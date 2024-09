Una notte di musica trasmessa in diretta in radiovisione per l’ottavo anno consecutivo, culminata con il trionfo del tormentone estivo Storie brevi di Annalisa e Tananai. I due cantanti sono stati premiati ieri sera all’Arena di Verona durante la grande festa dell’emittente radiofonica Rtl102.5 che ha radunato sul palco tutti i protagonisti dell’estate: da Alfa ad Angelina Mango, da Mahmood ai Negramaro a Guè, con l’aggiunta di ospiti a sorpresa come Achille Lauro, Club Dogo, Ornella Vanoni e Piero Pelù.

Nella notte, andata sold out, all’Arena, presentata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, c’è stato spazio anche per altre premiazioni: Annalisa, con «Sinceramente», ha vinto anche il premio Siae per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali italiani tra fine giugno e fine agosto, Sfera Ebbasta è stato premiato per l’album più venduto con «X2VR» e l’americano Shaboozey con «A Bar Song (Tipsy)» ha vinto il premio Pmi per il singolo indipendente più trasmesso.

Ad uscirne vittoriosa è stata anche l'emittente radiofonica: il Power hits di Rtl102.5 ha conquistato gli ascolti Tv con il 5% di share. Non solo, straordinari sono stati anche i risultati ottenuti sui social: l'hashtag #RTL1025phe2024 per tutta la serata si è classificato primo in tendenza su X. Sui vari social, a meno di 24 ore dallo show, proiettato ai 10 milioni di visualizzazioni.