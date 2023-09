Splitwise, l'app che offre una "cassa comune" per le spese di gruppo

Quando arriva il momento di viaggiare in compagnia di amici, conoscenti e parenti arriva sempre anche il momento in cui bisogna far quadrare i conti delle spese effettuate durante la vacanza. Il problema dei soldi spesi è sempre motivo di noia e può guastare le feste appena trascorse. Ecco che Splitwise risolve questi grattacapi aiutando a tenere traccia delle spese condivise. Naturalmente, oltre ai viaggi può essere utilizzata per le bollette, affitti con i coinquilini o ancora per una semplice cena tra parenti e amici.

Splitwise, tra le molte app che possono essere utili per la gestione finanziaria, rappresenta una piattaforma semplice e intuitiva. L’applicazione è stata recensita positivamente da centinaia di utenti, nata negli USA con sede a Providence, è disponibile sia su Google Play Store e App Store. Non è l’unica applicazione sul mercato e presenta dei concorrenti validi, ma è riuscita comunque a farsi notare ed essere apprezzata per le caratteristiche definite “utilissime” dai clienti.

Una volta scaricata sul proprio dispositivo Android o iOS, bisogna completare l’iscrizione, per fare ciò, basta inserire un indirizzo email e scegliere una password. Nello step successivo è necessario inserire il proprio nome completo e un numero di telefono, che però rimane un’opzione facoltativa, e infine vi è la possibilità di scegliere la valuta, tra le 100 disponibili.

Conclusa l’iscrizione, Splitwise chiede di creare un gruppo e selezionare i membri facenti parte del piano finanziario. Per farlo bisogna utilizzare l’indirizzo email della persona che si vuole aggiungere al gruppo (e che deve accettare di unirsi per partecipare). Per aggiungere persone in seguito basta aprire il gruppo, toccare l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra dello schermo per andare alla schermata “Impostazioni gruppo”. In quella schermata verrà mostrato un elenco di tutti i membri del gruppo, con un pulsante in fondo all’elenco per aggiungere altri membri.

A questo punto è possibile iniziare ad aggiungere le spese. Per farlo è sufficiente fare clic su pulsante “Aggiungi spesa”. L’app dunque chiederà vari dettagli sulla spesa, come il costo totale sostenuto, chi ha pagato e quanto ha pagato, e poi indica quanto dovrebbe essere pagato da ogni persona per dividere equamente le spese. Si possono includere anche immagini o note aggiuntive, e anche modificare la data se si aggiungono spese soltanto dopo averle sostenute. Una volta aggiornato il gruppo con la spesa sostenuta basta premere “Salva” e Splitwise aggiornerà i saldi di tutti per tenere traccia di quanto deve ogni persona.

Nel momento in cui sono state aggiunte tutte le spese, se si vuole pareggiare i conti si può procedere in due modi: consegnare i contanti all’amico cui si deve il denaro (registrando il pagamento e avvisando Splitwise che la cifra è stata pagata), oppure si può inviare all’amico - o comunque alla persona che fa parte del gruppo - un pagamento PayPal o Venmo direttamente tramite l’app Splitwise. I trasferimenti di denaro elettronico saranno consegnati all’indirizzo e-mail del destinatario.