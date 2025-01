Stati Uniti: «Il killer di New Orleans è Shamsud-Din Bahar Jabbar»

È stato identificato l’autore della strage di New Orleans, che nella notte di Capodanno ha provocato 10 morti e il ferimento di altre 40 persone. Si tratta di Shamsud-Din Bahar Jabbar, cittadino americano di 42 anni secondo quanto riportato dal New York Times, che cita fonti di polizia. Il sito NOLA.com ha inoltre riferito che il sospettato trasportava una bandiera dell’ISIS a bordo del pick-up utilizzato per l’attacco e indossava abiti militari. L'uomo è nato e cresciuto in Texas e ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti. Shamsud Din Jabbar aveva con sé una Glock e un fucile calibro 308, segnalati come rubati nel New Jersey.

Il mezzo usato nella strage è stato identificato come un Ford F-150 Lightning bianco, individuato attraverso immagini condivise online. Il veicolo, con evidenti danni al cofano, è stato geolocalizzato davanti al Rick’s Cabaret, all’incrocio tra Bourbon Street e Conti Street. Sulla scena del massacro è stata rinvenuta anche un’arma lunga, e le autorità stanno verificando eventuali legami del killer con gruppi terroristici stranieri o se possa essere stato ispirato da essi. Lo riporta la CBS, citando fonti delle forze dell’ordine e della città di New Orleans. A proposito dello Stato islamico per ora non ha rivendicato l'azione e le sue comunicazioni sono ferme allo scorso 31 dicembre.

L’attacco ha subito alimentato polemiche sulla sicurezza della zona. Un testimone presente a Bourbon Street ha riferito alla CNN che le barricate in acciaio della città non erano state posizionate. «Quelle barricate non erano montate, punto e basta», ha dichiarato Jimmy Cothran, residente di New Orleans da 15 anni. Secondo Cothran, invece delle robuste barriere in acciaio installate nel 2017, erano presenti solo barriere leggere e facilmente spostabili. Le barricate di Bourbon Street, progettate per impedire l’accesso ai veicoli, possono essere sollevate o abbassate a seconda delle necessità. Tuttavia, secondo quanto riportato, la loro mancata attivazione avrebbe consentito al veicolo di percorrere rapidamente la strada pedonale, aumentando la gravità dell’attacco. «Se le barricate fossero state alzate, l’attacco sarebbe stato contenuto», ha affermato Cothran. La sovrintendente della polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick, ha confermato che il sospettato è riuscito ad aggirare le barriere per portare a termine l’azione. Mentre continuano le indagini per ricostruire i dettagli dell’attacco, la città si interroga sulle misure di sicurezza adottate durante eventi di grande richiamo come la notte di Capodanno. Le polemiche, unite al dramma delle vittime, pongono interrogativi urgenti su come prevenire simili tragedie in futuro.

ha associato l'attacco all'immigrazione illegale: « Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi i coraggiosi dirigenti del dipartimento di polizia di New Orleans».

