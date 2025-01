Ces 2025: I trend e i migliori prodotti in scena a Las Vegas

Robot umanoidi in grado di farci compagnia ed eseguire diverse mansioni domestiche, gadget da portare al collo o indossare sulla fronte che registrano tutte le attività giornaliere per suggerire riassunti e consigli su come migliorare grazie all’intelligenza artificiale, dispositivi tascabili capaci di fornire un’istantanea sul proprio stato di salute, con il miraggio di allungare la vita verso età inimmaginabili, ma anche prodotti in serie per rendere più sostenibile la produzione di computer e lo smaltimento dei device. Sono alcuni dei principali trend emersi al Consumer Electronics Show, in scena come ogni anno a inizio gennaio a Las Vegas. Negli enormi spazi distribuiti agli angoli della città, più di 4300 tra aziende e startup hanno messo in mostra innovazioni, tecnologie e prodotti che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni.

Il portatile con lo schermo che si arrotola

In mezzo a trovate bizzarre, prototipi dal futuro incerto e prodotti pensati per determinati Paesi e culture alquanto improbabili da proporre altrove, ci sono soluzioni inedite quanto intriganti pronte a invadere i mercati di tutto il mondo. Un esempio è ThinkBook Plus Gen 6 Rollable di Lenovo, laptop che si presenta come un classico modello da 14 pollici, con a bordo Copilot+ e tante funzioni IA. Il tratto distintivo sta nella forme che mutano, perché basta premere un tasto e il pannello si arrotola, in modalità verticale fino a 16,7 pollici. Non è solo un vezzo stilistico, perché lo schermo più grande consente di vedere, gestire ed elaborare maggiori informazioni, mettendo il turbo alla produttività anche grazie alla divisione dello schermo per eseguire più attività in contemporanea. Il buon lavoro di Lenovo ha permesso di realizzare un portatile efficace anche nelle dimensioni: 19,9 mm di spessore per 1,7 kg. In vendita da agosto in Italia, costerà 2.700 euro più Iva.

Robot-aspirapolvere con il braccio meccanico

Quasi tutte le famiglie hanno scoperto la comodità di un robot aspirapolvere, che rimette in ordine la casa al posto nostro. E per chi non ce l’ha è uno dei primi desideri nella lista degli acquisti. L’hype è destinato a crescere ancora, perché l’innovazione che avanza ha aggiunto al robot un braccio estendibile per assicurare una pulizia più profonda e precisa, specie negli angoli più difficili da raggiungere. Ma il robot adesso è anche in grado di agguantare gli oggetti (che pesano fino a 300-400 grammi), come giochi, calzini e scarpe, che solleva e ripone negli spazi cui sono destinati. Una manna dal cielo per chi è indaffarato, disordinato e ha sempre poco tempo per sistemare la casa. La novità arriva in simultanea da due produttori, Dreame e Roborock. Nel primo caso il braccio robotico Bionic Multi-Joint sfrutta l’IA per riconoscere l’ambiente e gli oggetti per navigare in spazi ristretti, grazie a un motore a 4 snodi, un’estensione del braccio fino a 30 centimetri, telecamera RGB a 360° gradi che consente ai padroni di casa di monitorare e interagire con gli animali in casa, oltre a osservare come procede la pulizia. Saros Z70 è invece firmato da Roborock e integra il braccio smart OmniGrip per pulire lo sporco e liberare il pavimento dagli oggetti. OmniGrip si apre, si estende e ruota in orizzontale e verticale e mediante l’app consente di indicare le aree in cui depositare ciò che viene rimosso. Anche in questo caso c’è l’IA per mappare e ‘comprendere’ l’ambiente circostante, arrivando a riconoscere fino a 108 tipi diversi di ostacoli.

Afeela, la prima auto di lusso targata Sony-Honda

Dopo il cartello 'guardare ma non toccare' mostrato al Ces di due anni fa, la compagnia giapponese dà sostanza ai suoi piani motoristici con il lancio di Afeela 1, la prima automobile elettrica firmata da Sony Honda Mobility, società creata ad hoc per inaugurare il nuovo campo di azione. Con una macchina che sembra un videogame, perché è ricca di tecnologie, luci e soluzioni di intrattenimento. Basata sulla guida autonoma, la berlina mostra belle forme e peculiarità importanti, come l’autonomia vicina ai 500 km e la possibilità di ricaricare la batteria tramite i Tesla Supercharger. Poi ci sono le lunghe strisce Led che fanno risaltare il design e consentono di inviare messaggi verso l’esterno a pedoni e altri autisti. Tutto viene gestito dall’unità di controllo elettronica, che ha capacità di calcolo di 800 TOPS per cavalcare le funzioni IA. Per farsi un’idea di come Sony e Honda hanno interpretato lo sviluppo, basta sapere che a bordo ci sono 18 telecamere, 9 sensori ultrasonici, 9 radar e 1 LiDAR. La notizia è che Afeela è (quasi) pronta per essere commercializzata; disponibile in due versione di lusso, con prezzi da 89.900 (modello Origin) e 102.900 dollari (modello Segnature), si può ordinare per ora solo negli Stati Uniti con consegne previste a inizio 2026.

La bilancia con lo specchio smart

C’era una volta la bilancia che indicava il peso corporeo. Un passaggio superato da Omnia, la bilancia che monitora lo stato di salute presentata da Withings. Più che la scoperta di un numero che può provocare felicità o preoccupazione, salire sopra Omnia è un’esperienza innovativa, non solo perché c’è l’ormai immancabile IA ad analizzare i dati. Dalla composizione corporea al monitoraggio dell’attività fisica, dalla qualità del sonno alla respirazione, la bilancia fornisce dettagli sui biomarcatori e le loro interrelazioni tramite l’interfaccia dello specchio integrato. La base sfrutta i sensori per rilevare i dati, mentre il modello corporeo 3D aiuta a comprendere il proprio stato fisico, tramite le informazioni raccolte da tutti i dispositivi Withings (che realizza da anni bilance e misuratori di pressione sanguigna e per l’analisi del sonno). In questo modo, oltre a rilevare passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e temperatura corporea, Omnia consente di effettuare uno screening quotidiano completo su polmoni, cuore, peso, alimentazione, sonno e attività, inoltre permette di collegarsi con specialisti sanitari per una consulenza virtuale. Impossibile chiamare bilancia, insomma, quello che è ancora un concept ma che di sicuro nei prossimi mesi/anni arriverà sul mercato per mutare l’esperienza della pesata.