebbero un ruolo chiave nella progettazione dei motori supersonici F-119 e F-135, quelli che equipaggiano i super caccia F-22 ed F-35.

Mentre gli aeroplani supersonici del passato hanno utilizzato motori turbogetto (che incendiano ed espellono il 100% dell’aria), Symphony sarà un turbofan a medio bypass, ovvero con la stessa architettura di base dei propulsori che attualmente si trovano su tutti i moderni aerei commerciali. Ma a differenza dei turbofan subsonici, esso includerà un sistema d’aspirazione supersonica e un ugello di scarico a bassa rumorosità a geometria variabile (lo scarico cambia la sua forma a seconda delle fasi di volo). Sarà in grado di produrre al decollo una spinta di quasi 16 tonnellate bruciando carburante sostenibile (Saf). La produzione di Symphony e di Overture dovrebbe iniziare il prossimo anno presso la Overture’s Superfactory di Greensboro (Carolina del Nord), per essere poi collaudato nel 2027. Per consentire le prove di certificazione del nuovo supersonico l’autorità aeronautica statunitense (Faa), sta modificando le regole attuali sul volo supersonico, allentando le restrizioni attuali che lo consentono a quote elevate e sul mare. In pratica, come già avveniva con il Concorde, anche Overture – seppure più lento del suo antenato - volerà al di sotto della velocità del suono sia in allontanamento dall’aeroporto dipartenza, sia in avvicinamento a quello d’arrivo, mentre supererà Mach 1 arrivando fino a Mach 1.7 (1.800 km/h in quota), nella fase di crociera.

Secondo quanto riferito dall’azienda stessa, attualmente sono stati raccolti ordini per 35 esemplari da parte di United Airlines (15) e American Airlines (20), e un totale di 146 opzioni delle quali 75 da queste due compagnie e 51 da clienti riservati e 20 da Japan Airlines.