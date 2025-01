Primo "boom" sonico per il nuovo aereo civile XB-1

Il prototipo XB-1 di Boom Supersonic ha infranto per la prima volta la cosiddetta “barriera” del suono. La notizia è importante non tanto la velocità, quanto per il fatto che questo è il primo aereo supersonico progettato per uso civile a riuscirci, dai tempi del Concorde. Il volo di prova numero dodici dell'XB-1 è iniziato ieri 28 gennaio dal Mojave Air & Space Port in California alle 11:21 locali, ha visto lo XB-1 salire a 34.000 piedi dove ha registrato una velocità reale superiore a Mach 1 appena 10 minuti dopo aver lasciato terra. Ai comandi il pilota collaudatore Tristan "Geppetto" Brandenburg, guidato da terra dal collega Erin Young,dal coordinatore dei collaudi Jeff Mayberry, entrambi assistiti da una squadra di 25 ingegneri che controllava i parametri critici per la sicurezza del volo da una sala controllo situata a Mojave, dove arrivano i dati inviati dai sistemi di telemetria di bordo. In volo con lo XB-1 anche una formazione di aeroplani da caccia che includevano un Dassault Mirage F1 e un Northrop T-28 con a bordo anche il fotografo e video operatore. Grazie a una speciale deroga emessa dall’autorità aeronautica statunitense FAA per il volo supersonico, l'XB-1 ha condotto la missione di prova all'interno del cosiddetto "Bell X-1 Supersonic Corridor", ovvero una porzione di spazio aereo dedicato ai voli oltre Mach 1 così battezzata in onore del primo volo supersonico della storia,effettuato da Charles "Chuck" Yeager con il Bell X-1 il 14 ottobre 1946. L'attuale XB-1 è un prototipo concettuale, progettato e costruito per aprire la strada all'aereo di linea supersonico Overture, da sempre nei progetti di Boom. Con 130 tra ordini e pre-ordini ricevuti da United Airlines, American Airlines e altre compagnie aeree in tutto il mondo, la società ha recentemente completato la sua “super fabbrica” localizzata nella Carolina del Nord, dove nascerà l’aeroplano. All’atterraggio, accolto dal Ceodi Boom Blake Scholl, il collaudatore dell'XB-1 Brandenburg ha dichiarato: “Era davvero fantastico a velocità supersonica, ilmigliore aereo che abbia mai pilotato”.