Con «Cerbero» Safety21 mette l'Intelligenza Artificiale a servizio della sicurezza stradale

Si parla tanto di Intelligenza Artificiale, nel bene e nel male. Le sue implicazioni nell’informazione, nella cultura, nella musica e nell’arte dividono esperti e studiosi. Ma è evidente che si tratta di una nuova frontiera che tocca ed investe ogni settore, non solo culturale, della nostra vita.

Perché l’IA mette a disposizione cose del tutto inimmaginabili fino a pochi mesi fa e che possono davvero rivoluzionare persino i nostri comportamenti.Non poteva essere escluso da questa «nuova era» tecnologica il settore della sicurezza stradale. È in questo ambito che si inserisce «Cerbero», molto più che un occhio ed un cervello sulla strada.

«Si tratta del primo sistema di rilevamento dinamico-comportamentale basato appunto sull’intelligenza artificiale» spiega Gianluca Longo, ad di Safety21.

Il dispositivo, che viene installato sulle auto ad esempio delle varie Polizie Locali o delle forze dell’ordine, è in grado di rilevare alcune delle irregolarità come il divieto di sosta tramite un sistema di IA supportato da reti neutrali, due telecamere con lenti «fisheye», un modem ed un avanzatissimo sistema Gps; tutta l’operatività di Cerbero è conforme alle normative europee sulla privacy.

«Un dispositivo che riesce in realtà a fare molto di più – aggiunge Longo – Cerbero infatti riconosce il comportamento umano ad esempio rilevando un pedone che attraversa fuori dalle strisce o ad un incrocio con il semaforo rosso. Non solo. Questo sistema è infatti in grado di leggere situazioni anomale, di allarme e persino il comportamento umano. Istruendolo in maniera adeguata, infatti, è in grado ad esempio di riconoscere e segnalare una rissa o altre situazioni di pericolo».

Leggere quindi quello che succede è una novità sostanziale e fondamentale, forse il miglior modo per cercare di rendere le strade più sicure, per le automobili e non solo.Anche l’ambiente può trarre vantaggio dagli occhi e dalla mente di Cerbero: la rilevazione della classe di inquinamento (i vari: Euro 1, 2 etc) è immediata, quindi si è in grado di stabilire se sulla strada circola un veicolo particolarmente inquinante.

È innegabile anche quanto questo sistema possa velocizzare e migliorare le procedure di infrazione. Cerbero infatti è in grado di dialogare in tempo reale con il database della Motorizzazione civile (MCTC) scoprendo istantaneamente se l’automobile è coperta o no da assicurazione e se è stata sottoposta alla Revisione prevista dalla legge.

La visualizzazione dei risultati della mappatura di Cerbero è in tempo reale e avviene attraverso una funzione dedicata dell’ecosistema Cloud Titan di Safety21 per l’accertamento in mobilità: in caso di riconoscimento di un veicolo in divieto di sosta o nel caso venga riscontrata una targa presente nell'elenco dei veicoli rubati o irregolari, un alert avvisa l'agente di Polizia a bordo auto in modo da consentire l’accertamento dell’infrazione o di eventuali illeciti.

Insomma, strade più sicure, maggior rispetto delle norme non solo del codice della strada ma anche di quelle amministrative, in poche parole quella che è fin dall’inizio la «mission» di Safety21.