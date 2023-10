Il declino degli NFT, l'ex oro del web oggi carta straccia

Nell'era digitale, l'arte e la cultura si sono spesso evolute in modi imprevedibili. L'ultima manifestazione di questa trasformazione è stata l'ascesa degli NFT, o "Non-Fungible Tokens", una tecnologia basata su blockchain che ha catturato l'attenzione del mondo intero. Tuttavia, ciò che sembrava un fenomeno inarrestabile all'inizio ora sembra sgretolarsi lentamente, facendo emergere domande inquietanti sulla sua durata e il suo valore reale.

L'inizio del fenomeno NFT può essere fatto risalire a metà del 2020, quando l'artista digitale Beeple ha venduto un'opera d'arte digitale chiamata "Everydays: The First 5000 Days" per la cifra stupefacente di 69,3 milioni di dollari. Questa vendita ha reso chiaro che gli NFT avevano il potenziale per rivoluzionare il mondo dell'arte, consentendo agli artisti digitali di monetizzare le loro opere in modo completamente nuovo. L'entusiasmo per gli NFT si è diffuso rapidamente in molte altre industrie, dall'intrattenimento ai giochi e persino al settore immobiliare digitale. Celebrità, musicisti e aziende hanno iniziato a emettere NFT, generando un'esplosione di interesse mediatico e di investimenti.



Tuttavia, la rapida ascesa degli NFT è stata seguita da una caduta altrettanto rapida. Uno dei principali motivi di questa caduta è stato il crescente numero di progetti NFT di bassa qualità che hanno allagato il mercato. Questi progetti spesso si basavano su opere di artisti sconosciuti o addirittura rubate, minando la fiducia degli investitori. Inoltre, il mercato degli NFT è stato afflitto da speculazioni e bolle speculative. Gli investitori spesso acquistavano NFT a prezzi esorbitanti, sperando di rivenderli a profitto, ma quando il mercato ha iniziato a rallentare, molti hanno subito perdite significative. La mancanza di regolamentazione e di chiare norme di autenticità ha anche permesso la proliferazione di frodi e truffe nel mondo degli NFT, danneggiando ulteriormente la reputazione del settore.



Oggi, molti osservatori si chiedono se la bolla degli NFT sia scoppiata del tutto. Il valore di molte collezioni di NFT è diminuito in modo significativo, e l'entusiasmo iniziale sembra essersi raffreddato. Molti artisti, delusi dall'illusione di facili guadagni, stanno tornando a mettere in discussione la sostenibilità di questa tecnologia. Tuttavia, non tutto è perduto per gli NFT. Alcuni ritengono che, una volta superata la fase di frenesia speculativa, il settore possa stabilizzarsi e trovare un posto legittimo nell'ecosistema digitale. Alcune piattaforme stanno già lavorando per introdurre regolamenti e standard di autenticità, il che potrebbe contribuire a ripristinare la fiducia nel mercato.

Secondo un nuovo rapporto di dappGambl che ha esaminato i dati di NFT Scan e CoinMarketCap, 69.795 delle 73.257 collezioni NFT hanno un market cap di 0 Ether, lasciando il 95% di coloro che detengono collezioni NFT - ovvero 23 milioni di persone - con investimenti senza valore. Per analizzare lo stato attuale degli asset NFT, i ricercatori di dappGambl hanno esaminato le 8.850 collezioni NFT più importanti secondo CoinMarketCap e hanno scoperto che il 18% di queste collezioni ha ormai un prezzo minimo pari a zero, diventando sostanzialmente prive di valore. Il 41% delle collezioni più importanti invece si localizza su una fascia di prezzo compreso tra i 5 e i 100 dollari, il che potrebbe indicare la mancanza di valore percepito di questi beni. Inoltre, meno dell'1% delle collezioni aveva un valore superiore a 6.000 dollari, un netto cambiamento rispetto alle transazioni milionarie che hanno dominato un mercato da 22 miliardi di dollari nel 2021.

Gli NFT hanno segnato una tappa significativa nell'evoluzione dell'arte e della cultura digitali, ma la loro ascesa e caduta inesorabile illustrano l'importanza di valutare in modo critico le nuove tecnologie e i trend emergenti. La loro attuale crisi di valore e credibilità potrebbe servire da lezione per i futuri sviluppi nel mondo digitale, sottolineando la necessità di responsabilità e regolamentazione per preservare l'integrità delle nuove opportunità tecnologiche. Mentre gli NFT continuano a cercare una nuova direzione e un significato più solido, il mondo aspetta di vedere se questa tecnologia si rialzerà dalle ceneri della sua caduta o se rimarrà un capitolo fugace nella storia dell'arte e della cultura digitali.