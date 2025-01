Sanremo 2025: i duetti della serata delle cover

Prende forma la lista dei duetti che animeranno il venerdì all'Ariston. Quello dei duetti e delle cover è da anni il momento migliore del Festival, se non altro perché i brani in gara escono di scena (senza rimpianti, vista la qualità generale delle canzoni) e i partecipanti al Festival si uniscono ad altri artisti.

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma salvo piccole variazioni, il programma prevede Simone Cristicchi insieme ad Amara per rileggere La Cura di Battiato, mentre Achille Lauro salirà in scena con Elodie. Sembra definitivamente confermata l'accoppiata Fedez - Marco Masini sulle note di Bella stronza.

Emis Killa ospiterà Lazza, mentre Shablo, Gue, Tormento e Joshua si uniranno a Neffa nella sua Aspettando il sole. Con Brunori Sas si esibiranno Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino: il brano scelto è L’anno che verrà di Lucio Dalla. I Come_Cose omaggiano invece in classico degli anni Ottanta, invitando sul palco Johnson Righeira per celebrare L'estate sta finendo. Gabbani canterà Io sono Francesco con l'autore del brano: Tricarico

Tony Effe e Noemi hanno deciso di optare per un tributo a Franco Califano e insieme si cimenteranno nel remake diTutto il resto è noia. Non poteva mancare, nel decimo anniversario della morte, l'omaggio a Pino Daniele. Massimo Ranieri e i Neri per casi intoneranno Quando, mentre Rocco Hunt con Clementino Yes I Know My Way.

Marcella Bella, insieme a due violinisti, renderà omaggio al fratello Gianni interpretando L’emozione non ha voce composta da Gianni Bella per Adriano Celentano (testo di Mogol).

Singolare la scelta di Lucio Corsi che ha scelto di rifare Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno con un ospite davvero particolare: Topo Gigio. Giorgia e Annalisa puntano invece alla standing ovation rileggendo un classico di Adele: Skyfall.

Due, infine gli omaggi a Fabrizio De André: Bresh e Cristiano De Andrè si dedicheranno a Creuza de ma, mentre Olly con Goran Bregovic rileggerà Il Pescatore. Rose Villain si esibirà con Chiello sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.